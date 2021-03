Les bienfaits du CBD sur la santé et la qualité de vie

Avant de commencer à énumérer tous les bienfaits de l’huile de CDB, il convient tout d’abord de préciser comment fonctionne le cannabidiol (CBD). En lisant et en comprenant ce qu’est le CDB et comment elle fonctionne, vous conviendrez qu’il n’est pas étonnant que ce complément alimentaire présente une telle variété de bienfaits pour la santé. En effet, les chercheurs ont montré que le CDB a des effets antipsychotiques, anti-anxiété et offre des améliorations aux sportifs entre autres.

Les bienfaits de l’huile de CDB

En raison de la façon dont la CDB interagit avec nos systèmes corporels, elle produit de nombreux effets naturels et positifs sur notre santé et notre qualité de vie. Produit à partir de la plante de chanvre, l’huile de CBD a été critiquée avec un certain succès par les grandes compagnies pharmaceutiques au cours des dernières décennies. Mais grâce à l’essor d’Internet et des médias sociaux, de plus en plus de personnes cherchent des alternatives aux médicaments et s’intéressent donc aux bienfaits du CDB.

En plus de l’anxiété, l’huile de CBD soulage également la douleur et de nombreux autres problèmes médicaux. L’Association britannique de psychopharmacologie (BAP) a publié pour la première fois les résultats d’un test d’anxiété avec la CBD en 2010. Elle a montré que les patients traités au cbd disponible chez authentique-cbd.fr, étaient moins stressés et présentaient moins de symptômes de trouble d’anxiété sociale (TAS). Les patients ont affirmé se sentir mieux après avoir pris de l’huile de CBD.

La plupart des scanners cérébraux ont montré que la CDB a modifié la façon remarquable dont leur cerveau réagissait à l’anxiété. Les régions du cerveau liées à l’anxiété ont également montré des changements dans le flux sanguin. De plus, l’huile de CBD est connue pour être non toxique, même à des doses de plus de 500 mg par jour.

Les effets de la CDB sur l’anxiété

Le CBD aide à soulager la douleur et il existe de nombreux autres effets positifs du CBD sur d’autres problèmes médicaux. Des études et des rapports de patients indiquent qu’une seule dose de CBD peut réduire considérablement l’anxiété sociale. En outre, les effets de l’huile de CDB se répercutent sur les symptômes connexes tels que les troubles cognitifs et les difficultés d’élocution entre autres. Grâce au travail naturel de notre système endocannabinoïde, de nombreux patients rapportent une réduction de leurs symptômes d’anxiété dès leur première dose de CBD.

Des études montrent également que l’anxiété diminue régulièrement au fil du temps avec des doses quotidiennes. Le traitement recommandé pour l’anxiété avec l’huile de CBD est de 30 mg par jour en deux doses. C’est un point de départ pour les cas d’anxiété et de stress légers. Les patients doivent surveiller leurs symptômes et augmenter par paliers de 10 mg après quatre jours de surveillance si nécessaire. Certains patients prennent jusqu’à 100 mg par jour (pendant quelques jours) pour une anxiété grave.

Enfin, la législation du cbd en France légal stipule que les produits à base de cannabis sans effets stupéfiants, ne sont pas interdits. Notamment des produits avec une teneur en THC inférieure à 0,2 %. Il faut préciser qu’il n’y a pratiquement pas d’effets secondaires de la CDB et depuis des milliers d’années, aucun cas de complication ou d’effets secondaires graves liés à la consommation de l’huile de CBD n’a été enregistré.