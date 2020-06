L’augmentation mammaire est une intervention de chirurgie ayant pour but d’augmenter le volume des seins ou d’en modifier la forme ou le galbe.

Cette opération de chirurgie esthétique consiste à poser des prothèses mammaires en silicone.

L’augmentation mammaire en bref

La patiente juge le volume de ses seins insuffisant pour être en harmonie avec sa silhouette. Cette hypoplasie peut résulter d’un amaigrissement important, d’un mauvais développement de la glande mammaire, d’une grossesse.

Elle est souvent suivie d’une ptôse mammaire : seins tombants dus un affaissement de la glande mammaire. Les mamelons descendent plus bas que le sillon sous-mammaire.

Suite à un accident, à une maladie, à une mastectomie due à un cancer du sein, la chirurgie réparatrice est envisagée afin d’améliorer la qualité de vie et l’apparence physique de la patiente. Cette reconstruction mammaire nécessite plusieurs interventions chirurgicales surtout s’il s’avère nécessaire de reconstituer le mamelon.

Symbole de la féminité, avoir une belle poitrine est le souhait de plusieurs femmes. Avoir recours à la chirurgie plastique et esthétique est LA solution pour corriger une imperfection ou une asymétrie, pour augmenter le volume des seins.

Avant l’opération…

Se refaire la poitrine n’est pas une opération chirurgicale anodine car il y aura des effets postopératoires.

Il vous faudra, dans un premier temps, vérifier si le chirurgien sélectionné pour votre augmentation mammaire à Lyon est un spécialiste en chirurgie reconstructrice et esthétique recensé dans la liste établie par le Conseil National de l’Ordre des Médecins.

Une relation de confiance doit être instaurée entre la patiente et le chirurgien plasticien : est-ce qu’il vous communique toutes les informations et détails des actes de chirurgie que vous allez subir ?

Après avoir choisi la clinique esthétique, prenez un Rv pour une première consultation. Le plasticien posera diverses questions sur les antécédents médicaux et chirurgicaux. Ce premier contact est important car il permettra de choisir l’implant idéal. Le chirurgien montrera la localisation des incisions et de l’implant. Un bilan sanguin et un bilan radiologique seront demandés. De même, il vous renseignera sur les risques (infection cutanée, hémorragie, ulcération) inhérents à l’intervention faite sous anesthésie.

Il vous proposera par la suite, en fonction de vos souhaits différentes tailles et formes d’implants que vous sélectionnerez ensemble afin de garder une certaine harmonie à votre allure générale.

Votre chirurgien pourra éventuellement vous donner quelques conseils postopératoires afin de faciliter votre convalescence ainsi que la cicatrisation. Respectez les bien afin d’optimiser les résultats.

Pendant l’opération

Après discussion avec le praticien, il vous proposera un type d’opération qui conviendra le mieux à votre situation :

le lipofilling qui consiste à prélever de la graisse sur une autre partie de votre corps afin de la ré injecter dans votre poitrine. Cette méthode rendra un résultat plus naturel et sans introduction de corps étranger. Toutefois, vous ne pourrez augmenter le volume de votre poitrine que de un ou deux bonnets maximum;

l’implant mammaire qui consiste à introduire des prothèses dans la poitrine, devant ou derrière le muscle pectoral. En incisant à trois endroits possibles (sous mammaire, axillaire ou péri aréolaire), différentes tailles d’implant pourront être insérés.

Après l’opération

Quelle que soit l’opération que vous avez choisie, votre cicatrice finira par disparaître après quelques mois.

Pour votre période de convalescence, vous devrez porter un bandage. Vous serez autorisés à quitter la clinique esthétique un ou deux jours après l’intervention, selon ce que votre chirurgien en augmentation mammaire à Lyon jugera bon. Toutefois, vous reviendrez pour une visite de contrôle ainsi que le retrait des fils de suture quelques jours plus tard.

Il vous sera alors recommandé de porter un soutien-gorge élastique qui s’ouvre par devant.