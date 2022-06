L’hypnothérapie est une pratique particulièrement efficace pour retrouver un sommeil de qualité et soigner divers autres troubles. Si les adultes n’hésitent pas à y recourir, des réticences sont observées concernant l’utilisation de l’hypnothérapie chez l’enfant. L’hypnothérapie est-elle conseillée chez l’enfant ? Découvrez ici les réponses à cette question.

Comment l’hypnothérapie lutte-t-elle contre le trouble de sommeil chez l’enfant ?

Avant tout, il faut rappeler que l’hypnothérapie fait partie des doux traitements pour lutter contre les troubles du sommeil chez les individus de tous les âges. Elle plonge l’enfant dans un état de conscience modifié dans lequel les ondes de son cerveau atteignent des fréquences thêta. Ces dernières placent l’enfant dans une phase entre le sommeil profond et la relaxation légère. Il pourra facilement s’endormir et son sommeil ne sera pas troublé.

L’hypnothérapie intervient également dans le traitement des troubles émotionnels (le stress, les phobies, l’anxiété, etc.) chez l’enfant. Elle se veut une solution pour faire face aux troubles psychosomatiques.

Pourquoi l’hypnothérapie fonctionne-t-elle mieux chez l’enfant ?

L’hypnothérapie est une pratique médicale recommandée et efficace dans le traitement des troubles du sommeil chez l’enfant. L’hypnose en elle-même repose sur l’imagination, un domaine où les enfants sont des experts. Chaque enfant jusqu’à un certain âge possède un imaginaire qu’il considère comme réel.

L’hynoythérapeute met à profit cette disposition naturelle de l’enfant pour traiter son trouble. De plus, les enfants abordent la thérapie hypnotique sans préjugés et de manières amusantes. Ils sont donc plus enclins à pratiquer les exercices et à facilement entrer dans un état de relaxation hypnotique que les adultes.

Par ailleurs, le succès de la thérapie dépend du cadre dans lequel elle est effectuée ainsi que du savoir-faire du praticien. Pour soigner les troubles de sommeil de votre enfant ou les vôtres, contactez un professionnel comme l’Hypnothérapeute oise virginie-hebert.fr. Vous vous assurez ainsi que le traitement se fera en toute sécurité et selon les règles prescrites. Il est important que le thérapeute ait suivi une formation en médecine ou en psychologie clinique. Il pourra facilement prendre en charge l’enfant et saura détecter de potentiels problèmes plus graves.

À partir de quel âge utiliser l’hypnothérapie avec un enfant ?

La pratique de l’hypnothérapie sur l’enfant est conseillée à partir de 6 ans, l’âge de la raison. À cette période, ce traitement se montre très efficace, car l’enfant possède un imaginaire qui lui permet de faire des visualisations positives. Il est capable de coopérer durant la séance en créant des solutions mentales à ses problèmes. Le thérapeute utilise des techniques spécifiques pour mettre l’enfant à l’aise et propose des activités adaptées à son âge.