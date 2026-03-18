« Chaque jour, ils surveillent 10 à 15 individus, toujours les mêmes visages » : révélations de la police et de la gendarmerie

À l’ère du tout numérique, la surveillance policière atteint des niveaux insoupçonnés, surtout en ce qui concerne le profilage et le suivi constant de certains visages. En 2026, alors que les technologies de reconnaissance faciale et de traitement d’images évoluent à une vitesse fulgurante, il devient légitime de se poser des questions sur la limite entre sécurité et liberté. Imaginez une journée typique où, chaque jour, des agents de police ou de gendarmerie surveillent de 10 à 15 individus, toujours les mêmes profiles, sans réelle publicité mais avec une efficacité déconcertante. Ces chiffres, que j’ai moi-même croisés lors d’un reportage, illustrent bien cette dynamique : un ciblage répétitif et systématique, souvent sous couvert de lutte contre la délinquance, mais qui pose également des enjeux fondamentaux en termes de respect de la vie privée et de contrôle. Ces contrôles réguliers, effectués grâce à des outils high-tech, permettent un profilage précis, mettant en lumière ce qui ressemble à une surveillance de masse camouflée sous le manteau de la sécurité publique. Mais jusqu’où peut-on aller quand la police ou la gendarmerie disposent d’un tel arsenal pour suivre en temps réel des individus, parfois même sans qu’aucun soupçon précis ne soit formulé ? Une question d’actualité qui trouve une résonance particulière avec les révélations récentes sur le recours à la reconnaissance faciale et sur la centralisation de ces données sensibles.

Type d’information Nombre de fiches Utilisation Fiches judiciaires 17 millions Identification, profilage Fiches victimes 48 millions Recherche et assistance Portraits photographiques 9 millions Reconnaissance faciale Accès quotidien 2 500 fois Contrôles d’identité

Les usages détournés et les dangers d’un outil de surveillance massif

Que ce soit pour renforcer la sécurité ou pour un contrôle plus précis des individus, l’utilisation de cette technologie de reconnaissance faciale est devenue une pratique courante pour les forces de l’ordre. Pourtant, derrière cette apparente efficacité, il existe une zone d’ombre notable. L’enquête menée par Disclose révèle que ces logiciels sont souvent employés hors du cadre légal, sans qu’aucune procédure officielle ne justifie ces opérations. Il semblerait que, dans plusieurs cas, l’accès à ce logiciel, baptisé NEO, soit utilisé pour des actions qui relèvent plutôt du profilage quotidien et de la répression ciblée.

Les agents ont, par exemple, la possibilité de charger une photo dans la base et d’obtenir instantanément la liste des fiches correspondantes, avec détails personnels, professionnels et parfois même politiques ou religieux. Tout cela en quelques secondes. Une telle facilité d’accès entraîne, forcément, la tentation d’abus. La pratique est décrite comme étant « très fréquente » lors de contrôles d’identité, ce qui soulève une question cruciale : la frontière entre surveillance légitime et intrusion illégale est-elle en train de s’effacer ? La majorité des citoyens ignorent que ces opportunités de profilage sont utilisées quotidiennement, souvent sans déclaration officielle ou contrôle strict, ce qui ouvre la voie à des dérives voire à une forme de contrôle de masse à échelle nationale. La multiplication de ces usages, sans cadre précis, menace de créer une société où la vie privée n’est plus qu’un lointain souvenir.

Les implications de la centralisation et du contrôle numérique

Ce qui dérange encore davantage, c’est la centralisation des données et leur accès facilité par des logiciels comme NEO. Par une simple opération, les agents peuvent consulter un fonds de près de 17 millions de fiches, avec autant d’informations personnelles. Les risques de malversation sont évidents, d’autant que ces données, qui devraient rester confidentielles, se retrouvent souvent dans des mains peu vigilantes ou mal contrôlées.

Ce phénomène n’est pas sans rappeler certaines affaires où la délation ou l’usage abusif de ces outils ont été dénoncés. La possibilité de voir des visages et profils scrutés en permanence alimente un vrai climat d’angoisse, où chaque citoyen peut devenir une cible potentielle sans même en connaître la cause. Dans ce contexte, la surveillance de masse ne se limite pas à l’observation ponctuelle mais s’inscrit comme une stratégie de long terme, susceptible de transformer radicalement la façon dont la police contrôle, repère et interagit avec la population. La question est désormais de savoir si ces pratiques respectent encore nos droits fondamentaux, ou si l’ère du contrôle automatisé a définitivement changé la donne pour tout un chacun.

Les enjeux éthiques et législatifs liés à la reconnaissance faciale

Les lois encadrant ces technologies se multiplient, mais leur application reste souvent floue ou contestée. En février 2022, une instruction strictement interdisaient explicitement l’usage de la reconnaissance faciale lors des contrôles d’identité. Pourtant, dans les faits, la pratique continue, alimentée par la pression du terrain et la volonté d’anticiper la délinquance. Quelles mesures peuvent réellement freiner ces abus ? La réponse est loin d’être simple. La police se revendique de l’efficacité, la justice de la nécessité de respecter le cadre légal, mais dans la pratique, les filons pour contourner la réglementation sont nombreux, comme l’indiquent plusieurs rapports internes.

Une nuance importante réside dans le fait que ces outils de profilage sont manipulés par des agents souvent peu formés aux enjeux éthiques, ou pire, dans un contexte où la transparence est presque inexistante. La société doit donc faire face à un dilemme : accepter une sécurité renforcée ou préserver un minimum de libertés fondamentales face à ces nouvelles armes numériques. La vigilance doit rester de mise, car une utilisation incontrôlée pourrait transformer la police en une force de surveillance permanente, bafouant tout simplement le droit à la vie privée et la liberté individuelle, éléments pourtant essentiels en démocratie.

Les risques pour la démocratie et la confiance citoyenne

Enfin, cette surveillance de masse pose aussi la question de la confiance entre citoyens et institutions. Lorsqu’une poignée d’agents peut, en toute discrétion, repérer un visage ou consulter une fiche, cela crée un climat de suspicion généralisé. La grandeur d’une société réside aussi dans la transparence de ses méthodes de contrôle. Or, aujourd’hui, ces outils d’observation sont souvent employés en secret, sans qu’un contrôle démocratique réellement efficace puisse empêcher leur dérive.

Le risque ? Que ce système devienne un outil de manipulation ou de répression politique, surtout dans un contexte où la surveillance se généralise horizontalement. Si certains États ou certaines forces de sécurité s’en servent pour renforcer leur contrôle, d’autres pourraient en abuser pour des raisons moins légitimes. Tout cela contribue à une désagrégation du lien de confiance, minant la crédibilité des forces de l’ordre. La société civile doit se mobiliser pour exiger plus de transparence et une régulation stricte, car la surveillance de masse, même sous prétexte de sécurité, ne doit jamais devenir la norme, sous peine de transformer nos libertés fondamentales en simples souvenirs.

La surveillance de masse, l’usage du profilage et la collecte massive de visages soulèvent des questions essentielles pour notre avenir commun. Alors que la surveillance continue s’intensifie, il incombe à la société d’assurer un équilibre entre sécurité et libertés. La transparence, la légalité et la vigilance restent nos meilleures armes contre une déshumanisation progressive de la sécurité publique, où chaque visage devient une donnée à surveiller, une cible à contrôler.

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