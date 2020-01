Pour le bien-être de notre organisme, il nous faut consommer certains aliments caractéristiques. À cet effet, une femme ayant par exemple une mauvaise alimentation avant de tomber enceinte doit dès lors améliorer son alimentation pour son bien-être ainsi que celui de son bébé. Ainsi, quelles vitamines prendre lors de la grossesse ?

La vitamine B9 (Acide folique)

Aussi importante qu’elle soit, la vitamine B9, à la suite de la fécondation, joue un rôle éminent dans la formation de la colonne vertébrale et du cerveau de l’embryon. Des malformations neurologiques peuvent surgir à cause d’une carence en vitamine B9. Il s’agit en effet d’une des raisons pour lesquelles la femme doit changer après le test de grossesse positif. Il est donc recommandé aux femmes de consommer en quantité suffisante l’acide folique. En raison des grossesses non planifiées, les femmes doivent en prendre même en n’étant pas enceintes. Cette vitamine se retrouve dans les aliments tels que :

Les légumes verts : laitue romaine, mâche, épinards, cresson, asperges, etc. ;

Les légumineuses : lentilles, haricots rouges, pois chiches, etc. ;

Les fruits secs : noisettes, noix, amandes, etc. ;

Les farines et pâtes alimentaires enrichies ;

Les fruits orangés : oranges, mandarines, etc.

La vitamine B12

La vitamine B12, quant à elle, concourt au bon fonctionnement du système nerveux du fœtus ainsi qu’à la fabrication des globules rouges du sang. En union avec la vitamine B9, elle produit l’ADN. Étant donné qu’elle se retrouve pour la plupart dans les aliments d’origine animale, le supplément multivitaminé des femmes qui consomment moins d’aliments d’origine animale doit en contenir. Ainsi, une carence en vitamine B12 causerait bien de dommages. C’est le cas du dysfonctionnement des fonctions cognitives de l’enfant. Cette vitamine se retrouve en effet dans les aliments tels que :

La levure alimentaire ;

Les poissons et fruits de mer (saumon, palourde) ;

La viande (surtout la viande rouge).

La vitamine D

Comme vous pouvez voir sur ce site, diverses vitamines sont indispensables pour le bon déroulement d’une grossesse. On retrouve à ce sujet la vitamine D qui contribue à la croissance des cellules et au fonctionnement du système immunitaire. Elle joue également un rôle important en assimilant le calcium et en le fixant sur les os. En raison de la carence en vitamine D remarquée chez beaucoup de femmes, il est recommandé de prendre des suppléments bien que le soleil en soit la source principale. Elle se retrouve dans les aliments comme :

Foie-de-bœuf ;

Œufs (dans le jaune) ;

Poissons gras frais ou en conserve : thon, sardine, etc.