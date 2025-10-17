Retraite complémentaire : Pas de hausse prévue pour cette année

Retraite complémentaire, Agirc-Arrco, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale… ces noms reviennent souvent lorsqu’on parle des revenus des seniors en fin de carrière. En 2025, la question qui taraude beaucoup de retraités du privé reste simple et inquiétante: va-t-on bénéficier d’une hausse des pensions complémentaires ou pas ? Autant le dire tout net: pour cette année, la plupart des régimes restent sur un cap de stabilité, avec des marges variables selon les situations. Je vous propose un tour clair et documenté, sans jargon inutile, pour comprendre ce qui se passe et ce que cela implique pour votre budget mensuel.

Acteur / régime Position 2025 Impact sur la pension Notes Agirc-Arrco Gel des hausses attendues Aucune hausse générale; ajustements minimes possibles Nécessite un arbitrage entre partenaires sociaux Malakoff Humanis Stabilité, avec éventuelles revalorisations ciblées Variations selon le produit retraite et le niveau de rente Gamme diversifiée de contrats, effets différenciés AG2R La Mondiale Pas de hausse universelle annoncée Impact élevé pour certains profils selon le contrat Concentration sur la sécurité du tarif Generali Ressorts à la discrétion des garanties Rentes complémentaires soumises à revalorisation ponctuelle Offres modulables selon les choix Groupama Pas d’augmentation générale attendue Effet marginal sur les prestations Flexibilité des garanties selon les options Allianz Stabilité, parfois ajustements locaux Variation limitée selon le contrat Risque et opportunités selon le plan CNP Assurances Position conservatrice pour 2025 Rente complémentaire peu modifiée Exposition élevée à la part d’assurance-vie Axa Peu d’augmentations générales Impact variable selon les garanties Offres parfois axées sur le long terme La Banque Postale Maintien des niveaux actuels Rentes bloquées ou très faibles ajustements Bonne lisibilité des contrats Carac Politique de stabilité Rentes inchangées ou modérément révisées Offre adaptée aux publics exigeants

Pour mieux cerner le contexte, voici les grandes lignes qui dominent l’actualité 2025 en matière de retraite complémentaire:

Contexte 2025: pourquoi pas de hausse ou une hausse très limitée ?

Je vous le dis franchement: la plupart des régimes de retraite complémentaire du privé misent cette année sur la prudence. L’objectif est de préserver le pouvoir d’achat des seniors tout en évitant des revalorisations trop lourdes qui pourraient peser sur les cotisations et les partenaires sociaux. En pratique, cela se traduit par:

Gel des hausses prévues dans les systèmes comme l’Agirc-Arrco, afin d’éviter des trous dans l’équilibre financier;

dans les systèmes comme l’Agirc-Arrco, afin d’éviter des trous dans l’équilibre financier; Revalorisations ponctuelles possibles mais très ciblées, souvent liées à des garanties précises ou à l’évolution des coûts de la vie;

possibles mais très ciblées, souvent liées à des garanties précises ou à l’évolution des coûts de la vie; Hétérogénéité selon les profils , certains revenus complémentaires restant plus dynamiques que d’autres selon les produits et les options choisies;

, certains revenus complémentaires restant plus dynamiques que d’autres selon les produits et les options choisies; Réflexion sur le pouvoir d’achat: la hausse des pensions est un sujet sensible, alors les acteurs multiplient les communications et les simulations pour éviter les surprises à l’encaissement.

Pour comprendre les chiffres et les scénarios 2025, il est utile de regarder ce qui arrive sur les caisses et ce que les groupes publient en matière de prévisions. Dans ce contexte, même les grandes fédérations et les assureurs jouent la carte de la clarté et de la prévisibilité, afin d’éviter les écarts avec l’inflation réelle de l’année. Si vous cherchez des explications ou des précisions sur les mécanismes, des ressources spécialisées proposent des analyses sur les éventuels ajustements à l’horizon novembre 2025 et au-delà.

Ce que cela signifie pour vous, retraité ou futur retraité

En pratique, l’absence de hausse généralisée se traduit par une stabilité de votre rente complémentaire, du moins sur le plan macro. Toutefois, les effets concrets dépendent du type de contrat, de l’ancienneté et des options choisies. Voici ce que vous pouvez regarder en priorité :

Vérifiez votre contrat et vos dernières fiches, car certains produits prévoient des revalorisations automatiques plus favorables que d’autres;

et vos dernières fiches, car certains produits prévoient des revalorisations automatiques plus favorables que d’autres; Comparez les actuels plafonds et garanties pour repérer les opportunités de rajeunissement de votre rente sans coût additionnel;

pour repérer les opportunités de rajeunissement de votre rente sans coût additionnel; Renseignez-vous sur les périodes de révision et les dates clé (parfois fin d’année) pour anticiper les effets sur votre budget;

et les dates clé (parfois fin d’année) pour anticiper les effets sur votre budget; Consultez vos partenaires privés (par exemple Malakoff Humanis, Generali, Groupama, Allianz, CNP Assurances, Axa) pour connaître les éventuels ajustements spécifiques qui pourraient vous concerner.

Pour aller plus loin et comparer rapidement les évolutions prévues, vous pouvez consulter les analyses détaillées publiées sur les portails spécialisés. Par exemple, certains guides en ligne abordent les nouveautés autour des plafonds et des augmentations potentielles de vos revenus, et d’autres abordent les implications pratiques pour les ménages. Voici quelques ressources utiles pour enrichir votre compréhension:

Réajustement des retraites complémentaires au 1er novembre: une augmentation perçue comme trop modeste

Nouveautés à venir de l’Agirc-Arrco pour cloturer l’année

Une augmentation potentielle en novembre 2025

Une complémentaire santé optionnelle adaptée aux retraités de l’État

Augmentation des pensions entre 3 et 6 euros par mois dès le 1er novembre

Pour ceux qui veulent creuser les détails, des articles spécialisés reviennent sur les chiffres et les scénarios possibles, et expliquent comment se préparer en amont. N’hésitez pas à consulter les analyses suivantes pour comparer les entièretés et les garanties:

Détail des augmentations prévues au 1er novembre

Préparer une éventuelle révalorisation

Nouvelles augmentations 2025 et pouvoir d’achat

Que faire concrètement pour préparer 2025 et 2026 ?

Pour ne pas subir sans réagir les ajustements, voici quelques pistes simples et actionnables, que je privilégie lorsque je prépare mon budget:

Établir un budget prévisionnel en intégrant les montants actuels de vos pensions et les ajustements possibles;

en intégrant les montants actuels de vos pensions et les ajustements possibles; Tester des simulations auprès de votre assureur ou de votre conseiller pour estimer l’impact de différentes hypothèses;

auprès de votre assureur ou de votre conseiller pour estimer l’impact de différentes hypothèses; Évaluer les garanties complémentaires et envisager si certaines options peuvent être remplacées par des solutions plus pertinentes;

et envisager si certaines options peuvent être remplacées par des solutions plus pertinentes; Planifier une révision annuelle de vos rentes afin d’ajuster vos dépenses et vos objectifs d’épargne;

de vos rentes afin d’ajuster vos dépenses et vos objectifs d’épargne; Consulter les offres du secteur auprès des principaux acteurs (AG2R La Mondiale, Generali, Groupama, Allianz, CNP Assurances, Axa, La Banque Postale, Carac) pour comparer les conditions et les coûts.

Ressources pratiques et suivis: pour rester informé, n’hésitez pas à lire les analyses publiées par des spécialistes du secteur et à échanger avec votre conseiller habituel. Le paysage des retraites complémentaires reste complexe, mais il devient plus accessible lorsque on le tarabuste avec des questions simples et des comparatifs clairs.

En définitive, la situation reste fluide et dépend beaucoup des négociations et des choix de chaque acteur du secteur. Pour 2025, l’objectif est surtout de préserver le pouvoir d’achat sans faire peser des coûts supplémentaires sur les cotisations et les budgets familiaux. En clair, la dynamique générale tourne autour d’un équilibre prudent et mesuré, et cela se reflète dans la manière dont vous percevrez votre Retraite complémentaire

FAQ

Quelle est la tendance générale pour les pensions en 2025 ?

La tendance est plutôt à la stabilité, avec des hausses limitées ou ciblées selon les garanties et les contrats.

Qui est concerné par ces ajustements ?

Tous les retraités du privé détenteurs d’un régime Agirc-Arrco ou d’un régime affilié, avec des variantes selon les assureurs et les options choisies.

Comment puis-je vérifier l’impact sur mon niveau de vie ?

Consultez vos relevés annuels, faites des simulations personnalisées auprès de votre organisme et comparez les offres des acteurs du secteur afin de repérer les éventuels gains ou pertes.

Pour finir: préparez votre avenir et restez informés, car la Retraite complémentaire demeure un pilier du pouvoir d’achat des seniors

Autres articles qui pourraient vous intéresser