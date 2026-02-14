Retraités au Portugal, en Grèce ou ailleurs : le piège fiscal qui pourrait réduire drastiquement votre pension dès 2026 et comment l’éviter

Retraités qui rêvent de soleil et d’un coût de la vie réduit découvrent parfois que le Piège fiscal peut réduire drastiquement leur pension dès 2026 si l’on ne s’y prend pas correctement. Dans le contexte franco-foreign, les règles de fiscalité internationale, les certificats de résidence et les conventions entre États se mêlent et créent un labyrinthe qui peut rapidement faire diminuer le pouvoir d’achat. Mon expérience de terrain me pousse à dire publiquement: il faut comprendre les mécanismes, anticiper et agir avec méthode pour éviter que la pension ne fonde comme neige au soleil.

Brief

Comprendre les trois axes qui tranchent la fiscalité expatriée: résidence fiscale , nature de la pension , convention fiscale entre la France et le pays d’accueil .

, , . Les régimes prétendument “avantageux” peuvent évoluer et perdre leur intérêt, comme le démontrent les expériences au Portugal et en Grèce.

Les défauts de démarches (certificats manquants, déclarations mal remplies, retenues à la source non identifiées) sèment la confusion et font grimper les prélèvements.

Des gestes simples permettent d’éviter le piège et de récupérer une partie de la pension nette mensuelle.

Aspect Enjeu Impact potentiel sur la pension Actions recommandées Résidence fiscale Où vous êtes considéré comme résident Détermine où l’impôt est dû sur la pension Obtenir et transmettre un certificat de résidence chaque année Nature de la pension Pension du régime général, complémentaire, ou publique Peut être imposée différemment selon le pays et la convention Vérifier la rubrique adaptée dans la télédéclaration Conventions fiscales Traités France-pays de résidence Peut éviter ou, au contraire, ne pas éviter la double imposition Consulter les textes et les articles dédiés sur impots.gouv.fr Retenue à la source Barèmes pour non-résidents Ajout possible à l’impôt local si mal géré Contrôler les taux appliqués et demander le crédit d’impôt le cas échéant

Pour mieux comprendre les mécanismes, j’ai suivi le fil d’analyses qui traverse le Portugal et la Grèce, deux exemples emblématiques où ce piège fiscal a montré des visages différents. Au Portugal, le régime du Résident Non Habituel (RNH) a connu des phases desemi-suppression et de modification: l’exonération totale sur les pensions a cédé la place à une taxation plus stricte, puis l’ensemble a été révisé en 2024. En Grèce, l’attractivité vient d’un taux forfaitaire d’environ 7 % sur quinze ans pour les pensions étrangères, à condition de changer de résidence fiscale et de mettre en place les certificats adéquats. Ces évolutions rappellent que l’effet “retour sur investissement” d’un expatriation dépend fortement du cadre légal du moment et, surtout, de votre préparation.

Comprendre les mécanismes en jeu est fondamental. En pratique, éviter les erreurs passe par quelques réflexes simples:

Les réflexes à adopter dès 2026

lire la partie “pensions” de la convention fiscale entre votre pays de résidence et la France , disponible sur le site officiel, pour connaître les règles applicables à chaque type de pension et éviter les faux calculs.

, disponible sur le site officiel, pour connaître les règles applicables à chaque type de pension et éviter les faux calculs. obtenir et transmettre chaque année un certificat de résidence fiscale à toutes les caisses de retraite afin d’éviter les retenues à la source en tant que non-résident.

à toutes les caisses de retraite afin d’éviter les retenues à la source en tant que non-résident. vérifier les taux de retenue à la source appliqués sur les pensions françaises (0 %, 12 % ou 20 %) et solliciter les mécanismes de crédit d’impôt lorsque les conventions le prévoient.

sur les pensions françaises (0 %, 12 % ou 20 %) et solliciter les mécanismes de crédit d’impôt lorsque les conventions le prévoient. éviter les doubles déclarations en ligne et vérifier que les rubriques “revenus étrangers” et “revenus imposables à l’étranger” soient correctement renseignées.

en ligne et vérifier que les rubriques “revenus étrangers” et “revenus imposables à l’étranger” soient correctement renseignées. vous faire conseiller par un fiscaliste spécialisé en fiscalité internationale des retraités pour coordonner pensions privées et publiques.

Pour aller plus loin, j’ai constaté dans mes entretiens qu’un seul oubli peut ruiner des années d’efforts: l’absence de certificat de résidence ou une mauvaise case dans la télédéclaration. Un retraité que je connais a vu sa pension française subir une retenue même après avoir déménagé et déclaré officiellement sa résidence ailleurs. En dehors de la douleur fiscale, il a fallu du temps et des échanges pour recouvrer le bon régime, et cela n’a pas été gratuit en termes d’énergie et de temps. Des ressources comme Retraités: tout savoir sur les conditions et démarches peuvent aider à clarifier ces points, tout comme l’éclairage sur le cumul emploi-retraite et les carrières longues consultable dans cet article sur la Carsat.

En parallèle, d’autres articles de référence proposent des angles utiles: des signes précurseurs de contrôle fiscal et des stratégies autour du rachat de trimestres pour améliorer sa retraite. Ces ressources éclairent les choix à la lumière de la situation actuelle et des réformes à venir.

Comment éviter d’être pris au piège en 2026

Je vous propose une approche pratique, fondée sur l’expérience et sur les chiffres disponibles, pour que vous puissiez préserver votre pension lorsque vous vous installez à l’étranger:

cartographier votre situation en listant vos pensions privées et publiques, vos sources de revenus et votre lieu de résidence réel;

en listant vos pensions privées et publiques, vos sources de revenus et votre lieu de résidence réel; maintenir votre dossier à jour avec les certificats et les documents nécessaires déposés annuellement;

avec les certificats et les documents nécessaires déposés annuellement; tester votre télédéclaration avant la clôture annuelle pour éviter les doubles impositions;

avant la clôture annuelle pour éviter les doubles impositions; planifier vos flux de revenus en fonction des taux et des règles des deux pays;

en fonction des taux et des règles des deux pays; travailler avec des professionnels qui maîtrisent la fiscalité internationale des retraités et les mécanismes de crédits d’impôt.

Les retours d’expérience montrent que les paiements peuvent varier selon que l’on privilégie une pension du régime général ou une pension publique. Dans certains cas, les conventions bilatérales préviennent la double imposition, mais si l’employeur ou l’organisme de retraite n’en informe pas correctement, la facture peut grimper. Pour vous aider dans votre réflexion, voici un autre angle utile: plus de flexibilité fiscale et la liberté de garder son contrat.

En 2026, l’objectif est clair: faire un bilan fiscal expatrié performant afin d’éviter les mauvaises surprises et potentiellement récupérer des centaines d’euros de pension nette chaque mois. Car ironiquement, la promesse de soleil et de coût de la vie bas peut devenir une réalité seulement si l’on gère bien les contraintes de fiscalité, de pension et de conventions qui encadrent votre situation.

Pour ceux qui recherchent plus de détails opérationnels, j’invite à consulter les ressources spécialisées ci-dessus et les guides spécifiques sur les conditions et démarches retraite et les analyses sur les mécanismes des prestations complémentaires et des cumul emploi-retraite.

En définitive, le piège fiscal n’est pas un mythe: il existe vraiment, mais il est surmontable. Le secret réside dans la préparation, la vigilance et l’accès à des conseils adaptés. Le soleil restera un plaisir à condition que votre pension ne soit pas happée par des mécanismes mal comprenants. Retraités, prenez les bonnes mesures dès aujourd’hui et protégez votre retraite contre ce Piège fiscal qui peut, sans avertissement, rogn­er votre pouvoir d’achat.

Autres articles qui pourraient vous intéresser