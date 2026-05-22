Tunisie : versement prochain des hausses salariales et des rappels rétroactifs pour l’année 2026 – WMC

Les hausses salariales et les rappels rétroactifs pour l’année 2026 en Tunisie sont sur le point d’être versés, impactant à la fois le secteur public, le privé et les pensions. En tant que journaliste spécialisé, je vous propose une lecture claire des décrets, du calendrier et des enjeux économiques autour de cette revalorisation, qui vise à soutenir le pouvoir d’achat et la stabilité sociale dans un contexte économique complexe.

En bref

Cadre 2026 : trois décrets présidentiels et gouvernementaux adoptés fin avril 2026 prévoient une hausse échelonnée par tranches pour 2026-2028, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

: trois décrets présidentiels et gouvernementaux adoptés fin avril 2026 prévoient une hausse échelonnée par tranches pour 2026-2028, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Chiffres clés : 120 dinars pour les sous‑catégories A1 et A2, entre 100 et 105 dinars pour A3 et B, et 90 dinars pour les autres catégories, avec progression en 2027 et 2028.

: 120 dinars pour les sous‑catégories A1 et A2, entre 100 et 105 dinars pour A3 et B, et 90 dinars pour les autres catégories, avec progression en 2027 et 2028. Portée : les hausses touchent les salaires du secteur public, les indemnités des agents, les secteurs culture et éducation, et s’appliquent aussi aux pensions.

: les hausses touchent les salaires du secteur public, les indemnités des agents, les secteurs culture et éducation, et s’appliquent aussi aux pensions. Tableau de bord : un tableau synthétique présente les montants, les secteurs concernés et les périodes d’application.

Pour bien comprendre, je décrypte les mesures et leur mise en œuvre, puis je partage des ajustements pratiques et des implications pour l’économie tunisienne et le pouvoir d’achat des ménages. J’évoque aussi des éléments de contexte, comme l’attention portée par le Président Kaïs Saïed à la pérennité des institutions et à la protection sociale, tout en restant rigoureux et factuel.

Catégories Montants mensuels Portée Effet rétroactif A1 et A2 120 dinars Secteur public et personnels concernés À compter du 1 janvier 2026 A3 et B 100 à 105 dinars Secteur public et privés À compter du 1 janvier 2026 Autres catégories 90 dinars Particuliers et établissements affiliés À compter du 1 janvier 2026

Concrètement, les montants mensuels se déclinent selon une grille professionnelle et se lisent comme suit : les hausses seront versées par tranches sur 2026, 2027 et 2028, avec les rappels rétroactifs appliqués dès le 1er janvier 2026, afin de converger vers un pouvoir d’achat soutenu pour les travailleurs et les retraités. Pour les pensionnés, l’application suit le même calendrier que les traitements des agents actifs, ce qui améliore la lisibilité et l’équité intergénérationnelle.

Les décrets clefs et leurs implications

J’ai analysé les textes officiels et j’observe que l’annonce s’appuie sur la mise en œuvre de l’article 15 de la Loi de finances 2026. En pratique, trois décrets présidentiels et gouvernementaux structurent la revalorisation des salaires et des indemnités dans les années 2026 à 2028 :

Les contenus des décrets

Décret n° 2026-63 : revalorisation des indemnités spécifiques pour les agents de la fonction publique dans les domaines gestion, exécution et indemnités sectorielles. Domaines concernés : culture, éducation, enseignement supérieur, intérieur, affaires sociales, inspection du travail, et filières scientifiques et médicales (ingénieurs, architectes, médecins, pharmaciens). Important : l’augmentation de l’indemnité de gestion ou d’exécution ne peut pas se cumuler avec la prime de rendement.

: revalorisation des indemnités spécifiques pour les agents de la fonction publique dans les domaines gestion, exécution et indemnités sectorielles. Domaines concernés : culture, éducation, enseignement supérieur, intérieur, affaires sociales, inspection du travail, et filières scientifiques et médicales (ingénieurs, architectes, médecins, pharmaciens). Important : l’augmentation de l’indemnité de gestion ou d’exécution ne peut pas se cumuler avec la prime de rendement. Décret n° 2026-64 : pour les entreprises et établissements publics, les hausses prennent la forme d’une indemnité spécifique versée sur 12 mois. Ces sommes sont soumises à cotisations sociales, mais ne comptent pas dans le calcul des primes annuelles (13e mois ou prime de rendement).

: pour les entreprises et établissements publics, les hausses prennent la forme d’une indemnité spécifique versée sur 12 mois. Ces sommes sont soumises à cotisations sociales, mais ne comptent pas dans le calcul des primes annuelles (13e mois ou prime de rendement). Décret n° 2026-65 : revalorisation annuelle de l’indemnité judiciaire pour les magistrats à hauteur de 120 dinars par an, sur 2026, 2027 et 2028.

Dans le détail, ces évolutions s’inscrivent dans une démarche plus large visant à sécuriser le pouvoir d’achat et à préserver la cohésion sociale. Pour les retraités et les bénéficiaires des pensions, les textes prévoient une application équivalente, afin d’éviter les distorsions entre actifs et pensionnés et de soutenir les budgets familiaux dans un contexte économique souvent tendu.

Pour les lecteurs qui veulent approfondir les enjeux et les mécanismes, Des augmentations salariales exceptionnelles en 2026 offre des perspectives comparables et des analyses complémentaires. Par ailleurs, le calendrier des rappels et leur mise en œuvre est également discuté dans d’autres ressources spécialisées, comme le calendrier officiel des mises en œuvre et des rappels WMC.

Sur le terrain, ces mesures impliquent des ajustements opérationnels pour les employeurs : indemnités spécifiques et cotisations sociales recalibrées, mais aussi des questions de suffisance budgétaire pour les entreprises publiques et les établissements privés. L’objectif est clair : préserver le pouvoir d’achat, limiter les impacts inflationnistes et garantir des finances publiques plus robustes, tout en maintenant des services publics de qualité et une masse salariale compétitive.

Au-delà des chiffres et des tableaux, je constate une continuité dans la volonté politique de soutenir les secteurs stratégiques et les métiers techniques, où l’attractivité est souvent mise à l’épreuve. Le Président a insisté sur la pérennité des institutions nationales et sur la nécessité d’accompagner les métiers qui structurent l’économie tunisienne, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et du service public. Pour les agents et retraités, le message est limpide : ces hausses, bien que complexes à mettre en place, visent à stabiliser le revenu et à réduire les écarts salariaux dans le temps.

En contexte international, les hausses salariales tunisiennes s’inscrivent dans une dynamique de rééquilibrage des coûts salariaux face aux évolutions économiques mondiales, tout en restant sensibles à la compétitivité des entreprises et à la demande sociale. Pour les publics concernés, la clarté du calendrier et la transparence des montants restent des éléments cruciaux afin d’éviter les incompréhensions et les retards de versement. Un regard international sur les politiques de rémunération peut aider à comparer les trajectoires et les impacts.

Conclusion et perspectives

En conclusion, les hausses salariales et les rappels rétroactifs pour 2026 constituent une étape majeure pour l’économie tunisienne et le pouvoir d’achat des ménages. En consolidant le socle social et en clarifiant les règles d’indemnités et de prestations, l’État cherche à réduire les fractures entre secteurs public et privé, tout en protégeant les pensions et en assurant une stabilité budgétaire.

Pour suivre l’évolution des versements et des rappels, je recommande de consulter les ressources officielles et les analyses spécialisées, et de ne pas négliger les échanges avec les acteurs locaux, qui connaissent mieux que quiconque les enjeux spécifiques à chaque secteur. Le chemin est encore long, mais la direction est plus lisible : hausses salariales et rappels rétroactifs qui s’inscrivent dans une stratégie cohérente de soutien au revenu et à la croissance.

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