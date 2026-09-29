Retraites : Édouard Philippe présente son projet, avec un départ à 65 ans et 45 années de cotisation

À 65 ans, faudra-t-il attendre pour toucher sa pension, même après une longue carrière ? Et que signifie concrètement cotiser pendant 45 années ? Le projet de réforme des retraites présenté par Édouard Philippe remet ces questions au centre du débat : il propose de relever progressivement l’âge de départ à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, pour les personnes qui le peuvent. Ce sont des orientations politiques, pas des règles applicables automatiquement. En 2026, toute évolution dépendrait encore de décisions législatives et de leur calendrier.

La proposition défend un objectif clair : rééquilibrer le système de retraite en demandant de travailler plus longtemps, tout en envisageant une part de capitalisation. Mais derrière ces chiffres, il y a des parcours très différents : commencer tôt, connaître des périodes de chômage ou exercer un métier physiquement exigeant ne conduit pas aux mêmes possibilités de départ. Je vais donc distinguer ce que prévoit le projet, ce qu’il changerait pour les actifs et les questions qu’il laisse ouvertes. Car une réforme ne se juge pas seulement à l’âge inscrit dans un tableau, mais aussi à la façon dont elle traite les carrières réelles.

Point du projet Proposition annoncée À retenir Âge de départ Progression vers 65 ans Un objectif à mettre en place par étapes Durée de cotisation Jusqu’à 45 années La carrière complète devient un enjeu central Financement Répartition et part de capitalisation Le projet envisage plusieurs leviers Statut Projet politique Il ne modifie pas à lui seul les règles en vigueur

Édouard Philippe défend un départ à 65 ans

Le cœur du projet est le recul progressif de l’âge de départ à la retraite jusqu’à 65 ans. Édouard Philippe justifie cette orientation par la nécessité de préserver l’équilibre financier du système par répartition, dans lequel les cotisations des actifs financent les pensions versées aujourd’hui.

Le mot important est « progressivement ». Un changement par étapes ne toucherait pas nécessairement tous les assurés au même moment, mais le projet présenté ne suffit pas à déterminer les règles précises pour chaque génération. Je retiens surtout une ligne politique : l’âge légal ne serait plus un sujet qu’on contourne, mais l’un des principaux leviers de la réforme.

Un âge légal ne résume pas toute une carrière

Atteindre l’âge fixé ne signifie pas toujours percevoir une pension au taux plein. La durée de cotisation, les périodes assimilées et les règles propres à certaines situations comptent également. Dans le cadre de la réforme de 2023, les repères ont été portés progressivement vers 64 ans et jusqu’à 43 années de cotisation pour une carrière complète : ces données permettent de mesurer l’écart avec les 65 ans et les 45 années avancés dans ce nouveau projet.

Pour rendre la différence concrète, je prends l’exemple fictif de Nadia, aide-soignante qui a commencé à travailler tôt. Pour elle, une règle uniforme à 65 ans ne répondrait pas à la question essentielle : ses années de travail et la pénibilité de son métier lui permettraient-elles de partir plus tôt ? C’est précisément sur ces exceptions et ces critères que se joue l’équité d’une réforme.

45 années de cotisation : une exigence lourde pour certains parcours

Porter la durée de cotisation à 45 ans change la perspective, même pour une personne prête à travailler jusqu’à un âge avancé. Les études longues, les interruptions pour élever un enfant, le chômage ou une maladie peuvent éloigner de cette durée. Le projet devra donc préciser comment ces périodes seraient prises en compte, sans quoi le chiffre risque de peser davantage sur les carrières discontinues.

Je pense aussi au cas fictif de Marc, entré dans la vie active à 19 ans et passé par plusieurs périodes de contrat précaire. À 65 ans, il pourrait avoir travaillé longtemps sans pour autant totaliser facilement 45 années validées. À mes yeux, c’est le test décisif : une réforme solide doit expliquer comment elle traite ces situations, pas seulement afficher un objectif général.

Début de carrière précoce : préciser les dispositifs permettant un départ anticipé.

préciser les dispositifs permettant un départ anticipé. Carrière hachée : définir le traitement des périodes de chômage, de maladie ou de temps partiel.

définir le traitement des périodes de chômage, de maladie ou de temps partiel. Métiers pénibles : établir des critères compréhensibles et accessibles.

établir des critères compréhensibles et accessibles. Congés familiaux : expliquer leur prise en compte dans le calcul de la pension.

Les effets pratiques ne se limitent pas à l’âge de départ. Pour les personnes qui s’interrogent sur leurs droits familiaux, le sujet de la pension de réversion montre combien les règles connexes peuvent compter dans un budget. Et les débats sur les départs anticipés rappellent que les carrières longues ne se résument pas à une moyenne nationale.

Un projet de réforme qui associe répartition et capitalisation

Édouard Philippe défend aussi l’introduction d’une part de capitalisation, en complément du système par répartition. Le principe consiste à constituer une épargne destinée à financer une partie des revenus à la retraite. Cela ne répond pas, à lui seul, aux questions de rendement, de frais ou d’inégalités entre les personnes capables d’épargner et celles qui le peuvent moins.

Le choix de ce modèle distingue le projet d’autres propositions politiques. Gabriel Attal a notamment défendu une approche différente concernant l’âge légal et la capitalisation ; les divergences sont présentées dans cet éclairage sur les options avancées. Comparer les pistes permet de voir que le débat ne porte pas seulement sur « travailler plus », mais aussi sur la manière de financer les pensions et de répartir les risques.

Les questions auxquelles le projet doit répondre

Un relèvement de l’âge et de la durée de cotisation peut contribuer à augmenter les recettes, mais son efficacité dépend aussi de l’emploi des seniors et de la capacité à maintenir les personnes en activité. Si les salariés quittent leur emploi avant de pouvoir liquider leur pension, la réforme peut déplacer une partie du coût vers le chômage ou les minima sociaux.

Je considère donc que la discussion doit porter sur des garanties concrètes : accompagnement des travailleurs âgés, prise en compte de la pénibilité, droits liés aux interruptions de carrière et règles de transition entre générations. Sans ces précisions, les chiffres donnent une direction, pas encore un mode d’emploi.

Ce que les chiffres disent, et ce qu’ils ne disent pas

Les deux repères les plus marquants du projet sont 65 ans pour l’âge de départ et 45 années de cotisation. Ce sont des objectifs politiques annoncés, et non des statistiques officielles décrivant les droits déjà ouverts à tous les assurés. Leur mise en œuvre supposerait un calendrier, des dispositions légales et des règles adaptées aux situations particulières.

À titre de comparaison, le cadre issu de la réforme de 2023 prévoit une montée progressive vers un âge légal de 64 ans et une durée de référence pouvant atteindre 43 années pour une carrière complète. La différence entre ces repères et la proposition d’Édouard Philippe est donc de deux ans sur l’âge cible et de deux années de cotisation. Ces écarts donnent la mesure du débat, mais ne permettent pas, à eux seuls, de calculer la pension de chaque personne.

La question décisive reste celle de la traduction concrète : qui pourra partir avant 65 ans, quelles périodes compteront dans les années de cotisation et quelle place sera donnée à la capitalisation ? Tant que ces réponses ne sont pas fixées, la réforme des retraites d’Édouard Philippe demeure un projet à discuter, pas une règle nouvelle pour votre pension.

Le départ à 65 ans est-il déjà obligatoire ?

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Non. Il s’agit d’une proposition politique. Une telle mesure devrait être adoptée et précisée par la loi avant de modifier les règles applicables.

Que signifie une durée de cotisation de 45 années ?

Le projet évoque 45 années de cotisation comme objectif. Les règles de validation des périodes de chômage, de maladie, de congé familial ou de carrière longue devraient être détaillées pour en connaître les effets individuels.

Le projet prévoit-il uniquement un système par répartition ?

Non. Il défend le maintien du financement par répartition tout en proposant d’y ajouter une part de capitalisation. Les modalités et les garanties de cette composante restent à préciser.

Comment savoir si cette proposition changerait ma pension ?

Il faut connaître votre génération, votre relevé de carrière, vos trimestres validés et les éventuelles règles particulières applicables. Le projet ne permet pas encore de calculer un montant individuel.

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