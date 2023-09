Comment maximiser sa productivité et son bien-être au travail ?

Face aux défis quotidiens et aux attentes croissantes, jongler entre performance et bien-être est une véritable mission. Peut-on être à la fois un véritable champion de l’efficacité et se sentir épanoui et heureux au travail ? Briques essentielles du succès professionnel, productivité et bien-être sont intimement liés, et non pas deux réalités diamétralement opposées. Dans cet article, découvrez des astuces surprenantes et des conseils inédits pour briller dans l’art de mener une carrière équilibrée, en atteignant l’apogée de votre productivité tout en savourant les bienfaits d’une ambiance de travail qui vous ressemble.

Sélectionnez vos priorités et ne sous-estimez pas le pouvoir d’une pause bien méritée

L’importance de la sélection des priorités réside dans l’engagement de ressources limitées (temps, énergie, attention) vers des objectifs hautement significatifs. A cet effet, l’outil classique qu’est la Matrice Eisenhower fournit un cadre pour classer les tâches en fonction de l’urgence et de l’importance. En catégorisant les tâches, l’individu offre une orientation concrète à son action, en se focalisant sur ce qui nécessite vraiment son implication.

Les pauses, lorsqu’elles sont judicieusement utilisées, multiplient l’énergie et la motivation. Accorder cette respiration mentale de courte durée contribue à enrichir la créativité. En permettant au cerveau de basculer du mode focalisé au mode diffus, d’inédites perspectives émergent, apportant des solutions novatrices aux problèmes.

Les pauses fréquentes et équilibrées rétablissent l’énergie, évitant la tentation du multitâche et favorisant l’investissement total dans une tâche unique. En définitive, les pauses savamment orchestrées sont un atout précieux pour exceller dans un environnement de travail exigeant et impitoyable.

Laissez le CBD guider subtilement votre bien-être

Le Cannabidiol (CBD), un phyto cannabinoïde présent dans le cannabis, s’est révélé être un prodigue allié du bien-être naturel. Contrairement à son isomère, le THC, le CBD n’induit pas d’effets psychotropes. Il influence plutôt un état de relaxation et de tranquillité mentale, apte à fortifier le travail attentif et prévenant.

Les récepteurs CB1 et CB2, du système endocannabinoïde, interagissent avec le CBD, déclenchant des réponses majeures à l’échelle cellulaire. Cette interaction module l’anxiété, booste la concentration et accroît l’endurance intellectuelle. Par conséquent, le CBD est privilégié pour cultiver un environnement de travail harmonieux. Il vous faut alors adopter la philosophie du 420.

Si le terme »420 signification » renvoyait autrefois à la consommation de substances psychoactives, dont le cannabis, aujourd’hui, en le reconnectant avec le CBD, on suggère de redéfinir cette symbolique. Ainsi, le « 420 » devient une invitation à reconnaître la valeur des soins personnels et à rechercher un bien-être tranquille, soutenu par les bénéfices non psychoactifs du cannabis.

Ainsi, le CBD est un guide subtil pour un bien-être renforcé, en créant un champ propice pour un travail attentif et une sérénité douce allant de pair.

Cultive l’art de la déconnexion pour mieux te reconnecter

L’art de la déconnexion, dans un monde hyper-connecté, est un processus essentiel d’auto régénération. De manière technique, cela implique une distanciation délibérée des obligations professionnelles pour libérer l’esprit. Que ce soit par des techniques de mindfulness, la lecture, l’exercice ou d’autres formes de loisirs engageants, la déconnexion sert à recharger l’esprit. C’est un investissement de temps qui contribue à une productivité renouvelée et une connectivité réaffirmée, créant ainsi une plus grande efficacité dans la sphère professionnelle sur le long terme.