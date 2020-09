Le laser anti tabac : tout ce qu’il faut savoir sur cette méthode

Vaincre l’addiction au tabac est l’un des défis que tentent de relever au quotidien des milliers d’humains à travers le monde. En effet, le tabagisme est une catastrophe sanitaire qui décime la population mondiale à grande échelle. Dans la recherche d’un traitement efficace contre ce fléau, des avancées considérables sont enregistrées aussi bien dans le domaine de la médecine que de la technologie. Elles se traduisent notamment par la mise au point de différents moyens d’aide au sevrage. De tous ces moyens, s’il y en a un qui se démarque par son efficacité irréfutable, c’est de toute évidence la méthode du laser anti tabac. Souhaiteriez-vous en savoir davantage sur cette méthode au laser ? Si oui, cet article vous est destiné.

La méthode laser anti tabac, de quoi s’agit-il ?

Mise au point depuis une trentaine d’années, la méthode laser anti tabac vise à faciliter la rupture de la dépendance au tabac grâce à la lasérothérapie. Autrement dit, c’est une méthode de sevrage qui permet de stopper instantanément l’addiction à la nicotine tout en réglant efficacement les problèmes de manque, d’angoisse et de nervosité. Cette méthode agit non seulement sur la dépendance physique ou chimique à la nicotine, mais elle est également efficace pour rompre avec l’addiction à d’autres produits excitants et dopants.

Comment fonctionne cette méthode ?

La méthode laser anti tabac provient de l’acupuncture chinoise. Cependant, elle se sert exclusivement des rayons laser contrairement à l’acupuncture qui nécessite l’utilisation d’aiguilles. Les rayons laser utilisés par cette méthode sont de faibles intensités n’excédant pas la puissance d’une ampoule de 60 watts. À la différence de l’acupuncture, le laser s’avère être d’une précision extraordinaire.



Pour stopper la dépendance au tabac, les lasers sont appliqués sur les pavillons. Leur rôle consiste en effet à stimuler des terminaisons nerveuses identifiées comme étant des points responsables de l’addiction à la nicotine. Cette stimulation des terminaisons nerveuses se fait par l’intermédiaire des plexus nerveux. En dépit des points d’auriculothérapie autour des oreilles, cette méthode peut être également utilisée sur les zones de réflexologie de la paume des mains et de la plante des pieds.

Quels sont les bienfaits et inconvénients de cette méthode ?

La méthode laser anti tabac est d’une efficacité incontestable. Une heure de traitement suffit largement pour faire disparaître l’envie de fumer. Cela se fait sans douleur ni stress. Il faut préciser que la réussite de cette méthode dépend de la volonté du patient à mettre fin à sa dépendance au tabac. Le prix du traitement au laser varie d’un centre à l’autre. Dans certains centres, il est facturé à plus de 300 euros. Ce qui peut paraître cher. Cependant, pour un tel résultat, ce traitement vaut son coût.