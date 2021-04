Comment le CBD peut améliorer le quotidien des seniors ?

Avec le jugement européen récent autorisant les produits à base de CBD, de nouveaux produits spécifiquement adaptés à la population vieillissante sont disponibles sur le marché. Ce produit peut être délivré de multiples façons, notamment sous forme d’huile, de crème topique, de tisanes ou de gélules, est la partie non psychoactive de la marijuana. En termes simples, le CBD procure tous les avantages de la marijuana sans faire planer son consommateur. Et les effets positifs de l’utilisation du CBD peuvent être particulièrement appréciables pour les personnes âgées.

Il n’y a pas de mystère : de plus en plus de personnes choisissent le CBD comme véritable thérapie. Un sujet qui, au fil des ans, a attiré l’attention des experts du monde scientifique, mais aussi des gens ordinaires. C’est pourquoi il n’est pas surprenant de voir de plus en plus d’études qui parlent des personnes âgées comme de celles qui l’utilisent de plus en plus assidûment.

Produits à base de CBD : pourquoi ils sont utiles aux personnes âgées

La possibilité de disposer de traitements très efficaces qui garantissent des bénéfices tangibles est quelque chose de très important. Et cela intéresse surtout la population âgée qui, pour des raisons évidentes, est principalement soumise à des thérapies pharmacologiques. Et nombreux sont ceux qui ont découvert avec grand intérêt l’utilité du CBD qui permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages importants pour la santé sans être exposé aux effets secondaires des produits pharmaceutiques habituels.

Parmi ces effets positifs, la douleur chronique, un problème de plus en plus courant chez les personnes âgées, est celui qui peut le mieux être soulagé par le CBD.

Une solution pour plusieurs problèmes

Le CBD est légal et est de plus en plus commercialisé dès lors qu’il contient moins de 0,2% de THC. De nombreuses personnes âgées décident de recourir à cette excellente possibilité thérapeutique, ayant ainsi l’occasion de traiter des symptômes qui peuvent parfois devenir vraiment contraignants, même dans les activités quotidiennes, comme marcher et bouger les mains ou les pieds. Les douleurs chroniques, dont souffrent de nombreuses personnes âgées, peuvent être handicapantes et entraîner un épuisement physique au fil des ans. Le cannabis légal provoque ce que l’on peut considérer comme une sorte de changement de paradigme, car il soulage les douleurs neuropathiques, mais aussi les inflammations causées par d’autres facteurs comme l’arthrite. On peut donc dire que la prise de CBD peut effectivement conduire à une amélioration des conditions de vie des personnes souffrant de douleurs rhumatismales, mais aussi de très fortes migraines et de maladies chroniques qui, à terme, pourraient devenir invalidantes. Dans ce dernier cas, pensez au nombre de personnes âgées touchées par les maladies de Parkinson et d’Alzheimer, pour ne citer que quelques exemples.

Une action multiple et réellement bénéfique du CBD

On peut affirmer que l’utilisation de produits à base de CBD est utile aux personnes âgées pour de nombreux problèmes. On pensera notamment à l’anxiété et au stress qui peuvent provoquer une surcharge mentale chez une personne d’un certain âge. Le CBD agit comme un relaxant et comme un anticonvulsif et peut avoir d’excellents effets anti-inflammatoires, ainsi que la capacité de favoriser le sommeil. Les façons de prendre ces produits sont différentes et accessibles à toute personne ayant des besoins différents des autres. En effet, vous pouvez choisir de prendre du CBD à travers des huiles CBD mais aussi des biscuits et des tisanes qui contiennent les extraits frais de la plante. Et le grand avantage est qu’il ne faut pas attendre longtemps pour ressentir les véritables bienfaits de la thérapie.

De nombreuses personnes âgées ont choisi d’essayer le CBD comme un véritable traitement pour ces différentes douleurs et n’en sont pas revenus tant les effets étaient positifs. N’hésitez donc pas à en parler à votre médecin ou à un naturopathe qui pourra vous aiguiller vers les bons produits et vous conseiller dans les dosages qui vous correspondront le mieux.