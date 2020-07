Combattre les troubles digestifs grâce aux plantes

Les troubles digestifs sont fréquents et sont le plus souvent synonymes de perturbation intestinale ou signe d’un dysfonctionnement du foie. Pour les soigner, il suffit parfois d’apaiser la paroi intestinale. La majorité des gens utilisent des médicaments pour pouvoir être soulagés. Pourtant, il existe des plantes qui sont reconnues pour leurs propriétés digestives et dont l’utilisation est facile et coûte peu cher. Voici quelques remèdes miracles de mère Nature !

Le chardon marie : un artichaut sauvage qui a bien des vertus

Les bienfaits du chardon marie ne sont plus à présenter ! Connu depuis la nuit des temps, les Grecs l’utilisaient pour traiter les troubles hépatiques. Le principe actif est la silymarine, qui a été l’objet de nombreuses études et dont les propriétés sont reconnues et utilisées dans la pharmacopée moderne. Cette plante agit en modifiant les cellules du foie – ce qui leur apporte une protection contre les éventuelles intoxications – et en stimulant sa capacité de régénération. Il peut être pris à titre préventif comme à titre curatif.

Quant à l’artichaut traditionnel, si la plante est souvent consommée par certains comme un légume, c’est aussi une plante très présente dans la médecine traditionnelle européenne. Entre autres vertus, il est utilisé pour faciliter la digestion, car c’est un très bon stimulant qui optimise la production de la bile. Ce qui facilite la digestion des aliments. L’artichaut est aussi une plante riche en insuline. Pour finir, l’artichaut renferme également des fibres, il est donc efficace pour prévenir certains troubles digestifs comme la constipation.

Le radis noir : une plante reconnue en phytothérapie

Le radis noir est une plante très célèbre pour ses propriétés antibactériennes et antiseptiques. Il permet de lutter efficacement contre les maux de ventre et autres troubles digestifs. Il est riche en isothiocyanates qui agissent en tant que toxines contre les bactéries. Il est aussi utilisé par les phytothérapeutes pour nettoyer et purifier le foie.

La médecine moderne l’utilise de plus en plus dans les gélules ou dans les ampoules. C’est la plante par excellence pour faciliter la digestion.