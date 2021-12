Depuis quelque temps, la revente de cannabidiol est une activité très lucrative et son potentiel sur le futur est inestimable. Vous avez donc raison de penser à investir dans ce secteur en devenant revendeur. Cependant, avant de vous lancer dans la vente de CBD, vous devez connaitre les dispositions à prendre dans ce domaine en France. Retrouvez dans la suite, un petit guide vous expliquant les règles à respecter pour revendre du CBD en France.

Optez pour un bon fournisseur de CBD

Pour commencer la vente de CBD en France, vous devez opter pour un fournisseur CBD de qualité. En effet, en vous tournant vers un grossiste, vous n’aurez pas à contacter les producteurs et à négocier des prix.

De plus, choisir un fournisseur vous assure non seulement une production contrôlée et stricte, mais aussi une chaîne d’approvisionnement courte. Vous pourrez en savoir plus sur les meilleurs fournisseurs de CBD en prenant des informations au niveau des personnes déjà dans le domaine de la revente.

Par ailleurs, pour être un excellent revendeur, adoptez un fournisseur appliquant le principe de l’agriculture biologique dans sa ferme. De cette manière, vous serez sûr de revendre des produits d’excellente qualité à votre clientèle. En réalité, ce type de culture est plus sain pour la santé des consommateurs.

Choisissez le statut de votre future entreprise

Pour devenir revendeur de CBD en France, vous avez la possibilité de vous lancer à votre propre compte ou de devenir franchisé. Le modèle le plus répandu à ce jour est la franchise. En effet, en devenant franchisé, vous bénéficierez de la notoriété et de l’image de marque de votre franchiseur. Par conséquent, vous n’aurez plus à promouvoir votre business pour attirer de la clientèle.

En plus, avec la franchise, vous bénéficierez également d’une formation au métier de revendeur de CBD. Les franchiseurs mettent également à la disposition des franchisés des fichiers pour l’enseigne, le logo, les posters, les cartes et autres. En contrepartie, vous aurez à payer un montant pour entrer dans la franchise. Le montant varie d’un grossiste à un autre et dépend de la forme que vous souhaitez donner à votre activité.

En vous lançant à votre propre compte, vous profiterez également de plusieurs avantages. En réalité, vous pourrez choisir les fournisseurs qui vous intéressent en fonction de leur façon de travailler et de leurs offres. De plus, vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez et vous spécialiser dans la vente d’un seul produit. Travailler à votre propre compte vous permet de gérer la flexibilité de votre emploi du temps.

Sélectionnez la forme de votre business CBD

En ce qui concerne la forme de votre business, vous pouvez opter pour une boutique physique spécialisée ou pour un kiosque. Vous pouvez également revendre le cannabidiol dans une station-service, dans un concept-store ou sur un site e-commerce. Vous pouvez aussi faire du dropshipping, si vous ne souhaitez pas avoir de stock chez vous.