Consulter un cardiologue : quand faut-il y penser ?

Aujourd’hui, les pathologies cardio-vasculaires sont responsables d’une proportion non négligeable de décès. Pour jouer la carte de la prévention, l’idéal serait de consulter assez fréquemment un cardiologue. Ce professionnel de la santé et plus précisément du cœur vous fournira un suivi de qualité selon votre profil. C’est le meilleur moyen d’éviter les complications, ainsi que les situations qui auraient pu être évitées. Que faut-il savoir à propos des consultations chez le cardiologue ?

Les motifs d’une consultation

Les raisons pour lesquelles envisager une consultation chez un cardiologue à Bruxelles sont assez variées. C’est le premier réflexe à avoir, si vous notez l’apparition de signes avant-coureurs d’une maladie cardio-vasculaire. Ce sont entre autres :

Les essoufflements ;

Les douleurs à l’intérieur du thorax ;

L’arythmie cardiaque ;

La fatigue.

L’identification de l’un ou l’ensemble de ces symptômes doit être un motif de consultation chez un cardiologue. Normalement, vous ne devriez pas être fréquemment fatigué ou essoufflé après un effort de faible intensité. Par ailleurs, la récurrence des douleurs à l’intérieur de la poitrine devrait vous mettre la puce à l’oreille. N’hésitez donc pas à prendre rendez-vous avec votre cardiologue dans les meilleurs délais, afin de déceler toute anomalie.

Se faire consulter par ce spécialiste doit également s’envisager en cas de manifestation d’une pathologie cardio-vasculaire. Cette dernière peut prendre diverses formes comme :

L’insuffisance coronaire ;

La péricardite ;

L’endocardite ;

Etc.

Notez par ailleurs que la consultation chez le cardiologue peut également avoir un but préventif. Elle vous permettra d’effectuer un bilan de votre activité cardiaque.

Qui est concerné ?



Idéalement, tout le monde devrait consulter à une certaine fréquence le cardiologue. C’est le meilleur moyen de prendre connaissance des pathologies cachées qui se développent. Cependant, certains profils à risque doivent impérativement consulter ce spécialiste plus fréquemment. Ce sont principalement les personnes qui fument, et celles en situation de surpoids. Sachez que vous êtes également concerné, si vous aviez déjà souffert d’une maladie cardiaque.

Dans le cas du surpoids, il est préférable que des enfants présentant des signes d’obésité consultent un cardiologue. Ce type de situation peut également engendrer des blocages dans la croissance normale des enfants atteints. Une consultation chez le cardiologue permettra d’œuvrer rapidement, pour corriger le problème. Bien entendu, les personnes ayant des antécédents familiaux en matière de maladies cardio-vasculaires doivent également se faire consulter.

Le cardiologue étudiera donc ces éléments liés à la génétique, afin de vous éviter des situations fâcheuses de santé. Par ailleurs, l’avancée de l’âge peut également accroitre les risques de maladies cardio-vasculaires. Dès le cap de 35 ans, vous devrez impérativement vous faire suivre par un cardiologue à une fréquence optimale. C’est le meilleur moyen de prévenir certains maux.

Comment obtenir son rendez-vous avec un cardiologue ?

Dans la majorité des cas, l’orientation vers un cardiologue est faite par un médecin généraliste après une consultation. Tout dépendra évidemment des symptômes constatés, et la nécessité d’approfondir le diagnostic. Cependant, une personne qui le souhaite peut également se rendre dans le cabinet d’un cardiologue pour obtenir un rendez-vous. Pour cela, vous pourrez trouver les références d’un spécialiste à proximité via internet ou les annuaires.