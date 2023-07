Comment prévenir les maladies sexuellement transmissibles chez les couples homosexuels ?

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont un problème de santé publique mondial, et les couples homosexuels ne sont pas épargnés par ce risque. En adoptant des pratiques de prévention adaptées, il est possible de réduire les risques de transmission des MST au sein de ces couples. Découvrez dans cet article les méthodes de prévention spécifiques pour les couples homosexuels et pour la protection de leur santé sexuelle.

Comprendre les risques pour les couples homosexuels



En matière de MST, les couples homosexuels, encore appelés pd sont confrontés à de nombreux risques pour leur santé. Les relations sexuelles entre partenaires de même sexe comportent certains risques. Certaines MST peuvent être plus fréquentes ou se propager différemment chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes (FSF). Selon les études, le VIH (virus de l’immunodéficience humaine), la gonorrhée, la chlamydia et la syphilis sont parmi les MST les plus courantes chez les HSH.

Par ailleurs, plusieurs facteurs contribuent à la vulnérabilité des couples homosexuels face aux MST. Il s’agit de certaines pratiques sexuelles chez les hommes comme le sexe anal, la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des LGTB qui les empêchent d’accéder à des services de soins adaptés, la multiplicité des partenaires sexuels et occasionnels et l’accès limité aux soins de santé inclusifs.

La communication ouverte et honnête

La communication est la base de toute relation saine, y compris sur le plan sexuel. Pour prévenir les MST, les couples homosexuels doivent établir une communication ouverte et honnête à propos de leur statut de santé, leurs antécédents médicaux et leur nombre de partenaires sexuels. Cela permettra à chacun de se protéger adéquatement. Ainsi, ils pourront envisager des mesures de prévention appropriées comme les tests réguliers de dépistage des MST.

Le dépistage régulier des MST et l’utilisation du préservatif

Pour prévenir la propagation des MST dans un couple homosexuel, la meilleure option consiste à se faire dépister régulièrement. Les couples homosexuels peuvent planifier des tests de dépistage des MST ensemble. Cela peut être bénéfique s’ils envisagent une vie de couple sur le long terme. Certaines MST peuvent être asymptomatiques, ce qui signifie que les personnes infectées peuvent ne présenter aucun signe visible de l’infection. Le dépistage régulier permet d’identifier rapidement une MST probable et de la traiter à un stade précoce.

De plus, pour mieux se protéger des MST, utiliser régulièrement et correctement le préservatif est l’une des méthodes de prévention les plus efficaces pour les couples homosexuels. Les préservatifs masculins ou féminins aident à prévenir la transmission de nombreuses MST, comme le VIH, la gonorrhée, la chlamydia et la syphilis. Ils doivent être utilisés lors de chaque rapport sexuel, surtout si l’un des partenaires entretient des relations sexuelles extra-conjugales.

Par ailleurs, pour réduire le risque d’une infection au VIH, les couples homosexuels peuvent adopter la PrEP, une approche préventive qui consiste à prendre souvent un médicament antirétroviral pour réduire le risque d’infection. Cette méthode s’adresse principalement aux personnes n’ayant pas le VIH, mais qui y sont exposées. Essentiellement les couples homosexuels dont l’un des partenaires est séropositif et l’autre séronégatif.