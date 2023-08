E-liquides pour cigarettes électroniques : nos coups de cœur

Si comme nous vous avez décidé de remplacer vos cigarettes traditionnelles par des versions électroniques, on imagine que ce n’est pas que pour des raisons de santé. Ces dernières sont en effet bien plus économiques (l’augmentation du prix du tabac n’est pas étrangère à cela), moins invasives (pas d’odeurs néfastes) et on trouve en plus des saveurs très variées pour notre plus grand plaisir. Dans cet article, on vous livre sur un plateau d’argent nos coups de cœur de l’année 2023 !

Les e-liquides aux saveurs de boissons

Vous avez peut-être déjà testé un e-liquide au café pour voir ce que cela donne. Sachez que les e-liquides aux saveurs de boissons sont loin de se limiter à cela et que l’on trouve un peu de tout aujourd’hui : pastis, rhum vanille, mojito, thé à la menthe, crazy cola, limonade… C’est assez sympa en été, même s’il nous faudrait plusieurs mois pour tout essayer tellement le choix est vaste !

Dommage aussi que l’on ne puisse pas prêter sa vapoteuse à un ami pour des raisons hygiéniques puisque ça donne envie parfois…

Les e-liquides destinés aux gourmands

Vous aimez le chocolat, la crème pâtissière ou encore le caramel ? Alors vous devriez prendre du plaisir comme nous avec les e-liquides que l’on place dans la catégorie “gourmand”. Si vous suivez l’actualité du sport, vous avez probablement entendu parler de ces footballeurs qui avaient banni la cigarette traditionnelle. Eh bien, il se trouve qu’ils sont nombreux à choisir des saveurs sucrées comme la noisette, la gaufre ou encore la banane.

Bien sûr, cela n’a aucune incidence sur leurs performances sportives, même si on peut penser que le vapotage est bon pour se détendre après un match difficile.

Les e-liquides qui donnent une sensation de fraîcheur

On termine enfin sur les e-liquides qui comme un bon chewing-gum à la menthe nous donnent l’impression de mieux respirer. Au passage, macher un chewing-gum n’est ni bon ni mauvais pour la santé, ce qui est ainsi comparable au vapotage. Toujours est-il qu’en dehors de la menthe qui reste un incontournable, on aime aussi le goût du citron glacé ou encore de la mûre sauvage rehaussée d’une pointe de fraîcheur qui change tout. Essayez pour voir, vous nous direz des nouvelles !

Voilà, on pense avoir fait le tour de ce qui nous a plu cette année. On aurait également pu citer certaines saveurs exotiques comme le miel noir mélangé avec de la sève et des fruits à coque, mais ça reste tout de même assez particulier !