Quels sont les principes de base de l’homéopathie ?

L’homéopathie est une thérapie qui fonctionne différemment par rapport à la médecine traditionnelle. Les traitements homéopathiques ne provoquent pas de réaction de l’organisme. En effet, ils agissent en incitant le corps à être actif dans le processus de guérison et stimulent l’ensemble de l’organisme pour rétablir un bon fonctionnement. Les premiers traitements homéopathiques ont été mis au point par le médecin allemand Samuel Hahnemann il y a plus de 200 ans, devenant ainsi le deuxième système de santé le plus utilisé au monde.

Qu’est-ce que l’homéopathie ?

Créée par le médecin Samuel Hahnemann, l’homéopathie est une médecine douce reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour traiter un grand nombre de maladies, mais son utilisation n’est toutefois pas recommandée pour les complications graves telles que la diarrhée infantile, la tuberculose, le cancer, le paludisme ou le sida entre autres. L’homéopathie englobe plus de 2 000 types de remèdes, qui peuvent être extraits de sources végétales, minérales ou animales.

Les remèdes sont le plus souvent vendus sous forme de petites pastilles blanches, que le patient doit placer sous la langue jusqu’à ce qu’elles se dissolvent. Des traitements homéopathiques efficaces sont utilisés pour traiter les maladies gynécologiques, respiratoires, dermatologiques et gastro-intestinales, en plus des allergies et des cas fréquents d’infections virales et bactériennes. L’homéopathie peut également être indiquée comme traitement complémentaire de la dépression, pour autant qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un contrôle multidisciplinaire impliquant principalement une psychothérapie.

Comment fonctionne l’homéopathie ?

L’homéopathie part du principe que « le semblable guérit le semblable ». Ainsi, le principe des traitements homéopathiques est qu’une maladie spécifique peut être traitée à partir de la même substance qui provoque les symptômes. Ce système de médecine alternative envisage l’être humain dans sa globalité afin de traiter des maladies isolées. Les médicaments homéopathiques partent du principe de la loi des semblables pour rééquilibrer l’énergie vitale des patients.

Le traitement homéopathique comprend que, outre la maladie, l’individu est porteur d’un déséquilibre qui fait que les symptômes se manifestent. Ainsi, l’homéopathie vise à ramener le corps à un stade sain et peut être utilisée comme un traitement préventif et curatif. L’origine du médicament homéopathique peut être minérale, végétale, de préparations complexes à partir de substances naturelles, ou d’origine chimique, pharmaceutique et biologique. Ces substances voient leur principe actif extrait et dilué. Le traitement peut se faire par voie orale ou topique (avec des pommades, des gels, etc.).

À quoi servent les traitements homéopathiques ?

L’homéopathie vise à rééquilibrer l’énergie vitale du patient et à augmenter son immunité pour parvenir à la guérison. La thérapie peut être utilisée pour le traitement de plusieurs maladies : les problèmes respiratoires, gastro-intestinaux et gynécologiques étant les plus courants. Parmi les maladies traitées par l’homéopathie, citons :

Allergies ;

Bronchite ;

Infections de l’oreille ;

Fibromyalgie ;

Grippe ;

Asthme ;

Rhinite ;

Troubles de la thyroïde ;

Arthrose ;

Syndrome prémenstruel.

De plus, il est également possible d’améliorer les symptômes des patients souffrant de diabète, de cancer et de polyarthrite rhumatoïde, entre autres. En outre, l’homéopathie peut traiter des problèmes psychologiques tels que l’anxiété et la dépression. Parmi les troubles mentaux pour lesquels l’homéopathie offre des résultats satisfaisants, il convient de citer :

Anxiété ;

Dépression ;

Phobies ;

Insomnie ;

Difficulté de concentration.

Comme elle n’a pas d’effets secondaires ni de contre-indications, l’homéopathie peut également être recommandée pour les enfants, afin de minimiser les symptômes tels que l’agitation, la peur et les problèmes de comportement en général.

Comment se déroule la consultation avec l’homéopathe ?

Lorsqu’on consulte un homéopathe, le professionnel évalue le patient en demandant des examens qui permettront d’identifier tout problème de santé. Le praticien s’interrogera également sur la manière dont les symptômes affectent la vie quotidienne du patient et sur les autres problèmes qu’il rencontre (physiques ou psychologiques). Après cette évaluation, l’homéopathe indique le traitement homéopathique, avec la dilution la plus adaptée au cas. De cette manière, un plan thérapeutique est créé avec les doses, les horaires et la durée du traitement.

Seul le professionnel spécialiste en homéopathie peut prescrire ce type de traitement. L’homéopathe indique des traitements alternatifs en tenant compte des conditions physiques et émotionnelles du patient. L’objectif de l’homéopathie est non seulement de soulager et de guérir les symptômes, mais aussi d’apporter un équilibre à l’organisme. Par conséquent, chaque prescription est personnalisée et il ne faut pas partager les remèdes homéopathiques avec d’autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes.

Conclusion :

En général, il est possible de recourir à l’homéopathie pour traiter tout type de problème physique ou émotionnel. Cette thérapie peut être utilisée comme traitement principal ou complémentaire, afin de compléter des traitements. Si le patient utilise des médicaments allopathiques (médicaments traditionnels), le médecin homéopathe doit être informé, car certains médicaments homéopathiques peuvent interférer dans leur absorption.

Les traitements homéopathiques ne remplacent pas les méthodes de la médecine traditionnelle, mais sont utilisés comme une technique pour stimuler le rééquilibrage de l’organisme. L’homéopathie est une excellente alternative pour maintenir une santé physique, émotionnelle et mentale toujours équilibrée.