L’huile de cannabis est-elle différente du CBD ?

Vous avez sans doute déjà croisé le nom de cannabis ou de CBD, mais saviez-vous qu’il existe une huile pour les deux produits ? Si vous cherchez les différents bienfaits, sachez qu’il est impératif de regarder le taux de THC puisque la France impose un certain seul pour que le produit soit légal. Nous vous proposons donc un article détaille sur l’huile de cannabis de Cibdol et vous aurez ainsi toutes les informations indispensables concernant ce produit qu’il faut bien sûr consommer avec la plus grande vigilance.

A la découverte de l’huile de cannabis

Généralement, les personnes ont tendance à confondre l’huile de cannabis et celle avec du CBD. Cette dernière ne contient pas autant de THC, c’est notamment la principale différence entre les deux produits. Ceux qui consomment cette fameuse huile recherchent avant tout un effet psychotrope qu’il ne faut donc pas négliger.

Cette huile de cannabis est un dérivé du Cannabis Sativa.

Il existe par contre de nombreux sous-types, les différences s’articulent autour de l’apparence et même de la structure chimique.

Le THC aura réellement une influence sur votre organisme, d’où l’intérêt de le consommer avec modération.

Vous aurez de l’euphorie, une augmentation de votre appétit, un ralentissement du temps de réaction et même des troubles de la mémoire.

Il est important de préciser que vous n’avez généralement pas ces effets avec du CBD. Toutefois, même s’il s’agit d’une substance illicite, elle est utilisée massivement dans le monde entier et les effets indésirables sont la plupart du temps pointés du doigt puisque des scientifiques estiment qu’il y a une forme de dépendance que vous ne retrouvez pas avec le CBD par exemple.

Le cannabis est parfois utilisé à des fins médicales

Si l’huile de cannabis n’est pas légale en France, plusieurs pays ont décidé de l’utiliser pour des fins médicales. En effet, les effets listés auparavant pourraient aussi soulager des patients, notamment ceux atteints de la sclérose en plaques. Cette dernière entraîne des douleurs souvent considérables et cette substance pourrait les apaiser. Par contre, le taux de THC est plus élevé que celui identifié avec le CBD. Ce dernier n’aurait donc pas les mêmes effets sur les patients. Comme elle contient moins de 0.2 % de THC, elle n’est pas aussi forte.

Vous connaissez désormais les principales différences entre les deux substances qui peuvent tout de même avoir des effets bénéfiques sur votre santé, mais il est impératif d’avoir un suivi médical. Il ne faut pas oublier que l’huile est extraite du cannabis, elle a un taux élevé en THC et elle surcharge le SEC. A contrario, l’huile de CBD est réputée pour favoriser le bien-être et vous n’aurez pas d’effets secondaires ou psychotropes. Elle peut notamment être consommée si vous avez des troubles du sommeil par exemple.

Si vous cherchez de l’huile de CBD, sachez qu’il est possible de la trouver sur des sites Internet spécialisés à des prix très concurrentiels tout en respectant bien sûr la législation française. En effet, contrairement à l’huile de cannabis, le CBD est légal dans notre pays.