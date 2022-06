L’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la France a entraîné une augmentation du nombre de remarques offensantes et de blagues ignobles. Il est souvent critiqué parce que sa femme Brigitte, son ancienne enseignante, a 24 ans de plus et a l’audace de porter des jupes au-dessus du genou, plutôt que de rester à la maison à tricoter et à surveiller ses petits-enfants comme il sied à son âge. Dans la société, il n’est pas universellement acceptable ni courant que les femmes soient nettement plus âgées que leurs compagnons masculins sauf pour le phénomène des croqueuses d’hommes familièrement appelées cougar. Ce n’est pas un hasard si ma grand-mère a un jour été gênée de survivre à mon grand-père de 1 an.

Oui, notre pensée a beaucoup progressé depuis l’époque de Mamie, mais nous ne pouvons toujours pas prétendre avoir normalisé et déstigmatisé la notion de lien entre des individus d’âges différents. En tant qu’étudiante, lorsque j’ai commencé à sortir avec un homme de deux ans mon cadet, on m’a jugée folle. Comment se fait-il que je sorte avec un adolescent ? Que sait-il des relations amoureuses ? Combien de temps vais-je devoir attendre qu’il grandisse et se marie ?

À ce jour, j’entends des remarques similaires lorsque je manifeste un intérêt réciproque avec quelqu’un dont l’âge est moins âgé que moi. Cependant, l’un des avantages de « vieillir » est que l’on se soucie de moins en moins de l’opinion publique avec chaque année qui passe. À mesure que le temps passe, il devient de plus en plus important de savoir avec qui vous pouvez discuter des causes et avec qui vous pouvez discuter du mal de dos, qui est intéressé par de nouvelles expériences et qui est intéressé par le maintien du statu quo, qui se tournera vers vous pour développer une idée et qui se tournera vers vous pour trouver des arguments contre celle-ci. Et, sans vouloir généraliser, je vois comment, avec le temps, la passion, le romantisme et l’activité de la majorité des gars que je connais sont remplacés par un désir de paix et de confort, de vivre dans la zone de confort de faire quelque chose parce que « c’est comme ça que ça se passe ». Un style de vie auquel je ne veux pas prendre part.

Les conjoints des deux couples les plus réussis et les plus paisibles que je connaisse ont des décennies d’écart. Dans ces couples issus de deux générations distinctes, la dame a environ 7 à 8 ans de plus que son compagnon. Leur point commun est d’avoir des enfants et la volonté de croire que ce n’est pas le but de la vie. Ils voyagent beaucoup. Ils sont très aventureux. Ils assistent à des spectacles. Ensemble. Et à des rassemblements. Ensemble. Ils sont très joviaux. Ils se chérissent mutuellement. Beaucoup. Ils sont des compagnons. Et d’un même esprit. Ils n’hésitent pas à exprimer leur affection l’un pour l’autre en public, mais ils ne le font pas pour le spectacle. Ils manifestent peu d’intérêt pour les commentaires extérieurs, et « c’est comme ça ».

Passons maintenant sur les petites généralisations banales et examinons ce qui attire exactement les femmes vers les relations plus jeunes. Car ce ne sont pas les abdominaux toniques, même s’ils aident certainement. Non, ces clichés ne s’appliquent pas à tous les hommes ; aucun stéréotype n’est universellement exact. Ils sont tout à fait ordinaires.

Tous les aspects de la relation ne sont pas centrés sur l’homme.

Contrairement aux hommes plus âgés qui ont des professions établies et de nombreuses obligations, le jeune conjoint a tendance à être un partenaire plus égalitaire. Il respecte et est fier des objectifs et des réalisations de la dame qui se tient à côté de lui. Temporellement, vous n’avez pas commencé au même poste, il y a donc moins de rivalité entre vous. De tels partenaires sont excellents pour les femmes ayant une personnalité plus autonome ou dominante (en effet, dans toute relation, une personne domine de diverses manières ; néanmoins, seuls les individus émotionnellement intelligents le font d’un commun accord), ainsi que pour les filles qui ont leur propre opinion sur chaque question.

Ils impressionnent par des qualités plus humaines

Chaque homme, dans une mesure plus ou moins grande, cherche à impressionner la femme dont il est amoureux. Cependant, avec le temps, les stratégies pour épater et surprendre une femme deviennent souvent limitées financièrement et sont reléguées aux cadeaux coûteux, aux voyages dans des restaurants « exclusifs » et autres gestes matérialistes. Même à un âge précoce, les gens se souviennent que les gestes authentiques ne nécessitent pas d’argent, mais plutôt de la prévenance et de la créativité. Et que se laisser impressionner dans un théâtre indépendant ou lors d’une représentation en sous-sol d’un groupe prometteur, puis aller chercher des beignets ou, mieux encore, les cuisiner à la maison, est bien plus agréable que de rester assis tranquillement dans un bar sur le toit, uniquement pour le plaisir d’une photo Instagram.

Ils sont plus vifs.

En sortant avec un homme plus jeune, vous avez plus de chances de profiter de l’aube après une nuit sauvage, et encore moins de ne pas vous détester le lendemain. Évidemment, il y a des éléments beaucoup plus importants que la fête pour l’énergie. Les jeunes ont plus d’énergie à investir dans leurs causes et leur foi en la vie, à essayer de changer une situation sociale défavorable, à participer au bénévolat et à la charité, au militantisme politique en général et à des activités de service communautaire qui vont au-delà de leurs responsabilités professionnelles et de leurs luttes pour la promotion. Néanmoins, si la promotion est leur premier objectif, elle finira par épuiser leur vitalité pour tout le reste.

Sortir avec un homme plus jeune car ils sont moins alourdis par leurs relations antérieures.

Un homme de plus de 35 ans qui est célibataire a probablement souffert d’au moins une relation ratée, et s’il ne l’a pas fait, il a des préoccupations en matière d’engagement. (La réalité dérangeante est que la même chose est vraie pour nous). Ma connaissance de plus de 40 ans apprécie de fréquenter des hommes plus jeunes car ils ont moins de bagage émotionnel. Comme ils n’ont pas encore été blessés et cyniques, ils voient l’amour et les humains en général avec plus d’optimisme et de candeur. Cette honnêteté et cet enthousiasme sont inspirants et peuvent nous inciter à être le meilleur de nous-mêmes.

Vous pouvez dire qu’ils ne sont pas présents parce que leur horloge tourne.

Il arrive un moment où la majorité des individus, hommes et femmes, décident que « c’est le moment ». Créer une relation solide avec la possibilité de fonder une famille est une proposition « maintenant ou jamais », que ce soit par motivation personnelle ou par pression sociétale. Dans de telles situations, les individus sont enclins à sacrifier leurs ambitions et objectifs réels pour s’installer avec la première personne convenable qui croise leur chemin, afin de pouvoir considérer leur mission accomplie. Je ne voudrais jamais être dans une position de compromis ou en avoir un pour moi. Si votre partenaire est plus jeune, il est plus probable qu’il soit avec vous parce qu’il veut être avec vous et non parce qu’il a promis à sa mère de ramener enfin une belle-fille à la maison.

Ils vous font sentir plus jeune

Les personnes que nous fréquentons ont un effet sur nous. Généralement, un jeune homme a des amis plus jeunes, participe à des activités plus diversifiées et a une vision plus directe de la vie. En retour, cela nous donne l’impression d’être plus vieux que nous-mêmes. Et d’avoir enfin la compagnie que nous souhaitons pour le rafting, le saut à l’élastique, le camping et le caravaning. Il est ridicule de ne pas le « garder » en dehors du système de justice pénale. Mais parce que ces activités ont capté notre attention.

Sortir avec un homme plus jeune : conclusion

Oui, tous les points mentionnés sont des généralisations. Il n’est pas vrai que tous les jeunes hommes réagissent comme décrit ou que toutes les femmes plus âgées veulent la même chose. Les gens découvrent ce qu’ils cherchent s’ils ne cèdent pas aux préjugés et n’éliminent pas une personne de leur cercle de possibilités uniquement sur la base de son âge (ou vice versa !). Et s’ils n’abandonnent pas la chasse uniquement pour se consoler qu’ils ont trouvé un foyer. Enlever les règles, les dogmes, les stigmates et les conventions des rencontres nous ramène à ce que nous sommes vraiment : des personnes qui veulent simplement une connexion émotionnelle et physique avec une autre personne.