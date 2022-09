Vous jugez que vos fesses manquent de forme ? Vous les jugez trop plates, ce qui n’est pas attrayant du tout ! En effet, les normes de beauté évoluent et de nos jours, les rondeurs au niveau des fesses sont à l’honneur. Pensez au lipofilling des fesses.

Si la minceur était autrefois la norme de beauté féminine à travers le monde, il faut savoir que ces critères de beauté ont évolué au cours de ces dernières années, et cela, grâce aux médias. Comment passer à côté de ses vidéoclips dans lesquels on voit de plus en plus des fesses sculptées et galbées défilées ? En effet, avoir des formes, eh oui, avoir des seins et surtout des fesses bombées, représente aujourd’hui un atout majeur pour de nombreuses femmes. Celles ayant des fesses plates rêvent d’avoir un fessier bien rond et bien gros. Avez-vous entendu parler du lipofilling fesses ? Voyons de plus près cette technique employée pour augmenter le volume des fesses, aussi bien chez la femme que chez l’homme.

Lipofilling des fesses : qu’est-ce exactement ?

La technique lipofilling des fesses a été élaborée au Brésil (ce qui explique d’ailleurs pourquoi on l’appelle le Brazilian butt lift) consiste à augmenter naturellement le volume des fesses d’un patient en prélevant de la graisse à un endroit de son corps où elle est en excès pour ensuite la réinjecter dans certaines zones spécifiques des fesses. Grâce à cette technique innovante, celles et ceux voulant donner plus de forme et de volume à leurs fesses peuvent faire de leurs rêves une réalité, et cela, sans avoir recours à la pose de prothèse. Concernant le lipofilling fessier prix, celui-ci diffère d’un patient à un autre, mais il est recommandé de faire appel aux services d’un professionnel dans le domaine qui pourra vous donner les meilleurs conseils en fonction de votre situation.

Envie de vous sentir belle dans votre peau ? C’est aujourd’hui possible grâce au lipofilling des fesses .

Quel est l’intérêt d’avoir recours au lipofilling des fesses ?

La technique d’injection de graisse fessier se veut révolutionnaire dans le domaine de la médecine esthétique, car elle permet de sublimer une silhouette sans chirurgie. Voici les principaux avantages du lipofilling des fesses :

Pour augmenter le volume des fesses naturellement

Si cette technique connaît un succès fulgurant en France comme à l’étranger, c’est essentiellement parce qu’elle prélève la graisse du patient pour l’injecter dans ses fesses. Autrement dit, ce procédé novateur n’introduit pas de corps étranger dans les fesses du patient comme c’est le cas avec les implants fessiers. Il est tout de même important de spécifier qu’il n’y a aucun risque de rejet simplement parce que le professionnel utilise la graisse du patient, ce qui lui donne des fesses naturellement plus galbées après l’intervention.

Pour augmenter le volume des fesses sans chirurgie

Contrairement à la pose des prothèses qui peut être plus ou moins douloureuse, le lipofilling est largement apprécié parce qu’il est moins invasif. Raison pour laquelle, ce dernier est la meilleure alternative à la chirurgie des fesses.

Pour donner du volume aux fesses sans la moindre cicatrice

Comme expliqué précédemment, la graisse du patient est introduite dans certaines zones du fessier par injection. De manière générale, ces cicatrices de réinjection font approximativement 1 mm contrairement aux cicatrices d’une implantation de prothèse dans les fesses. Cela pour vous dire que cette intervention ne laisse aucune cicatrice, il suffit de regarder les photos de lipofilling fessier avant après.