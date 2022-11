Elle offre de multiples avantages par rapport à toutes les protections existantes. Ce sous-vêtement est conçu pour absorber les liquides éliminés lors des menstruations. De plus en plus de femmes aujourd’hui recherchent des protections plus saines, plus écologiques et certaines n’hésitent pas à adopter la culotte menstruelle pour son efficacité. Elle offre le même confort qu’une culotte classique et ne donne aucun effet « couche ».

Un confort inégalable offert par la culotte menstruelle

La zone à l’entrejambe conçue pour absorber les liquides est composée d’un tissu drainant, d’une matière microfibre absorbante et imperméable. Certains modèles de culottes menstruelles sont en coton bio, le contact avec la peau est très doux, aucune irritation ni démangeaison. Pour sa fabrication, aucun produit toxique n’est utilisé. Les flux menstruels n’étant pas retenus à l’intérieur comme avec un tampon ne pourront pas provoquer un choc toxique. Chaque année, plus de 45 milliards de déchets menstruels sont produits. Cette pollution peut être considérablement réduite grâce à la culotte menstruelle. En adoptant cette protection, vous ferez un geste pour la planète, vous protégerez votre santé et vous serez très féminine, car les modèles de culottes sont très jolis.

La culotte pour les règles peut être adoptée par toutes

Les jeunes filles dès leurs premières règles peuvent utiliser la culotte menstruelle. Que vous soyez en cours, au bureau, à la maison, en train de faire du sport, elle saura se faire oublier. La culotte menstruelle est réutilisable. Il faut donc la laver. Son entretien impose certaines règles. Avant de mettre votre culotte dans la machine à laver à 40°, rincez-la bien. Il ne faut pas la mettre dans le sèche-linge et évitez les adoucissants. Durant les règles, il est recommandé d’avoir au moins trois culottes menstruelles. Le prix de ces protections varie en fonction des modèles, des marques, comptez environ 30 euros. La durée de vie de ce type de protection oscille entre 3 et 5 ans. Vous ferez de belles économies avec les culottes menstruelles. En cas de gros flux, la culotte menstruelle peut tenir 4 à 6 heures, prévoyez deux culottes par jour. Pratique, féminine, efficace, la culotte menstruelle est une protection féminine discrète et très confortable.