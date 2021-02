Malgré les mesures préventives et le confinement, la pandémie continue sa progression. Les mesures de protection doivent toutefois continuer à être respectées pour le bien de tous. En ce sens, des protocoles sanitaires ont été adoptés dans les endroits fréquentés et les lieux de travail entre autres. Dans les cabinets médicaux, un protocole sanitaire a été mis en place pour une protection aussi bien des patients que des professionnels de santé et du personnel soignant. Prenez en connaissance.

Les règles générales du protocole sanitaire en ostéopathie

Le protocole sanitaire pour une consultation d’ostéopathie prend en compte aussi bien les mesures générales conseillées par les instances sanitaires que les mesures spécifiques aux cabinets de soins, et donc, aux centres de consultation d’ostéopathie. Seront abordées dans ce billet, les règles générales à respecter par un patient désirant se faire examiner par un ostéopathe, vous pouvez aussi consulter le site : https://lyonosteo.com pour en savoir davantage à ce sujet.

Port du masque

Le port d’un masque facial s’impose comme la première mesure que doit respecter par le patient. Sont qualifiés de masques protecteurs, les masques chirurgicaux, les masques de types FFP (le masque FFP2 idéalement qui offrent une meilleure respirabilité), et les masques en tissu de catégorie 1 (certifiés AFNOR).

Hygiène des mains

Avant d’accéder au centre de consultation en ostéopathie, il faut se désinfecter les mains à l’eau et au savon ou en utilisant du gel hydro alcoolique qui sont disponibles sur place.

Distanciation sociale

Aussi, est-il déconseillé aux patients de se faire accompagner, sauf en cas de nécessité. Ceci évitera que la salle d’attente ne puisse contenir trop de monde, puisqu’il faut garder une distanciation d’un mètre entre deux personnes.

Soyez à l’heure

Par ailleurs, évitez de vous présenter avant l’heure de votre rendez-vous. Si vous arrivez en avance, vous êtes priés de patienter dans votre véhicule.

Si vous avez des symptômes !

Si vous manifestez des symptômes quelques jours avant votre rendez-vous chez votre ostéopathe, veuillez-vous faire dépister et signalez-le afin que votre rendez-vous soit décalé. Parallèlement, si vous avez été testé positifs dans les quatorze jours qui ont suivi votre consultation d’ostéopathie, informez-en le centre pour que les autres patients soient contactés et avertis au plus vite.

Les mesures spécifiques au cabinet d’ostéopathie

Plusieurs mesures sont également prises par les cabinets de consultation en ostéopathie pour créer un cadre où tout le monde peut bénéficier d’une protection optimale. Il s’agit tout d’abord de l’espacement entre les consultations. Cette mesure vise en effet à permettre d’avoir un temps suffisant pour désinfecter toutes les surfaces avec lesquelles le patient est entré en contact, qu’il s’agisse de la chaise, de la table d’examen, du bureau…

Cette opération prend un certain temps, qu’il serait maladroit de vous faire perdre dans une salle d’attente. Le mieux est donc d’espacer les consultations pour que tout le monde y gagne.

Enfin, il faut noter que l’ostéopathe est également tenu de suivre une routine d’hygiène pour éviter de constituer un probable facteur de contamination. Il s’agira d’un lavage correct des mains à l’eau et au savon, suivi d’une désinfection avec du gel hydroalcoolique après chaque consultation, du port d’un masque facial protecteur et d’une visière, ainsi qu’un changement régulier de sa blouse.