Mois sans tabac 2025 : comment la complémentaire santé accompagne efficacement le sevrage tabagique

Chaque mois de novembre, la campagne Mois sans tabac, pilotée par le ministère de la Santé et Santé publique France, invite des centaines de milliers de fumeurs à tenter un arrêt de 30 jours. Cette édition 2025 marque le dixième anniversaire d’une initiative devenue un pilier de la lutte contre le tabagisme.

La complémentaire santé occupe une place stratégique tout au long de ce mois. Elle renforce la démarche initiée pendant le Mois sans tabac en couvrant une partie des dépenses incontournables du sevrage non prises en charge pas l’Assurance maladie : consultations spécialisées, substituts nicotiniques ou encore programmes de prévention.

L’importance de la prévention : réduire les risques sur le long terme

Le Mois sans tabac s’appuie sur un fait majeur : 30 jours d’arrêt multiplient par cinq les chances d’un sevrage durable. Le tabac demeure pourtant la première cause de mortalité évitable en France, avec près de 75 000 décès par an, et le tabagisme actif multiplie par 10 à 15 le risque de cancer du poumon selon l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

La prévention reste un levier essentiel, notamment grâce à des outils gratuits du Mois sans tabac : application Tabac Info Service, soutien téléphonique ou kit d’aide et sur les garanties proposées par la complémentaire santé, qui peut financer des programmes d’accompagnement, des consultations de suivi ou certaines méthodes alternatives.

En combinant ces dispositifs, le fumeur augmente nettement ses chances de réussite. Chaque euro investi dans la prévention génère par ailleurs des économies de santé à long terme, grâce à la baisse des hospitalisations, des arrêts maladie et à l’amélioration générale de la qualité de vie.

Le rôle essentiel de l’Assurance maladie dans le remboursement des substituts

Depuis 2019, l’Assurance maladie rembourse les substituts nicotiniques à hauteur de 65 %, sans plafond annuel (150 € auparavant), dès lors qu’ils figurent sur la liste des produits éligibles et qu’ils sont prescrits par un professionnel de santé. Cela concerne notamment :

les patchs ,

, les gommes à mâcher ,

, les pastilles ,

, les inhalateurs ,

, certains médicaments liés à l’arrêt du tabac.

Ce dispositif vise à supprimer les obstacles financiers liés au lancement d’un sevrage. Toutefois, il subsiste un reste à charge pour l’assuré, notamment sur les produits non remboursés ou les consultations spécialisées. C’est ici que la complémentaire santé devient un acteur déterminant.

Comment la complémentaire santé accompagne le sevrage tabagique ?

La plupart des mutuelles ont renforcé leurs garanties « prévention », dans un contexte où les risques cardio-vasculaires et respiratoires liés au tabac occupent une place croissante dans les enjeux de santé publique. Pour l’édition 2025 du Mois sans tabac, plusieurs acteurs affichent des forfaits spécifiques destinés à accompagner les fumeurs vers un arrêt durable.

Prise en charge des substituts nicotiniques

La plupart des mutuelles complètent la prise en charge de l’Assurance maladie en remboursant les 35 % restants. Certaines vont plus loin en proposant un forfait annuel spécifique au sevrage, généralement compris entre 50 et 150 €. C’est le cas, par exemple, de la Mutuelle Générale ou de Malakoff Médéric, qui intègrent des garanties dédiées à l’accompagnement du sevrage.

D’autres assureurs, comme la MAAF, remboursent 50 % des dépenses engagées dans la limite d’un forfait annuel pour les substituts nicotiniques. La garantie sevrage tabagique proposée par AXA inclut dans l’ensemble de ses contrats de santé individuels une prise en charge de 30 à 150 € par an pour les médicaments ou produits nicotiniques prescrits (source : le site assurance-complementaire-sante-prevoyance.fr).

L’objectif reste le même : rendre l’arrêt du tabac plus accessible, en facilitant l’accès aux traitements les plus efficaces et en soutenant le fumeur à chaque étape de son sevrage.

Remboursement des consultations d’addictologie et de tabacologie

Le sevrage tabagique ne se limite pas aux substituts. Les consultations avec un tabacologue, un médecin addictologue ou un professionnel formé aux addictions jouent un rôle décisif dans l’arrêt durable.

Selon les garanties, la complémentaire santé peut couvrir :

les consultations non prises en charge par la Sécurité sociale ,

, les consultations de psychologue ou de sophrologue dans les devis incluant un forfait prévention bien-être ,

, les bilans motivationnels et ateliers comportementaux organisés par des centres spécialisés.

Pourquoi vérifier son contrat de complémentaire santé avant le 1er novembre ?

Les garanties diffèrent fortement d’un contrat à l’autre. Il est essentiel que chaque assuré :

consulte son tableau de garanties, identifie les lignes « prévention », « sevrage tabagique », « pharmacie non remboursée », vérifie les montants annuels, les limites de remboursement et les conditions d’ordonnance, s’assure que les substituts utilisés figurent sur la liste remboursable de l’Assurance maladie, conserve les justificatifs pour un éventuel remboursement par la mutuelle.

La mutuelle santé : un accompagnement complet pour réussir l’arrêt du tabac

Le Mois sans tabac, c’est l’opportunité d’arrêter de fumer, grâce à une mobilisation nationale et à de nombreux outils gratuits. Aux côtés de l’Assurance maladie, la mutuelle santé apporte un soutien précieux en réduisant le reste à charge et en facilitant l’accès aux consultations ou aux substituts nicotiniques. Avec cet accompagnement renforcé, chaque fumeur dispose de meilleures chances de transformer ces 30 jours d’effort en un arrêt durable et bénéfique pour sa santé.

