Comment rester en bonne santé quand on est senior ?

De l’alimentation au sport en passant par le sommeil et la prise en charge de sa santé, plusieurs éléments permettent de conserver une bonne hygiène de vie et ainsi de rester en bonne santé tout en étant senior.

L’alimentation

Lorsque l’on est senior, il faut continuer de bien s’alimenter. Ainsi, on consomme les 5 fruits et légumes par jour recommandés par le Programme national Nutrition Santé pour avoir les apports nécessaires en vitamines, en minéraux, en eau et en fibres. Ils jouent un rôle important dans la prévention de certaines maladies qui touchent plus particulièrement les seniors (maladies cardiovasculaires, cancer, diabète…). De plus, au cours de la journée, il faut consommer 3 à 4 produits laitiers par jour ainsi qu’un apport suffisant en protéines (1g par jour et par kilo après 65 ans). Ces dernières agissent dans la construction musculaire.

L’activité physique

L’une des clés pour rester en bonne santé quand on est senior est l’activité physique, notamment le renforcement musculaire. En effet, après 50 ans, la masse musculaire diminue rapidement. Cela permet à la fois de réduire le risque de chutes et de conserver un bon équilibre. Toute activité est bonne car les effets du sport sont nombreux sur l’organisme : sur le plan musculaire, cardiaque, respiratoire, articulaire, immunitaire, psychologique… En revanche, inutile de chercher de le dépassement de soi ou de pratiquer une sport extrême car les os se fragilisent avec l’âge. Chez les seniors, l’activité physique est surtout une façon de s’entretenir. Il est conseillé de pratiquer une activité d’au moins 30 minutes 3 fois par semaine, ou de 10 minutes, tous les jours. Cela peut être du yoga, de la marche, de la gym douce, de la danse et même du jardinage ou du bricolage.

Le sommeil

Quel que soit son âge, bien dormir est essentiel pour être en bonne santé. Mais arrivé à la cinquantaine, le sommeil se veut plus irrégulier. Le temps de sommeil se réduit tandis que le temps d’endormissement s’allonge. Les réveils nocturnes sont plus fréquents. Pour réduire ces troubles du sommeil liés à l’âge, on peut se tourner vers des techniques de relaxation qui favorisent la détente et l’endormissement. Il est également important de fixer de bonnes habitudes : on se réveille toujours à la même heure, on s’expose à la lumière du jour et on évite les grasses matinées.

Prendre soin de sa santé

Tout au long de sa vie, prendre soin de sa santé est important. Mais cela l’est d’autant plus lorsque l’on arrive à un certain âge. Lorsque l’on est senior, les problèmes de tension sont plus fréquents et peuvent entraîner des risques de chutes ou d’infarctus. C’est pourquoi il est important de la surveiller régulièrement à l’aide d’un tensiomètre. Cela peut se faire grâce à un tensiomètre électronique, un appareil qui permet une lecture simplifiée. Comme expliqué sur le site journaldesseniors.com, pour lire correctement un tensiomètre, il faut prendre en compte le chiffre correspondant à la pression artérielle systolique (en premier sur le tensiomètre) et celui correspondant à la pression artérielle diastolique (le deuxième sur le tensiomètre). Une tension systolique correcte se situe entre 12 et 14 mais peut varier selon l’âge et être légèrement supérieure pour les seniors.



Il faut agir sur tout ce qui peut nuire à une bonne qualité de vie. En plus de sa tension, on surveille aussi sa vue et son audition. Ces actions sont indispensables car elles permettent de conserver une dépendance et de ne souffrir de l’isolement, surtout après une vie active.