Qui dit télétravail dit utilisation prolongée des écrans. Cela favorise souvent la fatigue oculaire. Lorsque vous restez assis devant l’ordinateur du matin au soir, vos yeux peuvent en effet subir de sérieux dégâts. Des paupières qui s’alourdissent, une vue qui se brouille ou encore des yeux qui picotent, de nombreux symptômes doivent vous alerter. Voici les meilleures routines à adopter pour les yeux fatigués par le télétravail.

Appliquez un soin naturel pour le contour des yeux

Le contour des yeux est une zone fragile et sensible à cause de sa finesse. La fatigue oculaire cause d’ailleurs des cernes et des poches sous les yeux. Afin de les combattre, vous pouvez choisir un soin naturel pour le contour des yeux adapté à votre type de peau. L’application de ce soin permet de réveiller un regard éteint par de longues heures passées devant l’écran.

Un soin conçu avec des ingrédients naturels permet de traiter avec douceur cette partie fragile au niveau des yeux. Il possède à la fois des propriétés nourrissantes et tonifiantes pour redonner son éclat au contour de vos yeux.

Un soin naturel pour traiter les cernes

Si vous avez des cernes, misez sur une crème contour des yeux hydratante. Elle améliore notamment la circulation sanguine, vous permettant ainsi de lutter efficacement contre l’apparition des cernes.

Un soin naturel pour traiter les poches

Les poches sous les yeux sont généralement dues à une accumulation de déchets ou d’eau. Afin d’y remédier, privilégiez un soin contour des yeux qui a pour effet d’activer la microcirculation et de décongestionner.

Une fois votre soin sélectionné, adoptez une routine une fois par semaine. Vous pouvez également appliquer le soin dès que vous constatez l’apparition de cernes ou de poches. Avant d’appliquer le soin, réalisez cependant un gommage de la peau. Évitez aussi d’utiliser des produits abrasifs pour votre peau. Privilégiez plutôt des produits doux.

Rincez votre visage et humidifiez-le avec une eau thermale. Appliquez votre soin naturel contour des yeux le matin et le soir sur une peau bien propre et sèche. Vous pouvez également appliquer une crème lifting et une crème hydratante destinée au contour des yeux.

Adoptez une bonne posture et accordez-vous des pauses

La posture adoptée fait partie des paramètres à prendre en compte pour optimiser ses conditions de travail. Lorsque vous travaillez devant l’écran, vous devez avoir la colonne vertébrale bien droite. Les vertèbres de la nuque doivent être alignées avec le dos. Pliez les jambes afin qu’elles forment un angle droit. Quant à vos bras, ils doivent arriver à fleur de votre bureau. Avec une telle posture, vos yeux tomberont sur le haut de l’écran. Vous éviterez ainsi de fatiguer votre nuque.

Outre la posture, n’oubliez pas non plus de bien gérer votre temps et de vous accorder des pauses. Afin de limiter la fatigue oculaire, il est en effet indispensable de prendre des pauses. Concrètement, la durée optimale de votre pause doit correspondre à 10 % du temps que vous passez devant l’écran. Lors d’une pause, évitez tous les écrans. Et surtout, n’attendez pas d’avoir mal aux yeux avant de faire une pause.

Télétravail : faites des exercices pour lutter contre la fatigue oculaire

Après plusieurs heures devant l’écran, les yeux deviennent feignants. Ainsi, l’un des deux dominera l’autre. Vos deux yeux ne travailleront donc plus en harmonie. Afin de venir à bout de ce problème, vous pouvez faire un exercice simple. Tendez le bras et placez votre doigt en face de vous. Rapprochez le doigt du bout de votre nez tout en le fixant avec les yeux. Grâce à cet exercice, le muscle oculaire travaille pour que la convergence puisse disparaître. Idéalement, réalisez cet exercice deux à trois fois de façon répétée durant la journée.

Prévoyez une luminosité adaptée

La luminosité est un facteur essentiel pour le confort oculaire et pour prévenir la fatigue oculaire. Afin que vos yeux ne se fatiguent pas trop, la lumière ambiante doit s’équilibrer avec la luminosité de l’ordinateur ou de l’écran utilisé.

Il est conseillé de travailler avec la lumière du jour dans la mesure du possible. Seule la lumière naturelle a un effet bénéfique sur vos yeux. Si vous devez installer une source de lumière, évitez de vous placer en face ou à côté de la source. Installez-la à trois mètres de votre bureau au minimum.

Télétravail : portez des équipements adéquats

Le port de lunettes est conseillé afin de se protéger de la lumière bleue de l’écran de l’ordinateur. Ces lunettes filtrent la lumière bleue pour qu’elle n’atteigne pas les yeux. Cette technique est cependant à titre prévisionnel. Les lunettes ne servent à rien en cas de fatigue oculaire.

Pensez également à cligner des yeux fréquemment lorsque vous pratiquez le télétravail.