Quel régime choisir en cas de gastrite ?

Le terme gastrite désigne toute affection impliquant une inflammation de la paroi de l’estomac. La gastrite peut être aiguë ou bien chronique ; la gastrite aiguë apparaît soudainement et sévèrement, tandis que la gastrite chronique dure plus longtemps.

Les différents types de gastrite sont causés par des facteurs différents. Parmi les symptômes, on retrouve les troubles digestifs, les douleurs abdominales, les nausées et le manque d’appétit. Si dans la plupart des cas, la gastrite est sans gravité et disparaît rapidement après traitement, certaines formes de gastrite sont chroniques et peuvent produire des ulcères si elles ne sont pas prises en charge.

Après avoir abordé les causes de la gastrite, nous verrons quels sont les régimes et aliments adaptés pour la traiter.

Quelles sont les causes de la gastrite ?

Les différents types de gastrite ont des causes différentes. En voici les principales :

La bactérie H. pylori est la cause la plus courante de la gastrite, représentant 90 % des cas : Contractée durant l’enfance, cette bactérie est susceptible de causer des gastrites à l’âge adulte.

Lésion de la muqueuse de l’estomac : Différents facteurs peuvent endommager la muqueuse de l’estomac et provoquer une gastrite, notamment

la consommation d’alcool et de certains médicaments

l’aspirine et les analgésiques, y compris les AINS

l’ingestion d’une substance corrosive

des traitements radioactifs dans la partie supérieure de l’abdomen ou la partie inférieure de la poitrine

Une maladie ou une blessure grave peut provoquer une gastrite aiguë de stress.

Les maladies auto-immunes : Les maladies auto-immunes peuvent également déclencher une gastrite. Cela se produit lorsque le système immunitaire commence à attaquer les tissus sains de l’organisme dans la paroi de l’estomac.

Les allergies alimentaires : Le lien entre les allergies alimentaires et la gastrite n’est pas encore clairement établi. Cependant, les allergies alimentaires peuvent provoquer un type rare d’inflammation gastro-intestinale appelée gastro-entérite à éosinophiles.

Quel régime adopter pour lutter contre la gastrite ?

Le régime alimentaire joue un rôle important dans la santé digestive et la santé en général. Les aliments que l’on consomme ne sont généralement pas à l’origine de la gastrite chronique, mais la consommation de certains aliments peut en aggraver les symptômes. Il peut s’agir notamment d’aliments frits, épicés ou très acides.

Ainsi en cas de gastrite, un régime alimentaire adapté peut grandement contribuer à soulager les symptômes et aider à se sentir mieux.

Certains aliments peuvent aider à soulager la gastrite et à en atténuer les symptômes, voyons lesquels :

les aliments riches en fibres, comme les céréales complètes, les fruits, les légumes et les haricots

Les aliments pauvres en graisses, comme le poisson, les viandes maigres et les légumes

Les aliments à faible acidité, notamment les légumes et les haricots

Les boissons non gazeuses

Les boissons sans caféine

Par ailleurs, certaines études fiables relatent le fait que les probiotiques pourraient aider à résoudre les problèmes d’estomac causés par une bactérie appelée Helicobacter pylori, qui provoque une infection du système digestif qui peut entraîner une gastrite ou un ulcère de l’estomac. Voir une proposition de cure de probiotique à spectre large sur ce site .

Parmi les aliments contenant des probiotiques, on pourra recommander le kombucha, les yogourt, le kimchi et la choucroute et le Kéfir.

Certains types de gastrite peuvent rendre plus difficile l’absorption du fer ou de la vitamine B-12 par l’organisme, ce qui entraîne des carences. Parlez à votre médecin de la possibilité de prendre des suppléments pour prévenir les carences.

Les aliments à éviter dans le cadre d’un régime pour la gastrite

A contrario, les aliments riches en graisses peuvent aggraver l’inflammation de la muqueuse de l’estomac. Chez certaines personnes, les allergies alimentaires peuvent déclencher une gastrite. Dans ces cas, identifier et éviter ces aliments peut traiter et prévenir la gastrite.

Certaines formes de gastrite sont causées par une consommation trop fréquente d’alcool ou par une consommation trop importante sur une courte période.

Les aliments susceptibles d’irriter l’estomac, et donc d’aggraver la gastrite, sont les suivants

l’alcool

le café

les aliments acides, tels que les tomates et certains fruits

les jus de fruits

les aliments gras

les aliments frits

les boissons gazeuses

les aliments épicés

Si vous remarquez qu’un certain aliment ou groupe d’aliments aggrave vos symptômes, enlevez-le de votre régime alimentaire.