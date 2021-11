Tout savoir sur l’acupression

L’acupression est un dérivé de l’acuponcture beaucoup plus connue du grand public. Faisant aussi partie des techniques de médecine traditionnelle chinoise, elle est cependant bien différente et présente notamment l’avantage de pouvoir être pratiquée facilement sans l’intervention obligatoire d’un professionnel qualifié. Quelles sont donc les différences entre ces deux techniques et quels sont les bénéfices de l’acupression ? Nous vous expliquons tout dans cet article.

Comment se pratique l’acupression ?

Alors que l’acupuncture requiert l’utilisation de longues et fines aiguilles que le praticien va positionner sur des points précis du corps en fonction de la pathologie dont souffre le patient, l’acupression stimule les énergies du corps mais de façon différente, plus douce et moins invasive.

Selon une proposition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) il a été répertorié 361 points d’acupuncture classiques placés sur quatorze méridiens et le praticien va donc devoir choisir de manière précise les points à stimuler. Dans la pratique de l’acupression, certaines zones du corps sont également stimulées mais par pression des doigts ou bien se sont plusieurs zones d’appui qui sont stimulées en même temps grâce au poids du corps lorsque l’on utilise un tapis d’acupression comme celui que l’on peut trouver sur le site https://www.mon-tapis-de-fleurs.com

Dans ce cas, il suffit de s’allonger directement sur le tapis, de préférence sans vêtement, afin de ressentir directement le picotement des dizaines de pointes composant les petits ronds en forme de fleurs positionnés sur toute la surface du tapis. Au début, la sensation va surprendre et paraître même désagréable puis après 4 ou 5 secondes, le corps va s’habituer. Les pointes des fleurs vont venir stimuler la circulation du sang dans l’organisme et peu à peu une sensation de chaleur va se faire ressentir.

C’est cet effet d’activation du flux sanguin qui constitue tout l’intérêt du tapis d’acupression. Lorsqu’elle est pratiquée manuellement, l’acupression va agir sur des flux spécifiques pour traiter une zone particulière. Il existe également des coussins d’acupression pour traiter les zones des cervicales et du haut du dos. Il est aussi possible de se tenir debout sur le tapis pour stimuler la zone de la voute plantaire et des orteils.

Les bénéfices de l’acupression

Le principal bénéfice de l’acupression est son effet relaxant et déstressant. L’apaisement ressenti va donc agir directement sur la qualité du sommeil et la rapidité de l’endormissement.

Elle aussi très efficace dans le soulagement des douleurs dorsales et d’une manière générale. Si l’on utilise un tapis d’acupression en se positionnant sur le ventre, on pourra aussi soulager des douleurs abdominales.

Les bienfaits ressentis ne seront cependant pas immédiats même si après une première séance de 20 minutes on perçoit déjà l’effet relaxant. Mais lorsqu’il s’agit de soulager des douleurs, il est important d’être régulier dans la pratique de l’acupression et plus particulièrement dans l’utilisation d’un tapis d’acupression.

Cette technique est en outre extraordinaire pour soulager la migraine ainsi que la fibromyalgie. Cette dernière touche en effet les muscles et les os. Souvent mal diagnostiquée cette pathologie qui se traduit par des douleurs dans tout le corps peut voir ces effets réduits grâce à l’acupression. L’usage d’un tapis d’acupression va aussi remédier aux effets secondaires de cette maladie en agissant sur le sommeil et la nervosité.

L’acupression peut être pratiquée par le plus grand nombre sans limite d’âge. Les seules contrindications concernent les personnes souffrant de diabète et d’hypertension ainsi que les femmes enceintes.

Sur avis médical ces dernières peuvent cependant l’utiliser sur les cervicales ou en cas de jambes lourdes.

Il faut enfin noter que l’acupression influe sur l’état d’esprit du pratiquant qui va retrouver de l’énergie, une bonne humeur et une pensée plus positive.