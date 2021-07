Les géants se tournent vers le marché des produits nutraceutiques

Depuis quelques années, les consommateurs choisissent des aliments et des boissons plus sains. Dans ce contexte, deux tendances très nettes ont émergé : la nature et les nutraceutiques.

Les nutraceutiques ont pour grand objectif de prévenir des problèmes de santé spécifiques. Les consommateurs sont très intéressés par ces aliments, boissons, vitamines et compléments alimentaires enrichis/fonctionnels qui contiennent des ingrédients bénéfiques permettant d’atteindre les fonctions de santé spécifiques annoncées par les produits et de contribuer à une meilleure santé et à un meilleur bien-être.

Ce marché a encore une grande marge de progression, en raison de la diversité de ses moteurs de croissance. Les produits sont perçus par les consommateurs comme une aide précieuse pour rester en bonne santé et sont à la portée d’un plus grand nombre de personnes, en raison de l’essor de la classe moyenne dans de nombreux pays émergents. L’accès accru au web a permis à un grand nombre de consommateurs d’être plus conscients et mieux informés sur les avantages de leurs ingrédients. Les nutraceutiques sont conditionnés et emballés selon des processus de fabrication rigoureux que toute société pharmaceutique doit suivre. On les retrouve souvent sous forme de gélules conditionnées sous blisters ou dans des pots.

Des produits innovants

Les entreprises doivent donc être très vigilantes sur la façon dont elles communiquent sur les avantages de leurs produits pour éviter toute confusion chez les consommateurs. Bien plus qu’un simple yaourt pour transit lent, les pro et prébiotiques sont des ingrédients clés parmi les nutraceutiques et ont également permis aux domaines de la « santé digestive » et du « soutien du système immunitaire » de faire l’objet d’un développement majeur de produits enrichis et fonctionnels.

Toutefois, ils peuvent également jouer un rôle important dans des secteurs tels que la gestion du poids, la santé, les soins de la peau ou la santé cardiaque. Certaines recherches récentes sur les effets des probiotiques sur la santé, en plus de la régulation de la fonction intestinale, portent sur leur efficacité en matière de santé bucco-dentaire et d’augmentation de l’absorption des nutriments, tandis qu’un domaine de recherche relativement nouveau concerne leur rôle dans la gestion du poids.

Les multinationales profitent de la vague

L’anglo-néerlandais Unilever a annoncé en avril qu’il avait signé un accord pour acquérir le fabricant américain de compléments alimentaires Onnit bien que les termes de la transaction n’aient pas été divulgués par les parties.

Onnit a été fondée en 2010 par Aubrey Marcus et l’entreprise propose actuellement une large gamme de produits, principalement des compléments visant à améliorer les fonctions cognitives, l’humeur et la relaxation, la santé intestinale et le soutien immunitaire. Son produit phare est Alpha BRAIN, un nootropique destiné à améliorer la mémoire et la concentration.

C’est une marque leader dans le segment des nootropiques, qui connaît une croissance rapide. Son offre en matière de santé complète parfaitement son portefeuille croissant de marques innovantes en matière de bien-être et de compléments alimentaires.

En mai, Nestlé a confirmé l’achat de la société de compléments alimentaires The Bountiful Company pour 5,750 millions de dollars. Le pari de Nestlé sur les vitamines et les compléments alimentaires n’est pas nouveau, puisqu’en 2017, cette multinationale a acquis Atrium Innovations pour 2,3 milliards de dollars. Les vitamines et les compléments alimentaires constituent un élément clé de leur activité et ont contribué à la forte accélération de la croissance. Cette acquisition fera de Nestlé Health Science le leader du secteur de la grande distribution, de la distribution spécialisée, du commerce électronique et des ventes directes aux consommateurs.

Les Bountiful ont un facteur supplémentaire en leur faveur : environ 17% de leurs ventes totales proviennent du commerce électronique, un canal à croissance rapide sur lequel Nestlé pourrait s’appuyer avec l’aide de son réseau de distribution et de marketing pour augmenter encore ses ventes. Cette acquisition complémentaire s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Nestlé visant à poursuivre son expansion dans la catégorie très attrayante et en croissance mondiale de la nutrition spécialisée.

La stratégie de Nestlé a porté ses fruits, puisque 91 % des personnes prenant des compléments alimentaires ont augmenté leur consommation pendant la pandémie afin de renforcer leur système immunitaire. L’acquisition de Nestlé s’inscrit dans le cadre de sa spécialisation dans la nutrition et le bien-être et ajoute un autre levier de croissance une fois intégrée à l’entreprise.