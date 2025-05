Top Chef, la guerre des restos : pourquoi Claudio a-t-il été éliminé ?

Claudio éliminé de Top Chef : que s’est-il vraiment passé ?

Chaque année, je me demande la même chose devant mon écran : comment un candidat aussi doué peut-il se faire éliminer aussi brutalement ? Ce mercredi 21 mai, pendant l’épreuve mythique de Top Chef, la fameuse guerre des restos, c’est Claudio qui a vu son aventure s’arrêter. Et honnêtement, je ne m’y attendais pas du tout.

Alors pourquoi Claudio a-t-il été éliminé ? Quels choix ont conduit à son départ ? Et surtout, était-ce vraiment justifié ?

Tableau récapitulatif de l’épisode du 21 mai

Équipe Concept de restaurant Résultat Membres de l’équipe Panpan (anciens candidats) Chasse et cueillette Victoire Norbert, Mallory, Matthias La Planque Mafia / repaire secret Ouvert Charles, Charlie, Quentin Euphoria Ambiance onirique Fermé Claudio, Esteban, Margaux

Une guerre féroce entre anciens et nouveaux

Cette saison, les producteurs ont mis la barre très haut. Déjà que cette épreuve est stressante pour les candidats, ils ont cette fois dû affronter trois anciens redoutables : Norbert Tarayre, Mallory Gabsi et Matthias Marc. Un vrai choc des générations. Perso, j’ai adoré ce twist. Mais je me suis aussi dit : les nouveaux n’ont presque aucune chance.

Le restaurant Panpan, imaginé par les anciens, a écrasé la concurrence. Leur univers rustique autour de la chasse et de la cueillette a visiblement séduit tout le monde. Le jury leur a accordé 12 votes contre seulement 3 à « La Planque ».

Et Claudio dans tout ça ? Avec Esteban et Margaux, ils avaient proposé Euphoria, un lieu à l’ambiance feutrée. Sincèrement, je trouvais leur concept prometteur. Mais apparemment, la déco n’a pas convaincu. Résultat : restaurant fermé avant même le premier plat. Quelle déception !

La double peine pour Claudio

Là où j’ai commencé à m’inquiéter, c’est quand j’ai vu Claudio partir en épreuve éliminatoire avec Margaux, Esteban, Charles et Quentin. Tous devaient préparer une entrée froide. Et même si j’ai trouvé sa création fine et originale, les chefs n’ont pas été emballés. Claudio est donc sorti.

Mais il restait une chance : les Brigades Cachées.

Et là, nouvelle épreuve : réaliser un mille-feuille salé, un vrai test technique. Claudio a proposé un plat audacieux à base de topinambour, baptisé “le croustinanbour”. L’idée était bonne, mais l’exécution a pêché. Trop de cuisson, pâte trop dure… et voilà, défaite face à Ilan et Grégoire.

C’était fini. Définitivement.

Pourquoi Claudio a-t-il échoué ?

Après avoir tout analysé, je retiens 3 raisons principales :

Une déco trop risquée : le concept d’Euphoria était sans doute trop abstrait pour une épreuve où le visuel compte énormément.

: le concept d’Euphoria était sans doute trop abstrait pour une épreuve où le visuel compte énormément. Une épreuve éliminatoire difficile : la création d’une entrée froide avec des contraintes précises ne laissait pas beaucoup de place à l’erreur.

: la création d’une entrée froide avec des contraintes précises ne laissait pas beaucoup de place à l’erreur. Un dessert technique mal maîtrisé : même avec du talent, la pâtisserie demande une rigueur extrême.

Franchement, j’ai eu mal pour lui. Claudio n’a pas démérité. Il a proposé des idées audacieuses et il s’est battu jusqu’au bout.

Ce que ça nous apprend sur Top Chef

Chaque saison de Top Chef nous rappelle une chose : ce n’est pas seulement une question de talent. Stratégie, travail d’équipe, précision et prise de risque sont des facteurs décisifs. Claudio avait la technique, mais peut-être a-t-il manqué d’instinct à certains moments clés.

Et entre nous, qui n’a jamais foiré un plat un peu trop ambitieux ? J’ai encore le souvenir cuisant de mon gratin de patate douce… oublié dans le four pendant un date. Bref.

Claudio, un départ amer mais honorable

Claudio a été éliminé de Top Chef ce 21 mai, victime d’un enchaînement de choix malheureux. Sa déco n’a pas séduit, sa cuisine n’a pas convaincu et son mille-feuille n’a pas tenu la comparaison. Mais il quitte le concours avec classe, combativité et originalité. Et je suis certain qu’on n’a pas fini d’entendre parler de lui.

Top Chef, la guerre des restos, c’est bien plus qu’une simple épreuve… c’est un révélateur de tempérament. Et Claudio, lui, aura marqué cette saison.