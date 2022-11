Qui n’ a pas constaté des rougeurs ou de petits boutons après une épilation ? La cire, le rasoir, l’épilateur font disparaître les poils disgracieux du corps, mais bien souvent, ils laissent en contrepartie des boutons inesthétiques. Ce n’est pas forcément une réaction normale. Il existe différentes explications, une attaque microbienne, des poils incarnés, une irritation due au rasage.

Il est possible d’éviter les boutons après une épilation

Il n’est jamais agréable d’avoir de petits boutons sur différentes parties du corps. Quelle que soit la méthode d’épilation que vous allez choisir, il est important de réaliser une semaine avant un gommage doux. Il va débarrasser la peau de toutes les peaux mortes. Il va également faciliter l’épilation, empêcher les poils de s’incarner. L’hydratation est aussi indispensable, car elle va aider la peau à s’assouplir. Lorsque vous vous épilez, désinfectez toujours la lame du rasoir avec un produit antiseptique.

Qu’il s’agisse d’une pince à épiler, d’un épilateur électrique, d’un rasoir, ils doivent être propres, stérilisés avant toute utilisation. Si vous constatez des boutons après l’épilation, évitez de les toucher, frottez-les avec un produit désinfectant non irritant. Hydratez ensuite votre peau avec un lait, une huile végétale. L’huile de sauge ralentit la pousse des poils et hydrate parfaitement la peau.

Une bonne hydratation est de mise

Avant toute épilation, il est important de bien préparer sa peau. L’épilation se fait toujours sur une peau saine et cela, quelle que soit la méthode utilisée. L’épilation fragilise la barrière cutanée protectrice, elle dessèche l’épiderme et elle peut provoquer des irritations, des boutons. Après la douche, il faut systématiquement appliquer un lait, une huile, c’est incontournable. Vous pouvez aussi réaliser un gommage au moins une fois par semaine, pensez au savon gommant à l’huile de carotte. La cire froide reste la manière la plus douce pour s’épiler.

Quant à l’épilation définitive, restez vigilant, elle peut occasionner des séquelles disgracieuses sur certaines peaux. Après l’épilation, optez pour un gel à l’aloe vera, une eau florale ou de fleur d’oranger pour un effet très apaisant. Pour éviter que vos jambes, vos bras, vos aisselles ne soient envahis de boutons, préparez bien votre peau en l’hydratant correctement. Il faut apprendre les bons gestes, à bien se chouchouter, on a souvent tendance à l’oublier.

Epilation, Pixabay – Milotze