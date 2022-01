Combattre l’infertilité par des méthodes naturelles, c’est parfaitement possible. Au-delà des superstitions et des remèdes parfois douteux, la naturopathie est une discipline qui s’est largement intéressée au sujet de l’infertilité et aux méthodes efficaces de la combattre naturellement.

Ainsi, de nombreuses naturopathes spécialisés en fertilité ont ouvert leurs portes et accompagnent les femmes dans cette épreuve. C’est le cas d’ Alice Monney , auprès de qui nous nous sommes renseigné afin d’écrire cet article.

Comment la naturopathie peut-elle aider à lutter contre l’infertilité ? Quels sont les outils utilisés ? Nous avons consulté le site d’Alice afin de vous donner des réponses claires, sans fioritures.

Le principe de la lutte naturelle contre l’infertilité

Vous le savez, la naturopathie est une discipline bien différente de la médecine traditionnelle. Elle n’est pas non plus aussi éloigné que certaines médecines énergétiques comme le Reiki, mais elle reste spéciale.

En naturopathie, on cherche à utiliser des outils naturels afin de travailler sur la santé des patients.

En effet, la science a prouvé depuis longtemps que nous étions des acteurs très importants de notre propre santé. On peut par exemple prévenir de nombreuses formes de dégénérescences cardiaques en pratiquant une activité physique régulière.

De même, on sait qu’une alimentation malsaine sur une longue période pourra avoir de sérieuses répercussions sur notre santé.

Pour un naturopathe, l’enjeu est donc de déterminer quels leviers non-médicamenteux utiliser pour faire face à un problème de santé, que ce soit en soin ou en prévention.

L’infertilité tombe parfaitement dans cette catégorie de problèmes de santé sur lesquels jouent de nombreux facteurs sur lesquels nous avons un contrôle. Dans ces facteurs, on retrouve en particulier :

L’équilibre hormonal ; La nutrition (et micronutrition) ; L’hygiène de vie.

Ainsi, le travail du naturopathe spécialiste de la fertilité sera de déterminer comment, en travaillant sur ces facteurs, le patient pourra développer sa fertilité naturellement.

Fertilité & Nutrition

Ces 20 dernières années, de très nombreuses études ont démontré l’importance de la nutrition pour développer sa fécondité naturellement.

Par exemple, une étude intitulée Seafood intake, sexual activity and time to pregnancy publiée dans le JCEM, a démontré qu’un plus grand apport en fruits de mer (poissons et autres) permettait de développer nettement la fertilité d’un couple.

On sait aussi que le sucre a un effet négatif sur la fertilité, tandis que le gras (lipide riches en oméga 3) a un effet positif. Ce ne sont que quelques exemples.

Par conséquent, le naturopathe aura beaucoup à faire au niveau de la nutrition afin de lutter contre l’infertilité.

Fertilité & Hormones

De nombreuses hormones sont actives dans le processus de fertilité. Il suffit qu’une seule face mal son travail pour que toute la chaîne soit rompue et que la fertilité soit fortement impactée.

La naturopathie va permettre de travailler sur cet équilibre hormonal, la plupart du temps par le biais de la micronutrition ou d’un ajustement de l’hygiène de vie.

Fertilité & Hygiène de vie

Avoir une bonne hygiène de vie a également un très fort impact sur la fertilité. On sait en particulier que la fertilité masculine sera très impactée par un manque de sommeil chronique.

De même, on sait que le stress impactera négativement la fertilité. En effet, le stress produit de la cortisol, qui lui-même utilise de la progestérone, une hormone liée à la fécondité féminine. Ainsi, plus de stress implique moins de fertilité.

Pour conclure

De nombreux facteurs sont impliqués dans la fertilité humaine. C’est un processus très complexe. Parmi ces facteurs de fertilité, la majorité peuvent être influencés par la nutrition, le mode de vie ou les hormones. En travaillant sur ces points, la naturopathie peut parfaitement nous aider à développer notre fertilité, pour finalement tomber enceinte naturellement !