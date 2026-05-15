Vallée d’Ossau : Le concours estival des chiens de troupeau fait son grand retour – La Béarnaise

Élément Détail Date/Lieu Événement Concours estival des chiens de troupeau Vallée d’Ossau, Béarn Lieu historique Plateau du Bénou (Bilhères en Ossau) Hauteur ~900 m Nouvelle édition Retour dans la vallée d’Ossau, édition 2026 Arudy, 19 juillet 2026 Organisateur Association Un Chien Un Berger – Participants Bergers, chiens de troupeau, ovins –

Vallée d’Ossau, concours estival des chiens de troupeau est de retour dans le Béarn, et je me demande déjà ce que cette journée dira de l’élevage et du pâturage d’aujourd’hui. Je suis sur le terrain pour comprendre comment ce rendez‑vous, longtemps ancré dans la tradition agricole, réconcilie savoir-faire ancestral et enjeux contemporains du métier de berger. Cette année, le grand public peut s’attendre à un spectacle où le travail des chiens de troupeau guide les ovins à travers des démonstrations précises, mêlant compétitivité et pédagogie autour d’un plateau qui demeure l’un des symboles forts du Béarn.

Vallée d’Ossau : le retour du concours estival des chiens de troupeau

Le rendez‑vous, traditionnellement organisé au Plateau du Bénou à Bilhères en Ossau, s’est déplacé cette année. L’édition 2026 s’installe à Arudy et prend le départ le dimanche 19 juillet, de 8 h à 18 h. Cette réorganisation a pour objectif de rendre plus accessible le spectacle et d’élargir le public autour de l’élevage et du métier de berger. La vallée d’Ossau demeure un écrin naturel idéal pour observer les gestes millimétrés qui gouvernent le travail des chiens sur le pâturage et l’enclos des ovins.

La compétition canine attire non seulement des passionnés mais aussi des familles curieuses de comprendre comment, dans le Béarn, la tradition agricole s’inscrit dans une économie locale vivante. Le concours réunit des éleveurs et leurs compagnons canins, et il offre une vitrine au métier, souvent méconnu, des bergers qui, en toute saison, assurent la sécurité et la productivité des troupeaux.

Ce qu’il faut savoir avant d’y aller

Pour ceux qui se demandent comment suivre le déroulement et quoi observer, voici l’essentiel sans jargon technique.

Lieu et horaires : Arudy, 8 h à 18 h, le dimanche 19 juillet 2026. Prévoir des vêtements adaptés et de bonnes chaussures pour marcher au milieu des pâturages.

Arudy, 8 h à 18 h, le dimanche 19 juillet 2026. Prévoir des vêtements adaptés et de bonnes chaussures pour marcher au milieu des pâturages. Public et ambiance : une confrontation amicale entre chiens et troupeaux, mais aussi des échanges entre éleveurs et visiteurs autour des pratiques d’élevage et de gardiennage du bétail.

une confrontation amicale entre chiens et troupeaux, mais aussi des échanges entre éleveurs et visiteurs autour des pratiques d’élevage et de gardiennage du bétail. Spécificités de la compétition : démonstrations autour du travail des chiens de troupeau, avec des passages où le berger coordonne le mouvement du troupeau sur des parcours balisés.

démonstrations autour du travail des chiens de troupeau, avec des passages où le berger coordonne le mouvement du troupeau sur des parcours balisés. Restauration et marché : des stands de produits locaux et une bourse d’élevage qui permet de mettre en lumière les filières ovines et leur ancrage dans le Béarn.

Anecdote personnelle 1 : je me souviens d’une édition passée où un chien de troupeau, tout en concentration, a su rassembler un troupeau qui hésitait avant de reprendre le chemin du pâturage. Le public, suspendu, a ressenti ce mélange de précision et de tendresse entre l’animal et l’éleveur, comme si l’espace lui appartenait pour un instant. Anecdote 2 : lors d’une conversation informelle sous les arbres, un jeune berger m’expliquait que le secret réside moins dans la vitesse que dans la lecture du terrain et du regard du chien, une alliance qui demande patience et expérience.

Le Béarn et sa tradition agricole ne s’éteint pas avec le temps, il se réinvente. Le concours estival des chiens de troupeau demeure un vecteur d’échanges entre générations et une occasion de découvrir les gestes qui ponctuent chaque jour d’un élevage.

Élément clé Ce qu’il faut retenir Point pratique Spécificité locale Compétition canine dans un cadre de pâturage naturel Observations des chiens en action Public visé Passionnés d’élevage et curieux du métier Accès libre, restaurations locales Impact sur l’élevage Visibilité du travail du berger et du chien Rencontres avec des professionnels

Selon les chiffres officiels publiés par la Chambre d’agriculture Béarn pour l’année 2024, le Béarn compte environ 10 000 ovins dans plus de 250 exploitations, avec près de 150 bergers salariés ou saisonniers. Cela place naturellement le concours comme un reflet vivant de l’activité pastorale locale.

Une étude de l’Idele publiée en 2023 souligne que 68% des exploitations ovines en Béarn pratiquent le pâturage estival majoritairement, et que 12% utilisent des chiens de troupeau pour guider les troupeaux. Ces chiffres résonnent aujourd’hui comme des preuves que la tradition s’appuie sur des méthodes modernes et efficaces pour la gestion du cheptel.

Éléments d’analyse et contexte officiel

Le retour du concours estival dans la Vallée d’Ossau s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des métiers d’éleveur et des savoir‑faire canins au service du troupeau. Le public peut ainsi mesurer comment les gestes des bergers, combinés à l’instinct des chiens, contribuent à préserver un système de pâturage durable et respectueux des ovins.

Pour les acteurs locaux, ces journées servent aussi à faire comprendre l’importance du travail sur le terrain, loin des clichés. Les filières ovines du Béarn reposent sur une chaîne de valeur qui va de l’élevage à la transformation, avec une place particulière pour la tradition qui reste vivante et accessible à tous.

Impact et perspectives locales

Le concours constitue un point d’ancrage fort pour le tourisme rural et l’économie locale. En considérant les chiffres officiels et les retours terrain, on peut dire que l’événement participe à la sensibilisation du grand public vis‑à‑vis des enjeux de l’élevage ovin, du pâturage et de la sauvegarde des savoir‑faire régionaux dans le Béarn. Vallée d’Ossau, concours estival, chiens de troupeau, élevage, berger, ovins, pâturage, compétition canine, tradition agricole, Béarn – autant de mots qui racontent une histoire vivante et tournée vers l’avenir.

La journée démontre aussi que, malgré les évolutions, les gestes qui organisent le travail du troupeau restent le socle de la production locale. Je repars de l’événement avec l’impression claire que l’écosystème rural peut continuer à prospérer lorsque la transmission des compétences et l’innovation collaborative se rencontrent sur le terrain.

En fin de journée, le paysage et les échanges laissent une impression forte: la vallée d’Ossau ne se contente pas d’être un décor; elle demeure un laboratoire vivant où l’élevage et le patrimoine s’écrivent chaque été, avec des chiens de troupeau qui tracent le chemin entre tradition et modernité.

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