Qu’est-ce que le CBN ? Ce qu’il faut savoir sur le dernier somnifère à base de cannabis.

Au cours des deux dernières années, le CBD a envahi les secteurs de la beauté, de la nourriture et des boissons, et du bien-être, sous la forme de tout type de produit allant des sels de bain aux gommes aux fruits, en passant par l’eau de seltz, le chocolat et les gouttes d’huile. Cependant, il existe un nouveau produit chimique dérivé du cannabis qui va bientôt devenir aussi populaire que le CBD, grâce à sa capacité à favoriser une bonne nuit de sommeil. Voici le CBN. C’est un cannabinoïde présent dans la plante de cannabis qui offre des propriétés relaxantes et somnifères, ce qui signifie que votre sommeil pourrait être plus réparateur après avoir consommé des gommes ou des gouttes d’huile au CBN.

Qu’est-ce que le CBN ?

Le cannabinol, alias CBN, est dérivé des plantes de chanvre. « Le CBN et le CBD sont tous deux des cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis, mais ils ont des structures chimiques différentes », explique le Dr Elizabeth Ardillo, directrice de l’enseignement médical chez Green Thumb Industries. Lorsque le THC (tétrahydrocannabinol), qui est le principal ingrédient actif du cannabis, est chauffé et exposé au Co2 (oxygène), il se transforme en ce que l’on appelle le CBN. Qu’est-ce qui en fait le dernier et le meilleur produit dérivé du cannabis ? « Les produits à base de CBN sont populaires en ce moment parce qu’ils favorisent une meilleure nuit de sommeil. Ils ont un effet relaxant », ajoute-t-elle.

Mais qu’en est-il du CBD ?

Ils ne sont qu’à une lettre près, alors quelle est la différence entre le CBD et le CBN ? Le CBD, qui est un Cannabidiol, est présent dans les plantes de cannabis et de chanvre. En revanche, le CBN est créé en exposant le THC à la lumière. Biologie mise à part, le CBN a des effets psychoactifs légers, contrairement aux produits à base de CBD ; vous pouvez ressentir un high en prenant un produit à base de CBN, mais il ne sera pas aussi intense que celui que vous ressentiriez en consommant du THC. Voir aussi : Les différences entre le CBG et le CBN

Les avantages de la prise de CBN

Comme pour le CBD, les avantages de la consommation de CBN comprennent l’amélioration de la qualité du sommeil, le soulagement de la douleur et l’anti-inflammation. Toutefois, le CBN est beaucoup plus puissant lorsqu’il s’agit de sommeil. « Le CBD n’est pas aussi utile que le CBN lorsque nous parlons de ces propriétés relaxantes », explique le Dr Ardillo. Après avoir pris un supplément de CBN, le consommateur moyen peut s’attendre à ressentir les effets dans les 30 à 180 minutes. « Nous ne voulons pas que quelqu’un prenne une dose et, après 15 minutes, en prenne une autre parce qu’il ne ressent aucun effet. Il est très important de comprendre comment ces produits fonctionnent pour assurer votre santé et votre sécurité », dit-elle. Si vous ne ressentez pas les effets du CBN, attendez au moins une heure avant de prendre une autre dose.

Produits au CBN

À l’heure actuelle, les produits à base de CBN sont à usage légale. Contrairement au CBD, qui est largement disponible chez les grands détaillants comme Sephora, Urban Outfitters, CVS et Amazon, le CBN n’est disponible que dans des shops spécialisés.