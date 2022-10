Pour affiner sa silhouette, il faut pratiquer une activité physique régulièrement. Maigrir des hanches demande un effort soutenu. La graisse a tendance à se loger facilement dans cette zone et elle s’y installe durablement. Avoir des hanches peut perturber les adolescentes, les femmes et certains hommes. Des complexes peuvent se développer. Pour avoir une silhouette harmonieuse, ce sont des exercices ciblés qui viendront à bout de ses rondeurs et autres poignées d’amour.

Pourquoi grossit-on des hanches ?

La sédentarité, le manque d’exercice, une alimentation trop riche peuvent être la cause de hanches trop larges. Chez la femme, le corps a tendance à stocker des graisses sur les zones en dessous du nombril, sur les hanches en cas de venue d’un bébé. La rétention d’eau peut aussi constituer un facteur aggravant à des hanches plus volumineuses.

La marche, monter les escaliers, faire de la course, du vélo, de la natation, un sport collectif… Toutes les occasions sont bonnes pour déloger les petits kilos superflus et dépenser son énergie.

Une alimentation équilibrée est également nécessaire si vous souhaitez affiner vos hanches.

Pratiquez plusieurs types d’exercices, on doit alterner le cardio, le renforcement musculaire et chaque séance doit durer une vingtaine de minutes.

L’application de crèmes amincissantes peut aussi embellir la peau et la raffermir.

Les soins en institut

Le palper-rouler est très efficace pour faire disparaître la cellulite qui est stockée au niveau des hanches. Ce massage spécifique aide à éliminer les toxines, à limiter la rétention d’eau, à chasser les capitons. Pour que le palper-rouler reste efficace, il faut le combiner à une alimentation équilibrée et à la pratique du sport. Vous pouvez aussi dans un institut opter pour le coolsculpting, c’est un allié anti-cellulite. Cet appareil utilise le froid pour détruire les amas graisseux.

Si les régimes, le sport, les appareils ne sont pas venus à bout de votre cellulite au niveau des hanches, la chirurgie peut être envisagée. Le chirurgien va procéder à une liposuccion. L’intervention dure quelques heures et elle est réalisée sous anesthésie. Si les miracles n’existent pas, perdre des hanches, réduire ses poignées d’amour, c’est possible. Il suffit de surveiller son alimentation, d’utiliser des crèmes, de faire du sport régulièrement.

Maigrir, Pixabay – PublicDomainPictures