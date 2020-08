Qu’est-ce que la vacuothérapie ?

Pour beaucoup de femmes, les cellulites sont aussi dérangeantes qu’inesthétiques. Elles cherchent à les éliminer et dans le même temps galber leur postérieur. Entre activités sportives, produits cosmétiques et interventions chirurgicales, les solutions pour venir à bout des cellulites sont légions. Au nombre des méthodes qui font actuellement fureur figurent e la vacuothérapie. Si elle a déjà fait ses preuves, pour beaucoup, elle demeure un mystère. Il convient donc de faire la lumière sur ce qu’est la vacuothérapie.

Vacuothérapie : un soin basé sur une technique de massage

Très utilisée en kinésithérapie, la vacuothérapie est une technique de massage. Elle consiste essentiellement à activer la circulation locale. Très souvent utilisée pour le traitement de la cellulite ou des œdèmes, la vacuothérapie aide aussi à la cicatrisation à la suite d’une opération chirurgicale.

Aussi appelée dépressothérapie, la vacuothérapie recourt aux ventouses pour faire le vide. Très particulières, ces ventouses ont des têtes plus ou moins importantes en fonction des zones à traiter. Selon le cas, la vacuothérapie utilise la technique du palper rouler. Le vacuothérapeute utilise sa main pour pincer la peau surtout les parties qui forment des plis. La technique du pincer rouler aide à la libération des adhérences sous-cutanées et à l’assouplissement des tissus.

En outre, la technique du palper rouler qu’utilise la vacuothérapie exerce de fortes aspirations sur les différentes parties du corps à traiter, lesquelles provoquent un pli, entraînant par la suite un appel de sang. Très mécanique, ce va-et-vient circulatoire provoque la décongestion des tissus. Il s’en suit alors une évacuation des toxines, des déchets ainsi qu’une meilleure oxygénation des cellules du corps. En plus de stimuler les échanges circulatoires, la vacuothérapie entraîne l’assouplissement du tissu conjonctif.

Vacuothérapie : une thérapie aux effets thérapeutiques

Outre le fait qu’elle permette la dilatation des vaisseaux sanguins et celle des pores, la vacuothérapie réduit les adhérences tissulaires. Ce procédé permet également l’évacuation de l’inflammation. Il lutte efficacement contre la cellulite, diminue et assouplit l’apparence des cicatrices. Aussi, la vacuothérapie favorise le drainage lymphatique et soulage les douleurs.

Cette technique de soin basée sur l’utilisation des ventouses mise au rajeunissement de l’aspect de la peau. Appliquée au visage, elle est d’un grand recours aux personnes souffrant de maux de tête, de sinusites. Au niveau neurologique, ce procédé augmente la sécrétion d’endorphines. Hormis l’anxiété qu’elle réduit, la vacuothérapie diminue l’activité cérébrale.

Par ailleurs, la vacuothérapie stimule le système immunitaire et favorise la production de cytokine, de lymphocyte d’immunoglobine. Ses effets sont aussi bénéfiques pour soulager l’ostéo-arthrite cervicale, la paralysie faciale et le zona.

Vacuothérapie : une panoplie d’avantages

Si la vacuothérapie est autant appréciée des stars, c’est parce que ses effets sont visibles et rapides. Elle lisse la peau et aide à limiter la circulation. En plus, il active le système et la circulation lymphatique. En plus d’avoir des effets durables et visibles rapidement, la vacuothérapie façonne la silhouette en douceur. En plus d’éliminer les toxines et drainer la graisse corporelle, elle tonifie, raffermie la peau.

C’est une thérapie qui peut d’appliquer sur les hanches, le ventre, les bras, les cuisses et bien d’autres parties du corps. C’est un traitement efficace qui élimine les toxines et draine la graisse corporelle.