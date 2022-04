Les troubles du sommeil sont problématiques puisqu’ils vous empêchent de vivre pleinement votre journée. La fatigue se fait de plus en plus forte et il est difficile de continuer le travail ou vos activités. Avant de prendre des médicaments avec plus ou moins d’effets secondaires, il est judicieux de choisir des produits qui peuvent vous aider à vous endormir plus facilement. Un complément alimentaire, le Respitrophyl sera votre nouvel allié pour les prochaines nuits !

Comment retrouver le sommeil sans dépendance ?

Lorsque les troubles du sommeil s’invitent dans le quotidien, nous pensons rapidement aux somnifères. Ces derniers sont à utiliser avec la plus grande prudence, car malheureusement, ils entraînent souvent une forte dépendance. Les médecins peuvent privilégier d’autres produits comme des compléments alimentaires. Celui visible sur le site https://lasante.net/ vous permet de vous endormir plus facilement et votre sommeil sera réparateur.

Le complément contient 1.8 mg de Mélatonine et vous n’aurez pas un réveil avec somnolence. Le matin, vous aurez eu une bonne nuit réparatrice et vous serez enfin prêt pour accomplir cette journée avec vos collègues, vos amis… Ces comprimés sont faciles à utiliser, vous avez une boîte de 30 exemplaires et il suffit d’en prendre un seul par jour avant de vous coucher.

Une cure de 30 jours pour moins de 15 euros

Vous pouvez commencer avec ce complément baptisé Spasmine Nuit et vous aurez une cure de 30 jours à effectuer. Après ce mois complet, vous serez fixé sur l’effet positif ou négatif de ce produit. Il est par contre dédié aux adultes et interdit pour les femmes enceintes ainsi que pendant l’allaitement.

Vous aurez deux extraits de plantes qui vous aideront à vous détendre, il s’agit de la Passiflore et de la Valériane.

Couplés à la Mélatonine, vous aurez un cocktail idéal pour enfin supprimer les troubles du sommeil de votre quotidien.

Avec au moins 1 mg avant le coucher, il a été prouvé que la Mélatonine était efficace pour faciliter l’endormissement sans entraîner une dépendance.

Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui pourra vous conseiller selon le renouvellement ou non de la cure. En effet, le complément alimentaire peut être utilisé pour un usage ponctuel ou régulier.

Quelques recommandations importantes

Sachez que ce complément alimentaire n’est pas prévu pour les enfants de moins de 12 ans. Ne dépassez pas non plus les doses journalières préconisées par le fabricant, cela permet de profiter de tous les avantages. Vous pourrez enfin vous prélasser dans votre lit et vous reposer.