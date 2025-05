Retraite progressive : les pièges à éviter avant de sauter le pas

Peut-on vraiment alléger sa fin de carrière sans mauvaise surprise ?

La retraite progressive, ce mot revient de plus en plus dans les discussions entre collègues à l’approche de la soixantaine. C’est vrai que, sur le papier, l’idée semble parfaite : ralentir le rythme, gagner un peu de liberté, tout en touchant une partie de sa pension. Mais est-ce vraiment une transition douce comme on l’imagine ? J’ai moi-même songé à cette option, et en creusant un peu, j’ai découvert des pièges parfois bien cachés.

Avant de se lancer, il est essentiel de connaître les avantages, mais surtout les pièges de la retraite progressive.

Ce qu’il faut savoir d’un coup d’œil

Pièges fréquents Risques concrets Mesures de précaution Montant de la pension figé 1 an Perte de revenus si baisse d’activité en cours d’année Anticiper précisément son temps de travail dès le début Trimestres non validés Retard de départ à la retraite à taux plein Surveiller le revenu mensuel minimum à atteindre Heures complémentaires limitées Moins de flexibilité pour améliorer ses revenus Ajuster son budget ou compléter par une épargne Accord employeur pour surcotiser Pension finale réduite si refus Négocier en amont un accord écrit Moindre cotisation complémentaire Moins de points retraite donc pension plus faible Envisager une surcotisation totale

Quand j’ai découvert que la pension ne s’ajustait pas…

Je me rappelle de Paul, un ancien collègue qui a commencé sa retraite progressive à 80 % de temps de travail. Il pensait pouvoir réduire à 50 % trois mois plus tard. Il l’a fait, mais surprise : sa pension n’a pas bougé d’un centime pendant un an. La CARSAT attendait la fin de cette période pour recalculer. Résultat : plusieurs centaines d’euros perdus chaque mois, alors qu’il s’était engagé sur un nouveau budget.

À retenir : prévoyez d’entrée le bon temps partiel, car tout ajustement est gelé pendant les 12 premiers mois.

L’illusion des trimestres validés… pas si simple

Autre surprise que j’ai découverte en me penchant sur mon propre dossier : valider 4 trimestres par an en retraite progressive, ce n’est pas automatique. Il faut gagner au moins 1 782 € brut par trimestre (en 2025) pour en valider un.

Exemple :

Sophie, amie de longue date, passe à 40 % de temps de travail et tombe à 1 600 € par mois. Un petit congé sans solde, et hop, elle passe sous le seuil. Résultat : un trimestre envolé, et une année de plus à travailler…

Les heures complémentaires ? Un vrai casse-tête

Si comme moi vous comptez parfois “faire un petit extra”, attention : vous ne pouvez pas dépasser 10 % du temps prévu dans votre contrat. Donc si vous êtes à 20h/semaine, c’est 2 heures maximum en plus.

Je voulais prendre un contrat complémentaire pour un projet perso. Refus : ma retraite progressive ne le permettait pas. Résultat ? Projet mis en pause.

Moins de revenus, et des surprises côté pension

Beaucoup croient que la pension compensatoire couvre la baisse de salaire. En réalité, c’est souvent faux. Jacques, un ancien ingénieur, me confiait que son revenu net avait chuté de 4 000 € à 2 500 €. Une baisse non anticipée, qui a bousculé ses plans de retraite active.

Et surtout : les cotisations baissent. Si vous ne surcotisez pas, vos points Agirc-Arrco fondent, et ça, ce n’est jamais repris ensuite.

Le piège final : l’accord de surcotisation

Vous pouvez cotiser comme si vous étiez à temps plein… mais uniquement avec l’accord écrit de votre employeur. Claire, elle, a réussi à avoir l’accord pour le régime de base, mais pas pour le complémentaire. Autant dire que son effort a été partiellement vain.

La retraite progressive, oui, mais pas à l’aveugle

Ce dispositif a ses charmes : liberté, allègement du rythme, transition en douceur. Mais pour éviter les désillusions, il faut :

Simuler précisément vos revenus (salaire + pension fractionnée)

(salaire + pension fractionnée) Vérifier vos droits chaque trimestre pour éviter les trous de cotisation

pour éviter les trous de cotisation Prévoir une épargne de sécurité en cas de mauvaise surprise

en cas de mauvaise surprise Consulter un conseiller retraite ou RH avant de vous lancer

ou RH avant de vous lancer Prévoir noir sur blanc les accords avec l’employeur

Une transition douce peut cacher bien des pièges

J’ai vu des collègues s’épanouir en retraite progressive. Mais j’en ai vu d’autres, mal préparés, contraints de prolonger leur carrière ou revoir à la baisse leur train de vie. Les pièges de la retraite progressive ne sont pas là pour vous décourager, mais pour vous aider à mieux anticiper cette nouvelle étape. Et si vous avez des doutes, prenez conseil, vérifiez vos calculs… et soyez acteur de votre fin de carrière.

Avant de faire votre choix, n’oubliez pas : les pièges de la retraite progressive se cachent parfois dans les détails.