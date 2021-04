Cannabidiol : effets, bienfaits et consommation de CBD

Le cannabis est une plante qui compte pas moins de 450 composés chimiques, dont plus de 120 sont des cannabinoïdes, dont le CBD est le plus connu. Outre son utilisation dans les cosmétiques et les compléments alimentaires, le cannabidiol (CBD) est réputé pour ses effets dans le traitement de l’épilepsie et d’autres maladies, en agissant de manière thérapeutique. Au cours de l’article, nous comprendrons à quoi sert le CBD, comment en consommer et ses éventuels bienfaits sur la santé.

Pourquoi parle-t-on autant du CBD ?

Le CBD, également connu sous le nom de cannabidiol, est l’un des composés chimiques classés dans le groupe des cannabinoïdes. Le CBD est l’un des cannabinoïdes les plus connus de la plante de cannabis et représente plus de 40 % des extraits de la plante. Contrairement au THC, le principal cannabinoïde psychoactif de la marijuana, responsable de son caractère « psychoactif ».

Le CBD n’est pas psychoactive et n’affectera donc pas votre perception ou votre comportement, mais il est capable d’atténuer les effets hallucinogènes du THC et de maintenir sa fonction thérapeutique et médicinale. De plus, le CBD peut générer des effets anti-inflammatoires, des effets analgésiques, et plus encore.

Selon le Coach bien-être sur c-est-bon-didier.fr, c’est la principale raison qui explique pourquoi le CBD a gagné une place très importante dans les médias, les débats, les cabinets médicaux et les laboratoires. On peut en trouver sous sa forme pure, où il est plus connu sous le nom de « spectre complet », ou également sous sa forme synthétique manipulée en laboratoire.

À quoi sert le CBD ?

Le CBD peut avoir un grand effet dans le traitement de plusieurs maladies. Il agit en effet de manière synchrone avec les récepteurs de nos organismes et peut ainsi soulager la douleur et l’inflammation, en plus de ses effets positifs contre l’épilepsie, l’anxiété et autre troubles psychiques.

Nous pouvons également associer l’utilisation du CBD à la fonction de contrebalancer certains effets du THC. Le cannabidiol contient des traces de THC, ce qui est extrêmement important pour l’utilisation du médicament, car la combinaison de ces cannabinoïdes potentialise leurs effets thérapeutiques.

Le THC utilisé seul est psychoactif et peut provoquer des effets secondaires indésirables, comme la paranoïa, les hallucinations, les vertiges, entre autres. En agissant conjointement avec le CBD, ses effets médicinaux demeurent et les effets négatifs sont atténués par le cannabidiol. C’est pourquoi le CBD a une fonction complémentaire lorsqu’il agit avec d’autres principes actifs du cannabis.

Quels sont les effets du CBD sur le corps humain ?

Le CBD est un cannabinoïde provenant du cannabis qui est très similaire aux endocannabinoïdes produits naturellement dans le corps. Ce système endocannabinoïde interne est exactement où les cannabinoïdes de la plante interagissent avec les récepteurs de notre corps, ils sont ainsi capables d’atténuer les douleurs et aider au traitement de certains symptômes et maladies.

Le THC est une substance qui a une affinité pour les récepteurs CB1 et CB2 et les active. En ce sens, l’effet » psychoactif » est dû à l’activation du CB1 par le THC. Le CBD, quant à lui, a peu d’affinité avec les récepteurs cannabinoïdes du cerveau, mais c’est plutôt un antagoniste. Cela signifie qu’il se lie aux récepteurs sans les activer, ce qui réduit les effets du THC et peut agir de manière thérapeutique contre la douleur, les troubles psychiques et l’inflammation.

Comment consommer le CBD ?

Le CBD se trouve généralement sous forme d’huile ou de liquide à utiliser dans des dispositifs de vaporisation. C’est ainsi que les patients utilisent couramment le CBD à des fins médicinales. Cependant, on peut également la trouver dans des suppléments, des capsules, des cosmétiques, des crèmes, des aliments et bien d’autres encore, à des fins diverses.

Huile de CBD : l’huile peut être appliquée sous la langue pour une absorption rapide, selon la dose recommandée par le médecin. C’est la méthode la plus pratique ;

Vaporisateur : grâce au vaporisateur, la chaleur aide à activer les cannabinoïdes, qui, lorsqu’ils sont inhalés, atteignent rapidement la circulation sanguine. Cette forme ne nuit pas aux poumons ;

Pilule : il est possible de transformer le CBD en pilule ou en capsule en laboratoire. Par conséquent, pour ces cas, la consommation se fait de la même manière que pour tout autre médicament et ses effets sont un peu plus lents ;

Fumer : c’est la méthode la plus rapide, car la substance passe directement dans le sang par les poumons. Le problème est la combustion des matériaux et l’inhalation de la fumée qui finit par être nocive pour la santé pulmonaire.

Le THC a également des propriétés médicinales, mais le CBD est plus utilisé à des fins thérapeutiques précisément parce qu’il ne produit pas les effets psychoactifs liés à la marijuana. En pratique, les produits utilisés pour la consommation de CBD de manière médicinale, comme l’huile de CBD, ne produisent pas non plus d’effets hallucinogènes.