Les emballages pharmaceutiques, notamment les blisters, sont un mélange complexe de matériaux, ce qui rend leur recyclage difficile. Le plastique est le pilier de la plupart des emballages de médicaments, qu’il s’agisse de blisters, de bouteilles, de seringues préremplies ou d’inhalateurs. Chaque année, quelque 100 000 tonnes de plastique sont produites dans le monde pour l’emballage des médicaments, mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux 36 millions de tonnes produites dans l’ensemble des industries.

Premier blister neutre en carbone au monde

Dans le cadre de ses efforts pour réduire l’impact environnemental des médicaments et lutter contre le changement climatique, la société Astellas a inventé le premier emballage pharmaceutique végétal au monde pour les comprimés.

Les scientifiques ont utilisé du bioplastique fabriqué à partir de canne à sucre pour fabriquer les nouveaux blisters qui sont neutres en carbone.

Environ 85 % des comprimés et des gélules en Europe sont conditionnés dans des blisters, dont la plupart sont utilisés une fois puis jetés. Les rendre durables est l’un des plus grands défis que doit relever le secteur pharmaceutique, qui s’efforce de réduire son impact sur la planète.

Il s’agit d’un problème complexe. Les blisters, fabriqués par des blistéreuses , sont difficiles à recycler car ils contiennent généralement du métal et du plastique. Les blisters contenant les comprimés sont souvent fabriqués en chlorure de polyvinyle (PVC), qui n’est pas largement recyclé et peut contaminer les paquets de recyclage. Le couvercle, qui scelle les pilules dans l’emballage, est généralement en aluminium. Les deux couches sont scellées ensemble avec un agent de liaison.

Bien que des tentatives aient été faites pour séparer les couches de métal et de plastique en vue de leur recyclage, elles ne sont pas encore viables à grande échelle. Par conséquent, les blisters sont généralement jetés avec les déchets ménagers généraux, puis incinérés, ce qui entraîne une pollution de l’air et contribue au changement climatique, ou mis en décharge, ce qui a pour conséquence une pollution des sols et de l’eau.

Les blisters protègent les comprimés contre les dommages, la contamination, l’altération, l’humidité et les rayons UV. Ces packagings améliorent la durée de conservation des médicaments et réduisent le risque d’erreur de dosage. Ils ne doivent pas réagir avec le médicament, lui donner un goût ou une odeur ou être toxiques. Il est donc difficile de trouver de nouveaux matériaux durables.

Des blisters d’avant-garde à base de plantes

Les scientifiques de la société japonaise ont passé quatre ans à s’attaquer à ce problème.

« L’équipe japonaise a dû relever un certain nombre de défis », a déclaré le responsable de la chaîne d’approvisionnement pour le Royaume-Uni et l’Irlande. « Le développement d’un plastique végétal suffisamment résistant pour protéger les comprimés et suffisamment souple pour permettre aux patients de les faire sortir est un défi complexe. Les premiers films de polyéthylène d’origine végétale étaient trop mous pour protéger les comprimés. Surmonter ce défi pour obtenir le même niveau de protection des comprimés et la même commodité qu’un emballage traditionnel sous blister est passionnant. »

Après un long processus de développement, les scientifiques ont intercalé une couche de polyéthylène d’origine végétale entre deux couches de polypropylène d’origine pétrolière. Le polypropylène est stable et plus recyclable que le PVC, mais le problème de la séparation des blisters en plastique et du couvercle en aluminium demeure.

Bien que les nouveaux emballages à base de plantes ne soient pas recyclables ou biodégradables, ils sont neutres en carbone. La quantité de dioxyde de carbone émise lors de la combustion des emballages à base de plantes est identique à la quantité de dioxyde de carbone absorbée dans l’air par la canne à sucre pendant sa croissance. Cela signifie que les emballages n’augmentent pas la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et n’ont donc aucun impact sur la planète.

L’humanité est en pleine phase d’apprentissage et découvre que la durabilité implique des compromis complexes. Avec ses blisters neutres en carbone, Astellas s’efforce de protéger les patients et la planète : elle doit respecter les réglementations en matière d’emballage conçues pour empêcher la dégradation des médicaments. Elle a également la responsabilité de minimiser l’impact environnemental de ses emballages. Elle espère que les blisters neutres en carbone constituent un bon équilibre et représentent une avancée significative.

La neutralité carbone n’est pas le seul défi que les scientifiques ont dû relever. L’approvisionnement en film plastique végétal à grande échelle était une autre difficulté, tout comme la garantie d’un approvisionnement stable. Au début, les fabricants n’étaient pas disposés à soutenir le développement des blisters neutres en carbone, considérant les obstacles techniques comme insurmontables.

La société utilise actuellement les emballages pour l’un de ses médicaments au Japon. Elle espère les déployer pour d’autres produits prochainement et continuer à faire œuvre de pionnier en matière d’emballage durable, car il reste encore de nombreux problèmes à résoudre.