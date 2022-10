Vous avez peut-être entendu parler des composés sulfatés, mais savez-vous ce qu’ils sont ? Voici ce que les sulfates font à vos cheveux et quel est le meilleur shampoing sans sulfate pour vous, au cas où vous voudriez changer.

La liste des ingrédients figurant au dos de votre flacon de shampoing peut sembler déroutante, mais il existe une catégorie d’ingrédients à laquelle vous devez prêter attention : les composés de sulfate. Que vous choisissiez de les utiliser ou non peut avoir un effet important sur la qualité de vos cheveux. Cet abécédaire vous aidera à comprendre ce que font les sulfates et les avantages des shampoings sans sulfate, afin que vous puissiez décider si vous voulez changer de produit.

Que sont les sulfates dans les shampoings ?

Le shampoing sans sulfate ou les composés sulfatés (plus communément appelés sulfates) sont des tensioactifs, ce qui signifie qu’ils sont solubles dans l’eau et dans l’huile et que, combinés à l’eau, ils peuvent émulsionner les graisses. Ils sont généralement utilisés dans les produits de nettoyage et de soins personnels (on trouve souvent des sulfates dans les shampoings, les gels douche et les dentifrices) comme détergents qui font mousser et éliminent la saleté et les huiles. Bien qu’il existe de nombreux types de composés sulfatés, en voici trois que l’on trouve couramment dans les produits de soins personnels : le lauryl sulfate de sodium (SLS), le laureth sulfate de sodium (SLES) et le lauryl sulfate d’ammonium (ALS).

Les sulfates contenus dans les shampoings sont-ils sans danger ?

Oui, les chercheurs considèrent que les sulfates sont sans danger dans les produits de soins capillaires et corporels parce que les quantités utilisées sont minuscules, des milliers de fois inférieures au niveau qui pourrait potentiellement affecter votre santé. Malgré certaines réticences à l’égard des composés sulfatés qui pourraient causer le cancer, il n’existe aucune preuve à cet effet. Le seul effet secondaire potentiel des sulfates sur la santé est qu’ils peuvent irriter les peaux sensibles et provoquer des plaques rouges, sèches ou des démangeaisons chez certaines personnes – mais l’irritation n’est généralement pas un problème majeur dans les produits qui se rincent, comme les shampoings.

Les sulfates sont-ils mauvais pour les cheveux ?

Ils les nettoient vraiment, vraiment bien car leur objectif principal est d’éliminer le sébum ainsi que la saleté, la pollution et le pollen dans les cheveux afin qu’ils ne soient pas gras au toucher.

Cependant, si votre shampoing ou votre après-shampoing est surchargé en sulfate, ils peuvent parfois rendre les cheveux secs au toucher ou décaper le colorant capillaire pendant le lavage. Les shampoings sans sulfate éliminent également le sébum.

Dois-je utiliser un shampoing sans sulfate ?

C’est un choix personnel. Si vous avez une peau sensible, des cheveux colorés ou des mèches très desséchées, cassantes ou ternes, vous pouvez essayer un shampoing et un après-shampoing sans sulfate et voir si vous aimez les résultats. Le seul inconvénient ? Vous n’obtiendrez pas le même niveau de mousse et vos cheveux ne seront peut-être pas aussi propres.

Le shampoing sans sulfate de la savonnerie bio est un choix très intéressant, vous avez de nombreux choix sur le marché pour répondre à vos besoins.