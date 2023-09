Utiliser le CBD pour calmer le stress : ce que vous devez savoir

De nos jours, vous avez plusieurs solutions pour calmer le stress. Cela va des appareils de massage aux traitements en tout genre, en passant par les produits homéopathiques. Parmi les plus tendance, vous avez le CBD sous toutes ses formes. Voici ce que vous devez savoir pour en faire bon usage.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD ou Cannabidiol est un cannabinoïde : un dérivé légal du cannabis. Depuis plusieurs années, la vente et la consommation de ce produit est accepté en France à condition que le taux de THC est de moins 0.3%.

Le CBD est extrait de la plante de chanvre. Il est ensuite présenté sous différentes formes : résines, huile essentielle, feuilles séchées ou encore des cristaux de cbd, etc. Les grandes marques en proposent aussi de toutes sortes avec un taux d’exposition de CBD différent pour une expérience plus ou moins intense et personnalisée.

Comment jauger la qualité de CBD à consommer pour soigner le stress ?

Même si le CBD est un produit naturel, il importe de bien choisir le dosage pour éviter les effets secondaires pendant l’expérience. Pour ce faire, consultez un spécialiste. Les cliniques disposent d’une équipe de professionnel avec des cv homéopathes bien fournis pour vous accompagner. Vous pouvez également consulter votre médecin traitant. C’est sans compter sur les recommandations que vous pouvez avoir auprès des revendeurs.

Il importe de faire appel à des experts dans la mesure où le dosage de CBD varie selon plusieurs détails :

Votre corpulence

Vos habitudes : si vous avez en êtes à votre première expérience avec les cannabinoïdes, il vaut mieux choisir une dose moins forte pour mieux vous habituer.

Le taux de CBD contenu dans les produits que vous avez choisis

Les caractéristiques du cannabidiol : Un CBD full spectrum sera plus puissant, ce qui nécessitera un dosage plus adapté, surtout pour les novices.

Les différentes manières d’utiliser le CBD contre le stress

La solution la plus simple et la plus rapide pour traiter le stress avec le CBD est la prise sublinguale. Il suffit de mettre quelques gouttes d’huile essentielle sous la langue. Laissez le produit mariner pendant 1 ou 2 minutes avant d’avaler. Il circulera plus rapidement dans votre organisme pour un effet en 5 à 15 minutes en moyenne.

Cependant, comme susmentionné, le CBD se décline désormais en plusieurs sortes pour s’adapter à toutes les envies :

Les résines de CBD à mélanger par exemple avec vos recettes de cuisine pour cacher le goût.

Les feuilles de CBD pour créer des cigares à fumer.

Les tisanes à base de CBD idéales pour se détendre.

Les cristaux de CBD à consommer aussi sous la langue ou à mélanger à vos eliquide de cigarettes électroniques.

Vous avez envie d’un peu plus de discrétion ? Choisissez aussi directement les consommables à base de CBD. Ce sont les pâtisseries ou les confiseries qui contiennent quelques grammes de CBD. Plusieurs grandes marques et boutiques de cannabidiol en ligne en proposent pour quelques dizaines d’euros. Peu importe votre choix, le CBD se conserve très bien pendant plusieurs semaines dans un endroit à l’abri de l’humidité et de la lumière. Faites également attention à les mettre hors de portée des enfants.

Le CBD contre le stress et l’anxiété : une tendance qui commence à peine

Le CBD contre le stress et l’anxiété en est seulement à ses débuts. Cette tendance convainc de plus en plus de Français. La solution s’adresse à tous ceux et celles qui sont âgés de plus de 18 ans. Les boutiques font des vérifications.

Il faut dire que c’est un produit 100% naturel. Certaines enseignes vous garantissent même des huiles essentielles et des articles CBD certifiés BIO pour davantage de saveur et d’efficacité. Adressez-vous à des boutiques certifiées pour garantir la traçabilité et la qualité de vos buds. De quoi minimiser les risques de la consommation, même pour les novices.

Le taux de THC dans les CBD est de 0.3% maximum. Une mesure qui limite les risques d’addictions et d’exposition à ce genre de produit. Le cannabidiol n’est pas psychoactif. Les risques d’addiction sont nuls.

L’efficacité du CBD contre l’anxiété n’est plus à prouver. Le cannabidiol interagit directement avec les récepteurs du cerveau. Ainsi, il bloque les symptômes du stress, vous assurant un confort et un bien-être optimal presque immédiat.

Et, la diversité des produits et la facilité d’utilisation de ces derniers risquent de leur assurer une certaine pérennité sur le marché. Il vous reste à choisir le meilleur moment pour consommer votre CBD. Si les bonbons et les pâtisseries peuvent se transporter et être mangés n’importe où, les tisanes et les huiles essentielles nécessitent un peu plus de discrétion. Généralement, les experts recommandent aux consommateurs d’attendre la fin de soirée pour commencer une expérience. Vous profiterez mieux de ses effets détentes. En plus de vous aider face au stress, le CBD peut aussi améliorer la qualité de votre sommeil et faciliter l’endormissement.