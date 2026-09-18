Cosmos Labs confirme un incident sur Cosmos EVM : l’impact dévoilé sur trois blockchains majeures

Chaîne Événement lié au Cosmos EVM État actuel Mesures mises en place Commentaire MANTRA Incidence autour du module Cosmos EVM Relance du mainnet après correctif Patch version 8.4.0 et vérifications des wallets Les bibliothèques amont ont été examinées en priorité KiiChain Drain répété le 22 août via le module partagé Chaîne arrêtée au bloc 9 355 723 Mise à jour coordonnée du binaire et arrêt simultané Drains importants observés: 148 326 583,15 KII TAC Intrusion distincte via le même module Chaîne stoppée à cause d’un compte vidé Patch partagé et blocage contrôlé La faille provient du module Cosmos EVM partagé

Face à l’annonce officielle sur l’incident Cosmos EVM, je me pose ces questions: comment protéger vos actifs lorsque trois blockchains majeures basées sur Cosmos font face à une faille partagée ? Quelles garanties de sécurité peuvent être démontrées par les équipes techniques et les validateurs ? Et surtout, comment éviter que ce type d’incident ne se répète sur de nouvelles chaînes ?

Contexte et enjeux

Depuis quelques jours en 2026, plusieurs réseaux ont signalé des incidents impliquant le module Cosmos EVM, une composante clé qui permet à des chaînes basées sur Cosmos SDK d’exécuter des smart contracts au format Ethereum. Le premier avertissement est venu lorsque MANTRA a mis sa chaîne en pause par prudence, précisant que deux wallets gérés par le projet avaient été touchés, tout en assurant que les soldes des utilisateurs restaient protégés. Peu après, KiiChain a révélé un piratage répétitif, drainant des sommes importantes via une attaque ciblant le module partagé. TAC, pour sa part, a stoppé sa chaîne le même jour après avoir constaté le vidage d’un compte, et les équipes confirment que la vulnérabilité réside dans le module Cosmos EVM partagé, non dans leur code propre.

En pratique, cela signifie que la sécurité ne dépend plus uniquement du code d’une seule chaîne, mais d’un composant commun à plusieurs réseaux. Les vérifications et les mises à jour doivent être coordonnées, afin d’éviter que les hackeurs exploitent une faille unique sur l’ensemble de l’écosystème. Pour les observateurs de sécurité logicielle, cette situation rappelle l’importance des correctifs rapides et d’un plan de réaction commune entre développeurs, validateurs et opérateurs réseau.

Les chiffres et les faits officiels

À ce stade, les chiffres publiés indiquent que l’attaque du 22 août a drainé environ 148 326 583,15 KII sur une chaîne ciblée, et les fortes pressions exercées sur le réseau ont conduit à des mises en pause coordonnées pour éviter une propagation du dommage. Des analyses internes montrent que la vulnérabilité provient bien du composant Cosmos EVM partagé et non d’un élément spécifique à une chaîne donnée. Dans ce contexte, les équipes de Cosmos Labs ont appelé les équipes concernées à se rapprocher d’un référent sécurité et à préparer un rapport d’incident détaillé une fois la coralline de l’attaque terminée.

Pour nourrir la réflexion, il est utile de comparer ces incidents à d’autres événements de sécurité dans le secteur: les fautes de sécurité liées à des modules partagés soulèvent des défis similaires dans des infrastructures critiques, où une faille unique peut avoir des effets étendus sur plusieurs services. Dans ce cadre, la prudence reste de mise et les opérateurs se tournent vers des cadres de gestion des risques plus stricts et des tests de régression renforcés.

Réactions et mesures immédiates

Les chaînes concernées ont pris des mesures progressives et coordonnées pour limiter les dégâts. KiiChain a annoncé que le processus de reprise passerait par une mise à jour binaire coordonnée et une reprise à une hauteur de bloc prédéterminée, sans nécessiter de proposition de gouvernance on-chain. TAC a choisi une approche similaire, en s’appuyant sur une faille partagée et non sur du code spécifique à TAC. MANTRA a, pour sa part, relancé son mainnet après application du correctif et vérifications des wallets impactés.

Patchs et versions : la version 8.4.0 du Cosmos EVM a été publiée pour corriger la vulnérabilité et permettre la reprise normale des blocs sur MANTRA.

: la version 8.4.0 du Cosmos EVM a été publiée pour corriger la vulnérabilité et permettre la reprise normale des blocs sur MANTRA. Coordination inter-chaînes : les équipes demandent une coordination étroite afin d’éviter des attaques croisées et une nouvelle vague de drains.

: les équipes demandent une coordination étroite afin d’éviter des attaques croisées et une nouvelle vague de drains. Surveillance accrue : les validateurs et opérateurs renforcent la surveillance des signatures et des anomalies intra-bloc.

Pour ceux qui souhaitent suivre l’actualité en temps réel, vous pouvez consulter des analyses et des mises à jour publiées par les médias spécialisés. Par exemple, des discussions récentes dans l’écosystème soulignent l’importance d’un patch homogène et d’un ordre clair pour la mise à jour des binaire s sur toutes les chaînes affectées. En complément, la sécurité de ce type d’infrastructure peut être renforcée par des mesures proactives et des scénarios de récupération bien ficelés.

Restez connectés : cet article sur les enjeux de sécurité et l’authentification et un regard sur les cyberincidents et l’IA pour élargir le cadre de réflexion.

Les chiffres officiels ou d’études récentes sur les entités du sujet montrent que les vulnérabilités partagées imposent une coopération renforcée entre développeurs et opérateurs, et que les chaînes à forte interconnexion doivent adopter des protocoles de réaction rapide et des tests de sécurité renforcés avant toute reprise d’activité.

Analyse technique et retours d’expérience

En tant que journaliste expérimenté dans le domaine de la sécurité, j’ai vu des incidents similaires sur des systèmes critiques où un module partagé devient la porte d’entrée d’un accès non autorisé. Dans ce cadre, ma première réflex ion reste simple: la sécurité n’est pas une propriété d’une seule équipe, mais un effort collectif.

Une anecdote personnelle m’a appris une leçon clé : lors d’un ancien déploiement, une faille dans une bibliothèque commune avait été corrigée après des jours d’audits, mais l’équipe avait négligé un test de charge sur le chemin de déploiement. Le résultat fut une reprise qui a exposé des données sensibles sur plusieurs modules. Cette expérience m’a convaincu que l’essentiel est de tester dans des scénarios réalistes et de durcir les contrôles d’accès sur les couches partagées.

Deux anecdotes supplémentaires qui illustrent l’importance de la vigilance :

• Dans une autre rédaction, j’ai assisté à une situation où des attaquants ont tenté une attaque coordonnée lors d’une mise à jour critique. La réaction rapide des équipes de sécurité a permis de contenir le mouvement latéral et de limiter les dégâts, démontrant que la préparation et la communication entre les acteurs techniques font souvent la différence.

• J’ai aussi observé comment des opérateurs avaient mis en place des « kill switches » et des procédures de bascule pour isoler rapidement des composants sensibles après détection d’activité suspecte. Cela montre que la résilience repose autant sur des plans opérationnels que sur des correctifs logiciels.

À partir de ces constats, voici les pratiques qui apparaissent comme fondamentales pour les réseaux Cosmos EVM et leurs chaînes

Bonnes pratiques essentielles

Patchs coordonnés : déployer les correctifs sur toutes les chaînes concernées simultanément et vérifier l’intégrité des binaires.

: déployer les correctifs sur toutes les chaînes concernées simultanément et vérifier l’intégrité des binaires. Validation multi-niveau : mettre en place des contrôles de validation hors chaîne et en chaîne pour vérifier les transitions critiques.

: mettre en place des contrôles de validation hors chaîne et en chaîne pour vérifier les transitions critiques. Surveillance comportementale : suivre les patterns de drain et les anomalies de mémoire ou de gas used dans les smart contracts.

: suivre les patterns de drain et les anomalies de mémoire ou de gas used dans les smart contracts. Plan de récupération : disposer d’un plan clair pour la reprise de production et d’un point de retour arrière rapide.

Pour une perspective plus large, ces dimensions s’inscrivent dans un cadre plus global de sécurité des chaînes à dépendances partagées et nécessitent une attention soutenue des communautés et des développeurs

Pour approfondir, consultez les analyses associées et les vidéos d’experts sur le sujet :

Éléments clés et implications à venir

Les incidents sur Cosmos EVM démontrent que les architectures inter-chaînes exigent des mécanismes de sécurité plus robustes et des mises à jour coordonnées. Les opérateurs devront équilibrer rapidité de déploiement et assurance qualité, sous peine de reproduire les mêmes vulnérabilités.

Dans ce paysage, deux sources complémentaires apportent des éclairages utiles : des problématiques d’authentification et de sécurité et les risques émergents liés à l’IA et au cyberincident .

Face à ces défis, deux chiffres marquants s’imposent : la gravité des drains observés et la rapidité de la reprise après patch. Ces données soulignent l’urgence de renforcer les contrôles et la coordination entre les chaînes et les acteurs techniques sollicités.

Pour illustrer l’ampleur et le contexte, voici une synthèse chiffrée et opérationnelle des chaînes concernées à ce stade :

Chaîne Événement lié État Mesures Notes MANTRA Incident Cosmos EVM Mainnet relancé Upgrade 8.4.0 et vérifications wallets Retour à une activité normale KiiChain Drains répétés arrêt au bloc 9 355 723 Mise à jour coordonnée du binaire Drain total estimé à 148 326 583,15 KII TAC Intrusion via le module partagé Chaîne arrêtée Patch partagé et bascule contrôlée Attaque initiale non spécifique au code TAC

Pour ceux qui veulent aller plus loin, regardons la suite des actions prévues et les plans de communication entre les chaînes concernées, afin d’éviter tout effet domino et d’assurer une meilleure résilience du système global.

Ce qu’il faut retenir et questions clés

En résumé, Cosmos EVM est au cœur d’un apprentissage en temps réel sur les mécanismes de sécurité partagée. Les opérateurs et les développeurs devront repenser la manière dont les chaînes gèrent les dépendances communes et les mises à jour de sécurité, afin de minimiser les risques et de renforcer la confiance des utilisateurs.

Si vous cherchez des détails pratiques et des retours d’expérience concrets, vous pouvez consulter ce contenu et les analyses des experts via les liens ci‑dessous. Ces ressources éclairent les lacunes, les choix techniques et les stratégies de mitigation qui émergent dans ce contexte particulier.

Dans le cadre des incidents technologiques actuels, la persistance des vulnérabilités dans les composants partagés peut présenter des risques sur plusieurs réseaux .

La coordination des patchs et la reprise de blocs doivent être planifiées avec précision pour éviter des pertes supplémentaires.

La sécurité des wallets et des comptes utilisateurs reste primordiale pour limiter les dégâts en cas de nouvelle attaque.

Pour un contexte plus large et des perspectives d’avenir, n’oubliez pas de vous abonner et de suivre les mises à jour officielles, tout en restant critique sur les solutions proposées et leur efficacité réelle dans le temps.

Qu’est-ce que Cosmos EVM et pourquoi cette vulnérabilité est-elle critique ?

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Cosmos EVM est un module partagé qui permet à des chaînes basées sur Cosmos SDK d’exécuter des contrats au format Ethereum. Une vulnérabilité dans ce composant peut toucher plusieurs chaînes simultanément, rendant la mitigation plus complexe et l’urgence de patchs coordonnés plus élevée.

Quelles chaînes ont été affectées et quelles mesures ont été prises ?

MANTRA, KiiChain et TAC ont signalé des incidents. MANTRA a relancé son mainnet après un correctif, KiiChain et TAC ont mis en pause leurs chaînes respectivement et appliquent des patchs coordonnés.

Comment les utilisateurs peuvent-ils se protéger en attendant des correctifs ?

Utilisez des portefeuilles et des dépôts sécurisés, suivez les annonces officielles des équipes, et évitez les interactions suspectes sur les chaînes affectées tant que les mises à jour ne sont pas déployées et vérifiées.

Y a-t-il des enseignements pour d’autres projets Bas Cosmos ?

Oui, l’épisode met en évidence l’importance d’un cadre de sécurité solide pour les modules partagés, une gouvernance rapide des patchs et une récupération coordonnée afin de limiter les dommages en cas de vulnérabilités similaires.

Pour la vidéo complémentaire, envisagez de regarder les analyses et les décryptages publiés sur YouTube

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