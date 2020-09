3 bons plans pour trouver les graines de cannabis de qualité

Vous avez décidé d’avoir votre propre culture de plantes de cannabis. Il vous faut donc mettre en terre des graines de cannabis. Mais seulement, vous ne savez où en obtenir de qualité. Ce petit format vous propose 3 bons plans pour dénicher les meilleures graines de cannabis.

Les plateformes de vente en ligne

Aujourd’hui, avec les prouesses technologiques, les plateformes de vente en ligne restent l’option la plus simple et la plus facile de trouver les graines de cannabis. Il vous suffit d’entrer le groupe de mots « graines de cannabis » dans un moteur de recherche pour que l’adresse de centaines de sites de vente de graines de cannabis s’affiche à votre écran. Mais, parmi le panel de sites proposés par le moteur de recherche, il est difficile de faire tout de suite le bon choix.

En effet, il existe deux catégories de plateformes pour acheter des graines de cannabis en ligne : les breeders avec leur propre variété de graines de cannabis et les sites de vente qui disposent des variétés des banques de graines de cannabis. Il existe par exemple un site qui propose une sélection de graines de Cannabis. Que ce soit les graines régulières ou les graines féminisées, vous êtes certains de trouver ce qu’il vous faut. Avec cette option du choix des plateformes, vous pouvez faire la comparaison des tarifs des différentes variétés de graines de cannabis.

Les boutiques et magasins spécialisés

Si vous êtes du genre à ne pas attendre la livraison comme c’est le cas au niveau des plateformes de vente en ligne, les boutiques et magasins spécialisés restent la meilleure option pour vous procurer les meilleures graines de cannabis. En effet, en visitant une boutique spécialisée dans la vente des graines de cannabis près de chez vous, vous aurez certainement l’occasion de bénéficier d’une assistance-conseil et de repartir en même temps avec la meilleure graine de cannabis que vous aurez choisie. Les professionnels du cannabis de ces boutiques vous diront certainement que le chanvre on le boit, on le mange, on en fait des maisons.

Cependant, sur place, vous ne pourrez pas comparer le prix par rapport à celui d’un autre magasin, à moins de faire le tour des autres magasins, et cette petite promenade a un coût.

La récupération auprès des proches

Si vous avez dans votre entourage immédiat un ami, un parent ou un voisin qui cultive les plantes de cannabis, c’est l’occasion rêvée pour vous de lui demander quelques graines ou même des boutures pour réaliser votre projet de culture des plantes de cannabis.