Faire écouter les versions audio de dessins animés aux jeunes enfants : quel intérêt ?

Excellente alternative aux livres, les versions audio de dessins animés sont plébiscitées ces dernières années. Elles présentent en effet de nombreux avantages pour les enfants. Zoom sur l’intérêt des formats audio des aventures de héros de BD.

Les versions audio permettent d’occuper votre enfant loin des écrans

Les versions audio de dessins animés comme Petit Ours Brun sont une excellente trouvaille pour occuper votre enfant. Précisément, elles permettent d’éviter les effets négatifs des écrans. Écouter une aventure de son héros préféré sans pour autant voir les images aidera votre tout petit à découvrir de nouvelles sensations.

Pour un jeune enfant, les images qui défilent sur un écran peuvent se révéler trop rapides. Grâce aux versions audio, il pourra se concentrer sur ce qu’il entend et non sur ce qu’il veut voir. Ainsi, votre enfant sera moins excité et peu sujet au stress.

Les versions audio permettent aux enfants de découvrir les histoires d’une façon différente



Les versions audio de dessins animés permettent à l’enfant de mieux apprécier une histoire. Étant donné que vous n’intervenez pas directement, l’écoute participe à l’autonomie du tout petit contribuant ainsi à sa concentration.

Contrairement à la télévision qui demande des efforts considérables à l’enfant pour la compréhension, le format audio l’encourage plutôt à développer de nombreuses compétences. De cette façon, votre bout d’chou pourra continuer à jouer et à faire d’autres activités. Toutes choses qui favoriseront le développement de sa motricité.

Les versions audio favorisent l’imagination de l’enfant

Les versions audio de dessins animés travaillent également la créativité de l’enfant. En écoutant des histoires sans images, votre tout petit devient rêveur et peut ainsi se construire ses propres paysages. Il peut en outre donner une couleur ou une forme à ces derniers.

L’enfant qui imagine tout seul les décors d’une aventure cherchera à les nommer. Les formats audio de dessins animés, en plus de favoriser l’imagination du petit, lui permettent d’acquérir un langage riche et varié.

3 précautions à prendre

Lorsque vous faites écouter des versions audio de dessins animés aux jeunes enfants, il est essentiel de prendre certaines précautions pour garantir une expérience positive et éducative.

1. Choisissez des contenus appropriés à leur âge

Assurez-vous que les dessins animés que vous sélectionnez sont adaptés à l’âge de l’enfant. Recherchez des contenus qui sont classés pour les enfants et qui correspondent au niveau de maturité de votre petit ange. Évitez les contenus trop violents, effrayants ou inappropriés pour son âge.

2. Limitez le temps d’écran

Il est essentiel de contrôler le temps que les enfants passent devant l’écran. Limitez la durée quotidienne d’écoute des dessins animés audio pour éviter une exposition excessive aux ondes sonores. Favorisez un équilibre entre les activités physiques, les interactions sociales et les activités en plein air.

3. Encouragez l’interaction et la discussion

Ne laissez pas l’enfant écouter les dessins animés audio de manière passive. Encouragez l’interaction en écoutant avec lui et en posant des questions sur l’histoire. Discutez des thèmes, des personnages et des leçons que l’enfant peut tirer du contenu. Cette interaction favorise une compréhension plus profonde et renforce les compétences linguistiques.