Libertinage : les avantages de s’inscrire sur un site libertin pour la santé de votre couple

2019 est l’année où l’on se sent libre de briser tous les tabous, notamment ceux concernant la sexualité ! On commence à oser, tenter de nouvelles expériences sans se cacher. Vous êtes en couple et vous vous intéressez au libertinage ? Voici quelques avantages liés à ce concept vieux comme le monde qui vous donneront peut-être envie de passer le cap de vous inscrire dans un club libertin.

Le libertinage, qu’est-ce que c’est ?

Il existe de nombreuses façons d’être libertin : celui-ci va s’adonner à différentes pratiques en toute liberté comme par exemple l’échangisme, le plan à trois ou le candaulisme, qui consiste à ce que l’homme regarde sa conjointe avoir un rapport sexuel avec un autre dans un couple hétérosexuel. Ce type d’expérience possède de nombreux avantages…

Des améliorations au sein de votre couple

Communication

Tout d’abord, cette expérience devra être mûrement réfléchie, ce n’est pas à prendre à la légère ! C’est pourquoi il vous faudra de longues discussions pour déterminer ce qui vous convient à tous les deux et les limites à ne pas franchir. Cela aura donc des effets positifs sur la communication au sein de votre couple.

Complicité

Si ce fantasme vous appartient à tous les deux, il est évident que l’assouvir sera facteur de complicité pour vous. Vous redécouvrirez peut-être même votre moitié sous un autre jour, et vous pourrez alors vous inspirer de ces potentiels changements de comportements lors de vos jeux à deux… Ce qui pourrait impulser un nouvel élan à votre couple.

Confiance

Accepter de voir son amour avec une autre personne est une véritable preuve de confiance. Si votre couple réussit à réaliser cette expérience sans difficulté, il est évident que rien ni personne ne peut s’immiscer entre vous : votre foi en l’autre n’a pas de limite.

L’absence de jugement

Il peut être difficile pour les femmes dans cette société d’assumer pleinement leur sexualité sans se sentir jugées. Avoir ce type d’expérience peut leur permettre de se libérer pour que ce ne soit plus qu’une réelle partie de plaisir.

Un forum pour discuter du candaulisme

Si vous souhaitez booster votre vie sexuelle, sachez qu’il est tout à fait possible de discuter des avantages de certaines pratiques. Il est souvent difficile de se rendre dans des lieux surtout si vous êtes timide. Nous vous conseillons par conséquent un forum qui vous permet de converser du candaulisme. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous connecter sur le site Internet en sélectionnant les discussions qui répondront le plus à vos attentions.

Sachez que le candaulisme n’est pas une pratique sexuelle très répandue, mais certains couples apprécient grandement.

Le but est d’avoir des rapports avec une ou une autre personne, mais des regards indiscrets sont au rendez-vous.

De ce fait, cette méthode se marie parfaitement avec le libertinage, vous pourrez notamment découvrir le candaulisme dans divers établissements spécialisés.

Il est important de noter qu’il n’y a pas un échangisme entre les personnes, cela dépend des goûts de chacun.

Si vous êtes intéressé, pensez à bien vous renseigner sur les personnes susceptibles de répondre par l’affirmative à votre demande. En effet, un mari regardera sa compagne avoir des rapports sexuels avec un autre homme et l’inverse est tout à fait possible. La femme pourra regarder son homme avoir des ébats amoureux avec une autre femme sans que la personne qui regarde puisse se mêler à cette pratique.

Le candaulisme existe depuis très longtemps

Contrairement aux idées reçues, cette pratique n’est pas récente puisque des traces remonteraient au 8e siècle. De plus, il ne faut pas que les couples soient jaloux, car il y a de grandes chances pour que cette pratique sexuelle ne puisse pas être mise en place. Elle est donc basée depuis très longtemps sur la compersion. Le partenaire peut se réjouir de voir sa compagne ou son compagnon dans les bras d’une autre personne.

Si dans certains cas de figure, cela peut susciter de la jalousie, le candaulisme entraîne une excitation supplémentaire. Sur ce fameux forum, vous pourrez donc converser avec des débutants ou des experts, car les témoignages sont toujours enrichissants. N’oubliez pas de vous protéger au maximum surtout si les rapports sont réalisés avec des inconnus.

Si vous êtes tenté par cette expérience, n’hésitez pas à en parler avec votre partenaire pour être certain qu’il soit en accord avec cette pratique sexuelle. Il ne faut pas l’imposer, le forum pourrait alors vous aider à vous lancer si toutefois le libertinage et le candaulisme vous comblent de bonheur. Si toutefois, votre compagnon ou votre compagne est contre l’idée de se lancer dans cette nouvelle pratique, pensez que la communication est la meilleure solution pour tenter de la ou le convaincre.