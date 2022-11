Avoir un joli sourire est très important. Il existe aujourd’hui sur le marché un grand nombre de produits pour l’hygiène bucco-dentaire. L’utilisation de la poudre de charbon est une solution naturelle qui donne de bons résultats. Il polit les dents tout en douceur, élimine les taches, le tartre. Le premier geste reste le brossage des dents plusieurs fois par jour.

Avoir des dents bien blanches

Avec le temps, les dents jaunissent, deviennent grises, ternes. L’émail avec l’âge devient plus fin et la couleur jaune de la dentine apparaît. D’autres facteurs peuvent aussi contribuer à ce jaunissement : la consommation de tabac, de café, de thé, certains médicaments, le sucre, un traumatisme dentaire, l’hérédité, une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il existe heureusement des produits, des traitements à réaliser chez soi ou chez le dentiste.

Un brossage des dents au moins deux fois par jour et un détartrage régulier une à deux fois par an chez le dentiste vous aideront à garder un sourire éclatant. Pour garder des dents saines et bien blanches, il est important de se brosser les dents dans les règles de l’art.

Les astuces naturelles pour des dents parfaites

Différents produits existent pour avoir de belles dents, le bicarbonate de soude, le jus de citron, l’argile verte. Ils vont favoriser le blanchiment, mais ils vont aussi abîmer vos dents du fait de leur acidité. Le charbon végétal a un pouvoir blanchissant et abrasif, on peut l’utiliser deux fois par semaine. Les dentifrices blanchissants sont à utiliser de temps en temps, car certains sont très abrasifs. Vous trouverez aussi en ligne ou dans les commerces des gouttières, des lampes de blanchiment, des stylos, des bandelettes.

La solution la plus efficace reste tout de même la technique utilisée par le dentiste : le détartrage. Seul ce spécialiste est amené à utiliser le peroxyde d’hydrogène. En seulement une heure, vous retrouverez un joli sourire. Le dentiste saura vous conseiller sur la méthode la plus adaptée à votre cas. Les stars aujourd’hui sont nombreuses à porter des facettes dentaires. Cette technique s’est largement démocratisée. C’est une solution parmi tant d’autres pour garder un beau sourire. L’hygiène bucco-dentaire est très importante, il ne faut pas négliger le brossage des dents après chaque repas.