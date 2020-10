Psychologie et émotion : l’importance de la confiance en soi

Pour qu’une relation s’épanouisse, plusieurs aspects doivent fonctionner de manière optimale. L’un des aspects les plus importants est la confiance. Quand il y a des problèmes de confiance dans une relation, cela peut créer du jugement et de la peur. Avec le temps, les soupçons et les doutes sur la relation peuvent grandir.

Bonheur et confiance en soi

Pour être vraiment heureux dans une relation, les deux personnes impliquées doivent pouvoir se faire confiance. Au début de la relation, il y a généralement beaucoup d’excitation et les petites transgressions sont facilement pardonnées et mises de côté.

Une fois que vous avez dépassé l’engouement initial, cependant, et que la relation commence à s’épanouir, vous commencez vraiment à apprendre où la relation se dirige, et une fondation profonde de confiance peut commencer à se développer ou à se diffuser.

Votre subconscient commencera à poser ces questions :

Cette personne honore-t-elle ce qu’elle dit ?

Est-elle ouverte à propos de ses sentiments, même négatifs ?

Ses actions correspondent-elles à ses paroles ?

Ces questions peuvent vous aider à déterminer s’il s’agit de quelqu’un en qui vous pouvez avoir pleinement confiance.

Quelles sont les causes des problèmes de confiance dans une relation ?

Si vous rencontrez des problèmes de confiance dans votre relation, cela peut généralement provenir de deux endroits.

La première raison est une expérience que vous avez vécue dans une relation antérieure qui vous empêche de faire confiance et qui à impacter votre confiance en vous même.

La seconde, est s’il s’est produit dans votre relation actuelle quelque chose qui a suscité la méfiance dans cette relation.

Si vos problèmes de confiance découlent d’une relation antérieure, il est important de se rappeler qu’il n’y a pas deux relations identiques. Vous ne pouvez pas tenir votre partenaire actuel responsable de quelque chose qui s’est produit dans le passé et de quelque chose avec lequel il n’a rien à voir.

Si vos problèmes de confiance sont dus au fait que votre partenaire actuel crée de la méfiance dans votre relation, cela doit être résolu de front. Vous devez déterminer si vous souhaitez surmonter la trahison et travailler sur votre relation.

Si l’un de vous ou les deux ne sont pas intéressés par la réparation de la relation, alors vous ne pouvez pas faire grand-chose avec cela.

Et si vous avez des expériences antérieures de méfiance ?

Les problèmes de confiance proviennent souvent des premières expériences de vie et des interactions avec nos parents, frères et sœurs ou tuteurs. Ces problèmes peuvent remonter à l’enfance sous la forme d’un traumatisme à l’école avec des camarades de classe.

Ils peuvent provenir d’abus, de rejet social ou simplement d’une faible estime de soi. Les personnes ayant une faible estime de soi sont moins susceptibles de faire confiance aux autres.

Cela peut également provenir d’une relation amoureuse antérieure impliquant une infidélité. Les problèmes de confiance peuvent être associés à la dépression, à l’anxiété, à la peur de l’abandon et aux problèmes d’attachement.

Être ouvert, honnête et digne de confiance peut aider votre relation à se développer. Celles-ci vous aideront également à renforcer votre confiance mutuelle. La clé est d’ouvrir votre cœur et de faire confiance authentiquement à votre partenaire.

Il est important de faire confiance. Si quelqu’un s’avère indigne de confiance, vous pouvez commencer à réévaluer votre relation.

Chaque relation a ses problèmes et ses défis qui surviennent pendant la relation. L’important est d’être proactif dans la résolution de ces problèmes, de les affronter de front et de trouver une solution.

Exemple de problème lié à la confiance

Vous êtes-vous déjà demandé si les amis du sexe opposé sont authentiques ? Ils le sont si vous savez comment fixer des limites.

Certaines personnes ont ce problème dans leur relation et doivent faire une vérification de la réalité. Par exemple, un an après le début d’une relation, votre partenaire peut avoir un ami secret du sexe opposé. C’était une relation émotionnelle et non physique, mais c’était sur une pente glissante.

Cela peut mettre fin à une relation. Si vous arrivez à dépasser cela, la relation sera plus forte parce que vous serez tous les deux déterminés à être ensemble.

Comment restaurer la confiance dans votre relation

Voici quelques moyens de rétablir la confiance dans votre relation.

Ouvrez votre communication : le manque de communication peut causer un préjudice irréparable dans une relation, surtout si vous comptez sur «l’espoir» pour effacer magiquement les problèmes et disparaître. Cela n’arrivera tout simplement pas. Il est important de partager ce que vous ressentez de manière authentique.

Partagez des secrets : avoir des secrets juste entre vous deux peut renforcer votre lien.

Essayez de voir les choses de son point de vue : s’il ne se sent pas à l’aise de vous faire pleinement confiance, mettez-vous à sa place pour voir ce que vous pouvez faire afin d’atténuer son inquiétude. Cela vous permettra de faire avancer votre relation simplement.