Comment réparer des cheveux très fragilisés ?

Cheveux fins, fragiles et sans volume ? Des cheveux forts et sains sont un signe de bonne santé. Si vos cheveux deviennent fins et fragiles, il est urgent de prendre des mesures pour leur rétablissement. Dans cet article, nous allons vous expliquer ce que vous devez faire pour retrouver une chevelure parfaite !

Pourquoi les cheveux s’abîment-ils ?

L’utilisation excessive de colorants à l’ammoniac et de décolorants entraîne obligatoirement de lourdes conséquences sur les cheveux. Un cheveu fin et fragile est également le produit de l’exposition à la chaleur des sèche-cheveux et des plaques lissantes. Pour réparer les dommages causés par nos mauvaises habitudes capillaires, il existe aujourd’hui plusieurs solution dont le soin kératine.

Comment réparer ses cheveux avec un soin kératine ?

Nous allons vous parler d’un aspect que nous aimons beaucoup dans les traitements à la kératine : la possibilité d’avoir des cheveux brillants et « disciplinés » de manière facile et accessible. La kératine se trouve naturellement à l’intérieur des cheveux et donne brillance et consistance. Les produits que nous employons remplacent la kératine naturelle perdue. Cela peut être complété par du silicone, d’autres protéines, des vitamines, des huiles et des acides aminés, pour obtenir une hydratation maximale et une plus grande brillance des cheveux. L’idée est que tous ces ingrédients agissent comme une équipe.

Quels sont les avantages de la kératine sur les cheveux ?

La kératine offre de nombreux avantages pour les cheveux, à savoir :

elle reconstruit la fibre capillaire ;

elle contrôle les frisottis et protège les cheveux contre les agressions extérieures ;

les protéines et les vitamines ajoutées apportent de la force (pour éviter la rupture) ;

les huiles et acides aminés apportent un plus d’hydratation.

Avec cette équipe d’hydratation et de soin, vous obtiendrez la crinière saine dont vous rêvez tant. Il faut savoir aussi que l’utilisation de la kératine chez le coiffeur a révolutionné les traitements capillaires. Entre les mains d’experts, le traitement à la kératine en salon de coiffure permet de donner la forme désirée à vos cheveux, de maintenir vos boucles naturelles, de créer des ondes naturelles ou alors de garder une chevelure totalement lisse.

Vous l’aurez compris, le traitement capillaire à la kératine peut réparer vos cheveux en profondeur tout en les rendant plus beaux, plus brillants et plus volumineux. Vous avez donc la possibilité de réaliser un soin kératine en salon, ou alors vous pouvez aussi le faire à la maison. Pour cela, il vous suffit d’acheter les différents produits du soin kératine. Pour finir, nous vous conseillons aussi de prendre des compléments alimentaires pour relancer la pousse de vos cheveux. La beauté se travaille aussi de l’intérieur !