Envie de vous faire plaisir en vous offrant un spa à domicile ? Faire installer un spa chez soi a pendant longtemps été réservé à une clientèle fortunée. Toutefois, avec la démocratisation du produit, il est possible de trouver une grande variété de modèles à des prix très concurrentiels.

Outre le fait d’apporter du cachet et de la valeur ajoutée à votre domicile, le spa est idéal pour le corps. Petit tour d’horizon des différents modèles de spa et des nombreux bienfaits prodigués par le spa.

Quels sont les bienfaits du spa ?

Le spa est avant tout un outil de détente. Il est donc normal que sa fonctionnalité première soit de vous aider à vous relaxer. Avec ses jets d’hydromassage, il est possible pour l’appareil d’aider votre corps à se débarrasser de toute la fatigue accumulée.

Par ailleurs, le spa permet également de lutter contre les douleurs musculaires. Il est de notoriété publique que l’eau chaude permet de dilater les vaisseaux sanguins, ce qui a pour effet d’améliorer la circulation sanguine.

Pour les personnes qui souffrent de rhumatisme, d’arthrite, de douleurs au dos, de varices ou de migraines, l’utilisation du spa est une excellente solution pour soigner ces petits problèmes.

Quels sont les différents types de spas ?

Avant de se laisser séduire par l’achat d’un spa, il est important d’en savoir plus sur les différents modèles présents sur le marché. Vous serez ainsi en mesure de choisir le produit le plus adapté à vos besoins.

Le spa en bois : le modèle naturel

À la question, pourquoi opter pour un spa en bois ? On peut répondre que le bois est un matériau noble et raffiné qui incite à la relaxation et à la détente. Opter pour un spa en bois permet d’ajouter une touche d’esthétisme à votre domicile.

Il est possible d’opter pour un spa construit entièrement en bois ou pour un modèle bénéficiant d’un habillage en bois. Par ailleurs, l’entretien de ce type de spa est facile puisqu’il convient uniquement de protéger le bois de l’humidité.

Le spa de nage : pour les sportifs

Outre le fait d’être un outil de détente, le spa de nage dispose d’un système de nage à contre-courant. Ce spa est idéal pour ceux qui désirent faire un peu de sport comme dans une véritable piscine.

Le spa portable : le modèle pratique

Contrairement aux autres modèles, le spa portable intègre tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Ce modèle se distingue par sa facilité d’utilisation. Tout ce dont vous avez besoin c’est de disposer d’un sol suffisamment solide pour supporter le poids du spa et d’une prise électrique.

Compte tenu de sa portabilité, ce type de spa peut s’installer aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ce qui permet d’en profiter pendant toute l’année.